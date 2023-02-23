Швеція готова відправити в Україну частину своїх танків Leopard, - міністр оборони Йонсон

Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити в Україну частину своїх бойових танків Leopard.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Йонсона, в парламенті Швеції зростає підтримка, щоб додатково надати Україні деякі із 120 танків Leopard, які є у країни.

"Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу", — сказав міністр.

Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Остання частина допомоги включає броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.

Йонсон сказав, що цей пакет допомоги стане головним внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.

Читайте також: Польща передасть Києву танки Leopard-2 протягом 2-3 тижнів після підготовки екіпажів, - міноборони