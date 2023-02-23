Шабунин: Часть "Слуг народа" хочет разрешить "дерибан" арестованных российских активов

Депутаты СН зарегистрировали в Раде законопроект 8311, по которому АРМА будет продавать арестованные российские активы без проверки покупателя, так что выкупить их смогут бывшие владельцы - российские олигархи.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как это будет работать. ГБР непонятно, как арестовывает актив россиян по уголовному делу. Например, гостиницы Бабакова. Быстро передает их в АРМА. А те продают имущество еще до того, как уголовное дело пойдет в суд и до того как свое решение по санкциям примет ВАКС.

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При этом какая-либо проверка – к кому попадает этот актив – не предусмотрена. Результат? Российский олигарх спасает свой актив через подставную ООО или физическое лицо", - объяснил Шабунин.

Он напомнил, что у АРМА уже есть опыт участия в рейдерских схемах через онлайн-аукционы.

По словам Шабунина, в Украине осенью работает эффективный механизм конфискации российских активов без ДБР и АРМА. Решением ВАКС были конфискованы активы российских олигархов Дерипаски, Евтушенкова и Шелкова.

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"Нужно ли продавать на прозрачных аукционах конфискованные российские активы? Конечно надо. Но точно не в перемешке с рейдерскими практиками АРМА, как предлагается в законопроекте", - подытожил Шабунин.