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Шабунін: Частина "Слуг народу" хоче дозволити "дерибан" заарештованих російських активів

виталий,шабунин

Депутати СН зареєстрували в Раді законопроєкт 8311, за яким АРМА продаватиме заарештовані російські активи без перевірки покупця, тож викупити їх зможуть колишні власники - російські олігархи.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як це буде працювати. ДБР незрозуміло як арештовує актив росіян у кримінальній справі. Наприклад, готелі Бабакова. Швидко передає їх до АРМА. А ті продають майно ще до того, як кримінальна справа піде в суд і до того як своє рішення по санкціям прийме ВАКС.

Читайте: Антикорупційний суд забрав у власність України майно російського олігарха Дерипаски, - СБУ

При цьому якоїсь перевірки – до кого потрапляє цей актив – не передбачено. Результат? Російський олігарх рятує свій актив через підставну ТОВку або фізичну особу", - пояснив Шабунін.

Він нагадав, що АРМА вже має досвід участі в рейдерських схемах через онлайн-аукціони.

За словами Шабуніна, в Україні з осені працює ефективний механізм конфіскації російських активів без ДБР та АРМА. Рішенням ВАКС було конфісковано активи російських олігархів Дерипаски, Євтушенкова та Шелкова.

Також читайте: Комітет ВР має розблокувати законопроєкт 8381 про публічність незбройних закупівель Міноборони, йдеться про понад 150 млрд грн, - Шабунін

"Чи треба продавати на прозорих аукціонах конфісковані російські активи? Звичайно треба. Але точно не в перемішку з рейдерськими практиками АРМА, як пропонується в законопроєкті", - підсумував Шабунін.

Автор: 

законопроєкт (3600) конфіскація (857) олігарх (932) Шабунін Віталій (534) Антикорупційний суд ВАКС (1957) ДБР (3509) АРМА (565) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+26
Вірніше-не хоче,а прагне,аж слина із рота котиться.Ця зелена банда на чолі з найвеличнішим уже наобіцяли своєму боссу Каломойському жирний кусок від цих грошей.Ну і себе не забули.
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23.02.2023 09:08
+22
Юристы-решалы во власти, всю жизнь в скрутках и схема распила.
Один паразит Гетьманцев чего стоит.
укр чиновникам бан до грошей на 100 лет, только внешнее управление
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23.02.2023 09:09
+18
Таак зешобла готує себе до того що вони можуть і не досидіти до кінця свою каденцію, тому і розкрадають все до чого можуть дотягнутися!
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23.02.2023 09:12
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Интересно какая это часть слуг этого не хочет?
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23.02.2023 09:02 Відповісти
Тим кому ще проплата не пройшла!
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23.02.2023 09:04 Відповісти
Арахамія !
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23.02.2023 09:21 Відповісти
