УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10966 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
999 6

Ціную розуміння Лондоном важливості швидкості постачання військової допомоги - Зеленський провів розмову із Сунаком

зеленський,сунак

Ввечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський провів бесіду з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Зеленський зазначив: "Провів розмову зі справжнім другом України – Премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Лондона. Ціную розуміння Великою Британією того, що швидкість постачання військової допомоги сьогодні – це успіх України на полі бою. Разом наближаємо нашу спільну перемогу!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повинні надати Україні розширені можливості натівського стандарту, - Сунак

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Сунак Ріші (183)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось нас водять по колу. Путін взяв,що хотів. Його вже пора гнати.
показати весь коментар
22.02.2023 22:49 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 23:11 Відповісти
With all respect до західних політиків, іноді розмова з ними видається списаною з пустопорожніх діалогів бразильських серіалів:
- Хулио! Это твой ребенок!
- Это мой ребенок?
- Да, Хулио!
- Я не могу поверить в это!
- Поверь, Хулио, - это действительно твой ребенок! Возьми его!
- О! Я не могу сделать этого!
- Почему ты не можешь этого сделать, хулио? Ведь это твой ребенок!
- Я не могу сделать этого, потому что...
.......
.......

Те ж саме з озброєннями.
Котрий місяць.
Куди попав?
показати весь коментар
22.02.2023 23:32 Відповісти
Велика подяка Британським платникам податків!
Подяка Британському уряду що ВІДВЕРТИХ МОРОДЕРІВ Й ВОРЮГ НЕ ТРИМАЮТЬ У ВЛАДІ.
показати весь коментар
23.02.2023 00:00 Відповісти
Яке ж то лицемірне чмо...а не хоче пояснити, як розікрали і закатали в асфальт ВЛАСНІ КОШТИ НА ОЗБРОЄННЯ, ЯК БЛОКУВАЛИ ПРОГРАМУ ОЗБРОЄННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ХЛОПЦЯМ НА ФРОНТІ...та ще до хрена різних "чому". Маленький оманчик... подивись в дзеркало і побачиш там ворога і зрадника.
показати весь коментар
23.02.2023 06:35 Відповісти
да, вова, очко жим-жим... оно же не железное... миг Победы все ближе и ближе... но так же ближе становится и день, когда тебе зададут массу вопросов на той площади, куда ты придешь речь задвинуть... это будет днем твоего суда и осуждения... тебя...
показати весь коментар
23.02.2023 09:10 Відповісти
 
 