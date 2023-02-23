СБУ викрила двох мешканців Херсонщини, які працювали на окупантів

Двом мешканцям Херсонської області, які добровільно погодилися працювати з окупантами, оголошено про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБ України в Херсонській області.

Служба безпеки України підозрює у колабораціонізмі двох жителів Херсонщини. За даними слідства, жінка погодилась на пропозицію представників так званої "Херсонської військово-цивільної адміністрації РФ" обійняти посаду в "головному управлінні міністерства внутрішніх справ Херсонської області" та виконувати їх злочинні накази.

Вона виконувала рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою - агресором на території області. Фейкова слідча проводила обшуки у помешканнях проукраїнські налаштованих херсонців, незаконно затримувала та фабрикувала проти них справи. У результаті таких "відпрацювань" цивільні громадяни потрапляли на підвал, де окупанти вибивали катуванням з них "зізнання" у "злочинах".

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Також у колабораціонізмі підозрюється місцевий мешканець, який добровільно згодився стати заступником голови "пенсійного фонду Херсонської області". Маючи певний досвід у сфері пенсійного забезпечення він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

До кола його обов’язків, за відсутності "керівника" установи, також входило забезпечення виконання "пенсійним фондом Херсонської області" законодавства РФ, представництво "установи" в судах, державних органах держави-агресора.

За вчинене обом зловмисникам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Під час звільнення Херсона вони разом з російськими окупантами втекли від правосуддя на лівий берег Дніпра.

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