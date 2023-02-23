УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10880 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 013 23

ЗСУ знайшли спосіб бити по тилах військ РФ. Підтвердження - обстріл Маріуполя, - NYT

артилерія

Українські військові знайшли ефективний метод завдавати ракетних ударів по тилових базах постачання та складах окупаційних військ, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку журналістів, командування російських військ серйозно стурбоване через низку ударів по місцях дислокації свого особового складу та техніки у захопленому місті 21 та 22 лютого. Численні вибухи лунали також у низці тимчасово окупованих містечок Донбасу.

Після того, як РФ окупувала Маріуполь навесні минулого року, вона перетворила його на один із своїх найважливіших гарнізонів через те, що українці не мали засобів для ураження ворожих цілей на такій відстані.

Також читайте: Армія РФ, найімовірніше, готується до нового наступу в районі Вугледару, - британська розвідка

"Однак зараз ситуація змінюється на користь української армії, хоча і поки що незрозуміло, яким саме озброєнням атакують ЗСУ, в офіційних зведеннях Генштабу та коментарях пресофіцерів про це не повідомляється", - зазначають у NYT.

Автор: 

Маріуполь (3236) артилерія (790) ЗСУ (7590) New York Times (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
120 км до Мариуполя .....при том шо Хаймарсы никто в притык к линии фронта подводить не будет.....знач уже есть дальнобойные вещи а значит оркам пора искать вазелин)
показати весь коментар
23.02.2023 09:42
+18
показати весь коментар
23.02.2023 09:44
+16
Гугла так переклала "срєдств", а україномовного редактора в Цензора нема.
показати весь коментар
23.02.2023 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.02.2023 09:33 Відповісти
Це як? Виправте.

через те, що українці не мали коштів для поразки ворожих цілей на такій відстані.
показати весь коментар
23.02.2023 09:33 Відповісти
Гугла так переклала "срєдств", а україномовного редактора в Цензора нема.
показати весь коментар
23.02.2023 09:40 Відповісти
Штучний інтелект впорався. Щоправда в іншому накосячив.)

показати весь коментар
23.02.2023 09:49 Відповісти
Нічого робот не впорався. Правильно "Не мали засобів для ураження", до чого тут поразка. І англійською не впорався. Не defeat, а destroy.
показати весь коментар
23.02.2023 10:09 Відповісти
Я ж і написав, що в іншому накосячив!
показати весь коментар
23.02.2023 11:45 Відповісти
засобів
показати весь коментар
23.02.2023 09:46 Відповісти
Справа у резнікову і його диванах з кілограмояйцями. Вже Байден пиїздив подивитися, що то за яйця по 17грн. Ясно, що з такими поцами коштів не вистачить
показати весь коментар
23.02.2023 09:52 Відповісти
Пекельні борошна ))
показати весь коментар
23.02.2023 10:08 Відповісти
"не мали коштів для поразки" - це тіпа така бавовна від Цензора? «не имели средств для поражения» => «не мали засобів до ураження»… Дно..
показати весь коментар
23.02.2023 09:35 Відповісти
Навіть пекельні борошна не допомагають журналістам втримати сечу
показати весь коментар
23.02.2023 10:05 Відповісти
знайшли.....случайно....джо чемоданы с добром в плацкарте забыл случайно)
показати весь коментар
23.02.2023 09:36 Відповісти
А навіщо повідомляти про тип озброєння, воно само про себе каже!
показати весь коментар
23.02.2023 09:37 Відповісти
Украина может использовать дальнобойное оружие до того, как будет объявлено о его передаче, чтобы застать россиян врасплох-NYT
показати весь коментар
23.02.2023 09:42 Відповісти
120 км до Мариуполя .....при том шо Хаймарсы никто в притык к линии фронта подводить не будет.....знач уже есть дальнобойные вещи а значит оркам пора искать вазелин)
показати весь коментар
23.02.2023 09:42 Відповісти
Учора також говорили,що арта не усюди дістає, а вона дістала. Значить є чим. А це добре
показати весь коментар
23.02.2023 09:47 Відповісти
Наприклад учора Птахи Мадяра говорили,що активно працюють в тилу. До речі, часто арта,отримуючи дані, працює на упередження.
показати весь коментар
23.02.2023 09:42 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2023 09:44 Відповісти
То сумнозвісні рєзніковські яйцємети. Не зря ж він про них пиZZдів без зупину.
показати весь коментар
23.02.2023 10:03 Відповісти
glsdb?
показати весь коментар
23.02.2023 10:16 Відповісти
Та нє, нам же далекобійні не дають... То просто катапульта.
показати весь коментар
23.02.2023 11:01 Відповісти
 
 