Чем эти МРАЗИ отличаются от ********** , рашистов ⁉️А ДЕБЕЛЮГИ , которые орали «какая разница «, «лишь-бы не Порошенко» Теперь Свинарчуки , оказались ангелами , оправданными даже вашими зелёными судами А ВЫ УРОДЫ -МЕГАМАРОДЕРЫ НА КРОВИ И ЖИЗНИ РАНЕННЫХ ВОЕННЫХ ,у которых 🤬🤢вы ,украли 50 Авто и МИЛЛИАРДЫ ГУММАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ у самых обездоленных - БЕЖЕНЦЕВ
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23.02.2023 21:43 Відповісти
Хто б у цьому сумнівався,головне не Порошенко.
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23.02.2023 09:04 Відповісти
Шабуня, це ж Порошенко був поганий! Шо, опять?
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23.02.2023 09:06 Відповісти
Згоден , і ці шабуні повинні відповісти за свої провокації . "Борець"- тільки лайно на вентилятор кидає , а нічого корисного в житті не зробило . А за брехню по замовленню на Порошенка , за недофінансування Армії і тому подіне воно повинне відповісти .
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23.02.2023 09:37 Відповісти
А чому він не в ЗСУ?
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23.02.2023 19:58 Відповісти
Кукарекает до сих пор , а остальные «борцуны» Соболев , Найем , лещенко ………… куплены МАФИЕЙ ЗеУБЛЮДКОВ с потрохами
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23.02.2023 21:46 Відповісти
Вірніше-не хоче,а прагне,аж слина із рота котиться.Ця зелена банда на чолі з найвеличнішим уже наобіцяли своєму боссу Каломойському жирний кусок від цих грошей.Ну і себе не забули.
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23.02.2023 09:08 Відповісти
Це точно, всі закон під Бєню і Ко пишуться. Примусове вилучення землі - 3000га заповідних лісів навколо буковельского царства під винищення і забудову.
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23.02.2023 11:36 Відповісти
не частина а всі поголовна разом з зе
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23.02.2023 09:08 Відповісти
Юристы-решалы во власти, всю жизнь в скрутках и схема распила.
Один паразит Гетьманцев чего стоит.
укр чиновникам бан до грошей на 100 лет, только внешнее управление
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23.02.2023 09:09 Відповісти
Таак зешобла готує себе до того що вони можуть і не досидіти до кінця свою каденцію, тому і розкрадають все до чого можуть дотягнутися!
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23.02.2023 09:12 Відповісти
досі достеменно невідомо, якого народу ці слуги..., завжди залишається якась невизначенність...
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23.02.2023 09:16 Відповісти
Это издевка ! Банда считает всех украинцев лошарами , ПЛЮЮТ ПРЯМО В ЛИЦО , они хуже хитрее наглее Бандюковича! у
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23.02.2023 21:50 Відповісти
Недарма ж "ідеєю" ліквідувати АРМА виступила ота зелена Арахламідія,з вирваним контекстом.
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23.02.2023 09:18 Відповісти
Всі хто дотичний до зєлєнского, всі хто дотичний до його слуг урода це є або дегенерати або зрадники-мародери,, як і сам зєлєнскій,це зрадник -мародер
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23.02.2023 09:24 Відповісти
Іншимим словами "Слуги Народу далі в тьорках з росією "

