Шабунін: Частина "Слуг народу" хоче дозволити "дерибан" заарештованих російських активів
Депутати СН зареєстрували в Раді законопроєкт 8311, за яким АРМА продаватиме заарештовані російські активи без перевірки покупця, тож викупити їх зможуть колишні власники - російські олігархи.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як це буде працювати. ДБР незрозуміло як арештовує актив росіян у кримінальній справі. Наприклад, готелі Бабакова. Швидко передає їх до АРМА. А ті продають майно ще до того, як кримінальна справа піде в суд і до того як своє рішення по санкціям прийме ВАКС.
При цьому якоїсь перевірки – до кого потрапляє цей актив – не передбачено. Результат? Російський олігарх рятує свій актив через підставну ТОВку або фізичну особу", - пояснив Шабунін.
Він нагадав, що АРМА вже має досвід участі в рейдерських схемах через онлайн-аукціони.
За словами Шабуніна, в Україні з осені працює ефективний механізм конфіскації російських активів без ДБР та АРМА. Рішенням ВАКС було конфісковано активи російських олігархів Дерипаски, Євтушенкова та Шелкова.
"Чи треба продавати на прозорих аукціонах конфісковані російські активи? Звичайно треба. Але точно не в перемішку з рейдерськими практиками АРМА, як пропонується в законопроєкті", - підсумував Шабунін.
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Один паразит Гетьманцев чего стоит.
укр чиновникам бан до грошей на 100 лет, только внешнее управление
і от підтвердження сьогодні "Арахамія запропонував ліквідувати АРМА Джерело: https://biz.censor.net/n3401468"
Два вопроса: 1.Кто огласил Бене именно эту цену ? Не с потолка же он взял именно 130! 2. Сколько они с зелей получили авансом за разминирование Чонгара?