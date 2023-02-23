Комітет Ради відхилив законопроєкт, який посилює незалежність САП. Проблеми створив "слуга народу" Іонушас, - Шабунін

Правоохоронний комітет Верховної Ради відхилив законопроєкт 8402, який посилює незалежність САП. Вирішити цю проблему Україна зобов’язалася перед ЄС та МВФ.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу попередити президента, які проблеми для країни створив його голова правоохоронного комітету ВРУ Іонушас (разом із заступником Єрмака – Татаровим). Щойно комітет Іонушаса відхилив законопроєкт №8402, який посилює незалежність САП. Того САП, що, наприклад, вчора остаточно наздогнав нардепа Трухіна. Станом на зараз звільнити керівника САП можна рішенням генпрокурора (за поданням його ж дисциплінарного органу). Після такого звільнення всі процесуальні права переходять Костіну, а адміністративні – першому заму голови САП – Синюку (якого запхав на посаду Татаров)", - наголосив він.

За словами Шабуніна, все це - "смерть будь-якої незалежності/ефективності антикорупційних органів".

"НАБУ/САП одномоментно перетворюються на Татарівське ДБР. Неважливо, що розслідують детективи – все це Костін/Синюк заблокують/зіллють за 5 хв. Вирішити цю проблему Україна зобовʼязалася перед ЄС (макрофінансова допомога – 18 млрд євро), і попередньо – перед МВФ (в новому меморандумі – 15 млрд дол). Ці зобовʼязання виконати все одно доведеться: рано чи пізно. Але переговорний процес ні з МВФ, ні з ЄС президенту такі дії Іонушаса/Татарова не полегшать – навпаки.

І тепер – родзинка на торті. Знаєте, хто в комітеті найбільше вклався в цей удар по наших стосунках з ЄС і МВФ?

ОПЗЖешник Мамка і зашкварений Бужанський (до війни відомий яскравою проросійською позицією). В руках росіян корупція завжди була інструментом підриву України, так само як і упороті проросійські/продажні депутати", - додав глава ЦПК.

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