і от підтвердження сьогодні "Арахамія запропонував ліквідувати АРМА Джерело: https://biz.censor.net/n3401468"
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23.02.2023 09:37 Відповісти
Нові регіонали, ці зещурі. Гнати,клятих в московію.
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23.02.2023 09:48 Відповісти
Мудрий, якого наріТу ти "слуг" наобирав?
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23.02.2023 10:12 Відповісти
Не зеаю як хто, а я вже готовий піти і щось відкрутити і до дому. В хозяйстві знадобиться). Відчуваю що почну з МГЗ той який "типа русал." Як то кажуть хто раніше встав того і тапки). Відчуваю що ні слуги ні інші наші " вельмеповажні" обранці просто не встигнуть). В Миколаїві нарід суровий, тим більше вже багато хто рік без зарплатні. Так що удачі з законами).
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23.02.2023 10:13 Відповісти
И без этого частного случая давно понятно, что слуги эти - х**ловые , а не украинские. За неск дней до вторжения Беня говорил : та нафик нам этот Крым ! Давайте его продадим за 130 лярдов и поправим финансовые дела.
Два вопроса: 1.Кто огласил Бене именно эту цену ? Не с потолка же он взял именно 130! 2. Сколько они с зелей получили авансом за разминирование Чонгара?
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23.02.2023 10:14 Відповісти
Судя по всему мы неплохо продали Беню, и поправили себе финансовые дела. Судьба).
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23.02.2023 10:26 Відповісти
Пора вже тих "Слуг народу" в повному складі на чолі з Зермаком відправляти в політичне небуття! Дістали крадії...
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23.02.2023 10:40 Відповісти
Шибунін. Повернути назад за "скромну винагороду". Невже, будучи у радниках у БАЯ не можеш осягнути просте правило - вітя ростовський продав, а зелені слуги повернути бажають бо винагороду ще рік назад взяли. Потрібно повертати або майно або гроші.
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23.02.2023 10:56 Відповісти
Мародери продовжують безкарно стригти овець
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23.02.2023 11:09 Відповісти
Це алкобужанська-труха?Просто безстрашні,невловимі месники,а даремно,з почестями попрощається з ними зе,а ми з-зе.
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23.02.2023 11:09 Відповісти
Черговий доказ того, що після нашої Перемоги над московитами в Україні цілком можлива нова війна, але вже громадянська... Сподіваюсь, що вона відбудеться на протязі не більше місяця, а жертвами її будуть, в основному, представники ******** влади та "пахолки олігархів". Чому так станеться? Тому як після 24 лютого 2022 року "прості" українці значно змінились, а можновладці ні. Тому "конфлікт інтересів" неминучий! Не думаю, що знахабнілі потвори у вигляді значної частини "народних" депутатів, "держслужбовців", "суддів", "прокурорів", "мусорів" (не плутати з поліціянтами!!!) та інших "пахолків олігархів" зможуть довго чинити опір розлюченим Патріотам - пасіонаріям, переважна більшість з яких буде мати як величезний бойовий досвід, так і "серьйозну" зброю. Так що підсумок змагань "хто кого" видно вже зараз... Ну а тим потворам, які поки ще "влада", які в разі таких подій у державі думають, що вони швидко "здриснуть" з країнами з награбованим і будуть десь "жити довго та щасливо" лише скажу, що "український Моссад" вас "дістане" скрізь, - навіть "на місяці"! Але ж в цьому випадку сподіватись на "гуманний судовий вирок" вам немає сенсу, тому як виконання вироку здійснять ті, хто вас знайде! П.С. Порада ******** поки ще "можновладцям", - закінчуйте якнайшвидше займатись Гуйнею та краще працюйте на Україну! Тоді, принаймні, збережете власні життя! Інакше... дивись вище написане...
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23.02.2023 11:16 Відповісти
Я звичайно ж за такого варіанту. Я дивлячись, як зараз український моссад ліквідовує відкритих ворогів України, щось в це мало віриться...
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23.02.2023 16:44 Відповісти
Той сценарій як ти пропонуєш, то це ніяка не громадянська війна. Та й взагалі нічого не буде такого, що ти написав. Будуть опозиційні мітинги, бійки, може Шуфричу ще раз пику наб'ють. Пройдуть вибори. Все затихне. Всі розійдуться по хатах до слідуючих виборів.
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23.02.2023 19:48 Відповісти
я одного не пойму, почему Хламидия решил, что он бессмертный? 🤔
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23.02.2023 12:26 Відповісти
скучает грустит ляпает
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23.02.2023 13:41 Відповісти
А хіба слуга народу і дерибан це не одне й те саме?
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23.02.2023 13:58 Відповісти
Та подайте йому вже на біле польто, най ся заткне.
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23.02.2023 15:00 Відповісти
Як цей Шабунін вже набрид!
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23.02.2023 15:03 Відповісти
Тобто єрмаківський хер в роті тобі не набрид, навіть смакує.
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23.02.2023 23:02 Відповісти
Частина слуг хто вони такі без реформованного оп
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23.02.2023 16:00 Відповісти
продадуть кацапам?
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23.02.2023 17:00 Відповісти
Даже ослу понятно, что "слуги народа" ничего другого не умеют делать, кроме дерибана бюджета... Они не могут позволить себе оказаться на "рынке труда" после Парламента. Поэтому им надо обеспечить себе безбедное и ненапряжное сущесвование в этом мире. Что угодно, только не работать! Вот и стараются любыми путями отхватить пирог или присосаться к любому корыту... А еще лучше вымутить себе корыто во время каденции и... "жизнь удалась!"
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23.02.2023 20:48 Відповісти
Пішов він у сраку, цей шабунін. Він, *****, професійний борцун проти всіх. Гаразд, був йому Порошенко х***вий, все зробив, щоб той пішов. Чи був доведений хоч один шабуновисер? Що маємо? Стало, *****, краще?
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24.02.2023 09:11 Відповісти
 
 