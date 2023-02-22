Ціную розуміння Лондоном важливості швидкості постачання військової допомоги - Зеленський провів розмову із Сунаком
Ввечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський провів бесіду з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Зеленський зазначив: "Провів розмову зі справжнім другом України – Премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Лондона. Ціную розуміння Великою Британією того, що швидкість постачання військової допомоги сьогодні – це успіх України на полі бою. Разом наближаємо нашу спільну перемогу!"
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- Я не могу сделать этого, потому что...
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Те ж саме з озброєннями.
Котрий місяць.
Куди попав?
Подяка Британському уряду що ВІДВЕРТИХ МОРОДЕРІВ Й ВОРЮГ НЕ ТРИМАЮТЬ У ВЛАДІ.