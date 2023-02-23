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Комітет Ради відхилив законопроєкт, який посилює незалежність САП. Проблеми створив "слуга народу" Іонушас, - Шабунін

ионушас

Правоохоронний комітет Верховної Ради відхилив законопроєкт 8402, який посилює незалежність САП. Вирішити цю проблему Україна зобов’язалася перед ЄС та МВФ.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу попередити президента, які проблеми для країни створив його голова правоохоронного комітету ВРУ Іонушас (разом із заступником Єрмака – Татаровим). Щойно комітет Іонушаса відхилив законопроєкт №8402, який посилює незалежність САП. Того САП, що, наприклад, вчора остаточно наздогнав нардепа Трухіна. Станом на зараз звільнити керівника САП можна рішенням генпрокурора (за поданням його ж дисциплінарного органу). Після такого звільнення всі процесуальні права переходять Костіну, а адміністративні – першому заму голови САП – Синюку (якого запхав на посаду Татаров)", - наголосив він.

За словами Шабуніна, все це - "смерть будь-якої незалежності/ефективності антикорупційних органів".

"НАБУ/САП одномоментно перетворюються на Татарівське ДБР. Неважливо, що розслідують детективи – все це Костін/Синюк заблокують/зіллють за 5 хв. Вирішити цю проблему Україна зобовʼязалася перед ЄС (макрофінансова допомога – 18 млрд євро), і попередньо – перед МВФ (в новому меморандумі – 15 млрд дол). Ці зобовʼязання виконати все одно доведеться: рано чи пізно. Але переговорний процес ні з МВФ, ні з ЄС президенту такі дії Іонушаса/Татарова не полегшать – навпаки.

І тепер – родзинка на торті. Знаєте, хто в комітеті найбільше вклався в цей удар по наших стосунках з ЄС і МВФ?

ОПЗЖешник Мамка і зашкварений Бужанський (до війни відомий яскравою проросійською позицією). В руках росіян корупція завжди була інструментом підриву України, так само як і упороті проросійські/продажні депутати", - додав глава ЦПК.

Читайте: Шабунін: Частина "Слуг народу" хоче дозволити "дерибан" заарештованих російських активів

Автор: 

Шабунін Віталій (534) САП (2225) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+39
Слуги народу наразі у своїй більшості нажаль і є проблемою для українського народу...
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23.02.2023 11:04
+16
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23.02.2023 11:08
+13
А все тому,що в нас ніякі чиновники не несуть відповідальності за свої діяння.Наші чиновники не захищають громадян,а захищають олігархів і їх бізнес.
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23.02.2023 11:14
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Слуги народу наразі у своїй більшості нажаль і є проблемою для українського народу...
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23.02.2023 11:04 Відповісти
...думай-ТЕ....чому зачастили Байден та Джонсон з іншими Політиками до Києва...
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23.02.2023 11:13 Відповісти
Байден вже приїздив подивитися на поца, який за американські бакси купує яйця по 17 грн.
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23.02.2023 11:30 Відповісти
колаборанти всі вони
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23.02.2023 11:29 Відповісти
Але хочу нагадати, що саме цій мудрий нарід цих зелених слуг і обрав
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23.02.2023 11:56 Відповісти
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23.02.2023 11:08 Відповісти
Шабунін не бажає роігнатись, як слід, та вбитись ап стіну???

Ти ж, падлюко, так бажав «новихліц» - ось маємо…
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23.02.2023 11:11 Відповісти
А все тому,що в нас ніякі чиновники не несуть відповідальності за свої діяння.Наші чиновники не захищають громадян,а захищають олігархів і їх бізнес.
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23.02.2023 11:14 Відповісти
Слуги московського народу-будуть вислані з україни(без грошей),якщо не втечуть самі.
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23.02.2023 11:18 Відповісти
Вологі мрії. Поки що їх випускають під заставу, і закордон з чемоданами $
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23.02.2023 11:39 Відповісти
знову те ж саме питання - якого точно наріду в нас ці слуги...
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23.02.2023 11:19 Відповісти
.
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23.02.2023 11:51 Відповісти
https://sud.ua/uk/news/publication/261746-v-sap-schitayut-neobkhodimym-vyvesti-spetsializirovannuyu-antikorruptsionnuyu-prokuraturu-iz-pod-zavisimosti-ot-ofisa-genprokurora
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23.02.2023 11:21 Відповісти
Зрозуміла, з ким у мене асоцюються ці добані "зелені кнопочки" ВАЗеленського, з орбаном та сіяро.
Здатні лише гидити.
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23.02.2023 11:31 Відповісти
Хто б мав сумнів... таке: взяв хабара, тебе спіймали, віддав хабара, тебе відпустили і не дали можливість голосувати за зміни до Конституції. Оце так покарання!

