ЗСУ знайшли спосіб бити по тилах військ РФ. Підтвердження - обстріл Маріуполя, - NYT

Українські військові знайшли ефективний метод завдавати ракетних ударів по тилових базах постачання та складах окупаційних військ, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку журналістів, командування російських військ серйозно стурбоване через низку ударів по місцях дислокації свого особового складу та техніки у захопленому місті 21 та 22 лютого. Численні вибухи лунали також у низці тимчасово окупованих містечок Донбасу.

Після того, як РФ окупувала Маріуполь навесні минулого року, вона перетворила його на один із своїх найважливіших гарнізонів через те, що українці не мали засобів для ураження ворожих цілей на такій відстані.

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"Однак зараз ситуація змінюється на користь української армії, хоча і поки що незрозуміло, яким саме озброєнням атакують ЗСУ, в офіційних зведеннях Генштабу та коментарях пресофіцерів про це не повідомляється", - зазначають у NYT.