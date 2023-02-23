Шабунін: Частина "Слуг народу" хоче дозволити "дерибан" заарештованих російських активів

Депутати СН зареєстрували в Раді законопроєкт 8311, за яким АРМА продаватиме заарештовані російські активи без перевірки покупця, тож викупити їх зможуть колишні власники - російські олігархи.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як це буде працювати. ДБР незрозуміло як арештовує актив росіян у кримінальній справі. Наприклад, готелі Бабакова. Швидко передає їх до АРМА. А ті продають майно ще до того, як кримінальна справа піде в суд і до того як своє рішення по санкціям прийме ВАКС.

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При цьому якоїсь перевірки – до кого потрапляє цей актив – не передбачено. Результат? Російський олігарх рятує свій актив через підставну ТОВку або фізичну особу", - пояснив Шабунін.

Він нагадав, що АРМА вже має досвід участі в рейдерських схемах через онлайн-аукціони.

За словами Шабуніна, в Україні з осені працює ефективний механізм конфіскації російських активів без ДБР та АРМА. Рішенням ВАКС було конфісковано активи російських олігархів Дерипаски, Євтушенкова та Шелкова.

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"Чи треба продавати на прозорих аукціонах конфісковані російські активи? Звичайно треба. Але точно не в перемішку з рейдерськими практиками АРМА, як пропонується в законопроєкті", - підсумував Шабунін.