Це договірняк щоб мовчав кому возив і роздавав валізи.
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23.02.2023 11:32 Відповісти
.Нужно же обеспечивать батальен "Монако", они же несут огромные потери в деньгах.
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23.02.2023 11:37 Відповісти
Подоляцких с комментами совсем не видно....к чему бы это?...
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23.02.2023 11:52 Відповісти
створюється ПіДоРо САП приСлуг Зе*Ка, ручная абезянка мошаКАЛА?
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23.02.2023 12:03 Відповісти
Зелена щурятня!
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23.02.2023 12:08 Відповісти
Гидота Зелена, грає в свої корупціїні ігри.
Тільки швідкі перевибори виправять сітуацію.
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23.02.2023 12:24 Відповісти
То спершу Шабунін приводив їх до влади, то вони йому хату спалили. Зробивши Єрмака президентом, а Татарова віцепрезидентом, шо тепер Шабунін жалітися. Це усе квіточки. Такі чуваки, як Шабунін так "розпалили нарідну любов до Голохвастових", що нас очікує не тільки другий, а й третій термін Єрмака.
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23.02.2023 12:52 Відповісти
Лозунги, целесообразность, пиар-эффекты . . .
А почему Шабунин и прочие активисты считают, что НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА - это хорошо, правильно и эффективно ? Распиарили эти антикоррупционные органы, а на деле эффективность никакая, в погоне за показателями дела из пальца высасывают, чтобы хоть о чём-то отчитаться, а Верховный Суд (Уголовный кассационный суд) отменяет очень много приговоров, вынесенных ВАКС, потому что бред и беспредел . . .
Имею личный опыт общения с НАБУ (наехали на бывшего моего клиента) - исключительно слабо квалифицированный следственный персонал. Да, культурный (в отличие от обычной полиции), честный, ицициативный и достаточно энергичный. Но всё это очень отрицательные качества, когда человек не имеет надлежащего уровня квалификации. Потому что умный коррупционер, который создаёт проблемы людям, чтобы заработать, увидев перед собой бесперспективное дело и жёстко защищающегося оппонента, отступит, чтобы не подзалететь на жалобы и потерю тёплого местечка - в результате права человека будут защищены, хоть и через задницу. А когда тебе оппонирует неподкупный и не менее стерильный (в плане знаний) следователь, то это беда . . . А потом у них включается честь мундира (в САП / ВАКС), вопросы показателей, защита от привлечения к ответственности следователя за необоснованное уголовное преследование человека . . . и выходит, как в старой милиции, что лучше хоть номинально, хоть по беспределу кого-то "оформить", чем оправдать, а то себе хуже будет.
Хорошо хоть Верховный Суд эта "анти"-коррупционная банда под свой контроль ещё не поставила и там их бред летит в мусорную корзину в режиме "каждое второе дело". Хоть где-то можно правду и справедливость найти.

Критикам моей позиции сразу скажу, что я - сторонник лозунга "Лучше отпустить 100 виновных, чем посадить 1 невиновного". Хотите плюйтесь в меня, хотите нет. Но адвокат следователю и прокурору - не друг.
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23.02.2023 13:38 Відповісти
що ви хочете від лакеїв урода? у цих уродів оман, вагнергейт, асфальт замість ракет, Чонгар, шашлики, млрд. дерев, корупція, 95 кривий квартал, трухін, дєрьмак, татаров, смірнов, абристович, офшори, житло в Криму, московії, роялті у головного урода, марафон, яйця по 17 грн. картопля по 22 грн. зубожіння українців, війна з рашкою, не начасі. й все це за три роки ************** героя ********** боневтік. якось так. може щось я пропустив? злість аж кипить.
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23.02.2023 13:41 Відповісти
 
 