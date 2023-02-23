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Швеція готова відправити в Україну частину своїх танків Leopard, - міністр оборони Йонсон

леопард,leopard

Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити в Україну частину своїх бойових танків Leopard.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Йонсона, в парламенті Швеції зростає підтримка, щоб додатково надати Україні деякі із 120 танків Leopard, які є у країни.

"Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу", — сказав міністр.

Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Остання частина допомоги включає броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.

Йонсон сказав, що цей пакет допомоги стане головним внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.

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Автор: 

танк (2071) Швеція (958) Leopard (139)


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Щиро дякуємо Швеції за підтримку України...
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23.02.2023 11:30 Відповісти
дякуємо Швеції !!!
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23.02.2023 11:33 Відповісти
Шведи давні созники, ще з Мазепою мочили лапотників
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23.02.2023 11:33 Відповісти
Десять штук,пожалуйста, вместе с подтверждением трех финских,как раз выйдет два танковых батальона ВСУ (62 ед.).
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23.02.2023 14:15 Відповісти
 
 