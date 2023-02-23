Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї, - експосол Мельник

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України.

Про це експосол України у Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пан Пісторіус є зовсім іншого формату, ніж пані Ламбрехт (попередниця. - Ред.). Він, думаю, хоче увійти в історію саме як той, хто зламав оцю стриманість Берліна (у питанні надання зброї для України. - Ред.). І ми бачимо, що саме завдяки його лідерській позиції всередині уряду ця крига починає танути.

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Це вибір (міністра оборони. - Ред.) не просто вдалий, а супервдалий. Буквально за ті кілька тижнів, які він при владі, він встиг завдяки своїм рішенням, які розблокував, стати найпопулярнішим політиком у Німеччині станом на зараз, хоча ще три місяці назад він навіть не фігурував у цих рейтингах", - сказав Мельник.

Нагадаємо, соціал-демократ Боріс Пісторіус був призначений новим міністром оборони Німеччини у січні 2023 року.

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Його попередниця Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації німецької армії і щодо поставок озброєнь Україні.