Дуда в річницю вторгнення РФ в Україну збирає Раду нацбезпеки

Президент Польщі Анджей Дуда 24 лютого скликає засідання Ради національної безпеки. Обговорюватимуть вторгнення РФ до України та результати візиту президента США Джо Байдена.

Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Польщі скликає у п'ятницю, 24 лютого, о 12:00 Раду національної безпеки. Обговорюватимуться поточні висновки для безпеки країни, пов'язані з російським вторгненням в Україну, а також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та саміту B9 ("Бухарестської дев'ятки". - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Раніше Дуда заявив, що Польща підготувала до відправки до України танки Leopard 2. Їх планують доставити упродовж місяця.

Також читайте: Польща передасть Києву свої МіГи, якщо НАТО вирішить постачати Україні винищувачі, - Дуда