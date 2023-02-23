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Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї, - експосол Мельник

борис,пісторіус

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України.

Про це експосол України у Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пан Пісторіус є зовсім іншого формату, ніж пані Ламбрехт (попередниця. - Ред.). Він, думаю, хоче увійти в історію саме як той, хто зламав оцю стриманість Берліна (у питанні надання зброї для України. - Ред.). І ми бачимо, що саме завдяки його лідерській позиції всередині уряду ця крига починає танути.

Читайте: Україна повинна перемогти у війні, - Пісторіус

Це вибір (міністра оборони. - Ред.) не просто вдалий, а супервдалий. Буквально за ті кілька тижнів, які він при владі, він встиг завдяки своїм рішенням, які розблокував, стати найпопулярнішим політиком у Німеччині станом на зараз, хоча ще три місяці назад він навіть не фігурував у цих рейтингах", - сказав Мельник.

Нагадаємо, соціал-демократ Боріс Пісторіус був призначений новим міністром оборони Німеччини у січні 2023 року.

Також читайте: Вимоги зупинити поставки зброї Україні наївні, - Пісторіус

Його попередниця Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації німецької армії і щодо поставок озброєнь Україні.

Автор: 

Німеччина (7390) зброя (7477) допомога (8375) Мельник Андрій (234) Пісторіус Борис (259)


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Топ коментарі
+5
Пане Мельник краще коментуйте відносини з Угандою і забудьте про Німеччину ви вже там насмітили достаньо і вас В ОП високо зацінено.
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23.02.2023 10:05
+4
Борис респект побільше таких як він. Молодець.
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23.02.2023 10:00
+4
Єльцин хоч був і алкаш , але був і розумніший за ***** ,, тому і вважав за розумне - з українцями краще не зв'язуватись .
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23.02.2023 10:30
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Борис респект побільше таких як він. Молодець.
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23.02.2023 10:00 Відповісти
Ім'я Борис , підсвідомо вже починає асоціюватись з якоюсь - особливою прихильністю до України ,, цей - Борис , потім - Джонсон , Борис Нємцов ..
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23.02.2023 10:10 Відповісти
Навіть Єльцин замість України пішов війною сам на себе у Чечні. Україну побоявся чіпати.
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23.02.2023 10:21 Відповісти
Єльцин хоч був і алкаш , але був і розумніший за ***** ,, тому і вважав за розумне - з українцями краще не зв'язуватись .
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23.02.2023 10:30 Відповісти
Пане Мельник краще коментуйте відносини з Угандою і забудьте про Німеччину ви вже там насмітили достаньо і вас В ОП високо зацінено.
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23.02.2023 10:05 Відповісти
Ой, Владімір нідаволєн.
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23.02.2023 10:15 Відповісти
поки танків не буде в Україні на полі бою,зарано співать осану Пісторіусу...
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23.02.2023 10:06 Відповісти
Судячи з його морди ліца такий самий штазі, як усі інші папєрєднікі.
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23.02.2023 10:18 Відповісти
Він іде стопами його британського тезки Бориса Джонсона)
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23.02.2023 10:39 Відповісти
мукомол гоне білу пургу..
мабуть відпрацьвує дЄрмаковську зарплату.
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23.02.2023 10:42 Відповісти
 
 