Комітет Ради відхилив законопроєкт, який посилює незалежність САП. Проблеми створив "слуга народу" Іонушас, - Шабунін
Правоохоронний комітет Верховної Ради відхилив законопроєкт 8402, який посилює незалежність САП. Вирішити цю проблему Україна зобов’язалася перед ЄС та МВФ.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу попередити президента, які проблеми для країни створив його голова правоохоронного комітету ВРУ Іонушас (разом із заступником Єрмака – Татаровим). Щойно комітет Іонушаса відхилив законопроєкт №8402, який посилює незалежність САП. Того САП, що, наприклад, вчора остаточно наздогнав нардепа Трухіна. Станом на зараз звільнити керівника САП можна рішенням генпрокурора (за поданням його ж дисциплінарного органу). Після такого звільнення всі процесуальні права переходять Костіну, а адміністративні – першому заму голови САП – Синюку (якого запхав на посаду Татаров)", - наголосив він.
За словами Шабуніна, все це - "смерть будь-якої незалежності/ефективності антикорупційних органів".
"НАБУ/САП одномоментно перетворюються на Татарівське ДБР. Неважливо, що розслідують детективи – все це Костін/Синюк заблокують/зіллють за 5 хв. Вирішити цю проблему Україна зобовʼязалася перед ЄС (макрофінансова допомога – 18 млрд євро), і попередньо – перед МВФ (в новому меморандумі – 15 млрд дол). Ці зобовʼязання виконати все одно доведеться: рано чи пізно. Але переговорний процес ні з МВФ, ні з ЄС президенту такі дії Іонушаса/Татарова не полегшать – навпаки.
І тепер – родзинка на торті. Знаєте, хто в комітеті найбільше вклався в цей удар по наших стосунках з ЄС і МВФ?
ОПЗЖешник Мамка і зашкварений Бужанський (до війни відомий яскравою проросійською позицією). В руках росіян корупція завжди була інструментом підриву України, так само як і упороті проросійські/продажні депутати", - додав глава ЦПК.
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Ти ж, падлюко, так бажав «новихліц» - ось маємо…
Здатні лише гидити.
Це договірняк щоб мовчав кому возив і роздавав валізи.
Тільки швідкі перевибори виправять сітуацію.
А почему Шабунин и прочие активисты считают, что НАБУ / САП / ВАКС / НАЗК / АРМА - это хорошо, правильно и эффективно ? Распиарили эти антикоррупционные органы, а на деле эффективность никакая, в погоне за показателями дела из пальца высасывают, чтобы хоть о чём-то отчитаться, а Верховный Суд (Уголовный кассационный суд) отменяет очень много приговоров, вынесенных ВАКС, потому что бред и беспредел . . .
Имею личный опыт общения с НАБУ (наехали на бывшего моего клиента) - исключительно слабо квалифицированный следственный персонал. Да, культурный (в отличие от обычной полиции), честный, ицициативный и достаточно энергичный. Но всё это очень отрицательные качества, когда человек не имеет надлежащего уровня квалификации. Потому что умный коррупционер, который создаёт проблемы людям, чтобы заработать, увидев перед собой бесперспективное дело и жёстко защищающегося оппонента, отступит, чтобы не подзалететь на жалобы и потерю тёплого местечка - в результате права человека будут защищены, хоть и через задницу. А когда тебе оппонирует неподкупный и не менее стерильный (в плане знаний) следователь, то это беда . . . А потом у них включается честь мундира (в САП / ВАКС), вопросы показателей, защита от привлечения к ответственности следователя за необоснованное уголовное преследование человека . . . и выходит, как в старой милиции, что лучше хоть номинально, хоть по беспределу кого-то "оформить", чем оправдать, а то себе хуже будет.
Хорошо хоть Верховный Суд эта "анти"-коррупционная банда под свой контроль ещё не поставила и там их бред летит в мусорную корзину в режиме "каждое второе дело". Хоть где-то можно правду и справедливость найти.
Критикам моей позиции сразу скажу, что я - сторонник лозунга "Лучше отпустить 100 виновных, чем посадить 1 невиновного". Хотите плюйтесь в меня, хотите нет. Но адвокат следователю и прокурору - не друг.