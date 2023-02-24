Британія не відправлятиме Україні винищувачі "в короткостроковій перспективі", - Воллес

Найближчим часом Велика Британія не буде відправляти Україні винищувачі. Втім, зовсім виключити такий розвиток подій не можна.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Єдине, чого я навчився у цьому конфлікті, це того, що ви не можете нічого виключати", - сказав він.

Також Воллес сказав, що Велика Британія надала Києву "близько 200 танків та гелікоптерів".

Він додав, що Велика Британія має переконатися, що коли вона дає якусь зброю Україні, вона забезпечує навчання та відповідні можливості.

Але коли справа доходить до винищувачів, це означатиме відправлення до країни "сотні людей", і "Захід не збирається вводити війська в Україну в таких масштабах", вважає Воллес.

На запитання, чи турбують його запаси зброї та боєприпасів у Великій Британії, міністр відповів негативно, тому що уряд "вже почав розміщувати замовлення на їхнє поповнення".