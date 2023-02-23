США прагнуть посилювати санкції проти РФ, - Мінфін
США працюють над тим, щоб посилювати санкції стосовно Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
"Ми прагнемо посилювати санкції та вирішувати проблему порушення чинних заходів", - зазначила вона.
За її словами, США, як і раніше, сфокусовані на тому, щоб перекривати доступ РФ до товарів, потрібних для ВПК.
Крім того, Єллен висловила сподівання, що сторонам вдасться продовжити дію укладеної у 2022 році у Стамбулі угоди, що дозволяє експортувати зерно з України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fatherland
показати весь коментар23.02.2023 14:18 Відповісти Мені подобається 0
Ap Kats
показати весь коментар23.02.2023 16:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль