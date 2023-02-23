США прагнуть посилювати санкції проти РФ, - Мінфін

США працюють над тим, щоб посилювати санкції стосовно Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Ми прагнемо посилювати санкції та вирішувати проблему порушення чинних заходів", - зазначила вона.

За її словами, США, як і раніше, сфокусовані на тому, щоб перекривати доступ РФ до товарів, потрібних для ВПК.

Крім того, Єллен висловила сподівання, що сторонам вдасться продовжити дію укладеної у 2022 році у Стамбулі угоди, що дозволяє експортувати зерно з України.

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