Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України, - радник Байдена Салліван
Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, які запросила Україна, "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб країни - контрнаступу проти сил РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"F-16 - це не питання для короткострокової боротьби. F-16 - це питання для довгострокової оборони України, і саме про це говорили президент Байден і президент Зеленський", - сказав Салліван.
Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати ведуть діалог із Україною стосовно її військових потреб, і в ньому також фігурує питання постачання винищувачів західного зразка.
США, як відомо, наразі не планують передавати Україні власні винищувачі, та висловлювали готовність підтримати відповідне рішення інших країн.
Є причини в НАТО, є причини і у нас…
На жаль , вплив Саллівана на президента Байдена - визначальний ,, це якщо вірити ікспердам , звичайно .
Дадуть літаки, просто не треба хайп розганяти.
А ще вчора сміявся - майже всі наші «ньюз-мейкери» писали про 5-те покоління, ще й вказували, що це ф22 або ф35, хача в інтерв'ю Нуланд запитували си надасть США літаки 4го або 5-го покоління.
F-16 43 - 55 млн
Тобто десь один до десяти, дійсно.
Але F-16 на додачу потребує інфраструктури, якої в нас нема і створення якої додатково вимагає мілярдних вливань та далеко не один рік часу.
ну і, надіюсь, що ми розуміємо що один літак (без обслуговуючого персоналу, пілотів, запчастин, обладнання для тестування та ремонту) нічого не вартій
ще важливий момент - щоб їх присутність на фронті була помітною - їх має бути принаймні 20
виникає питання де їх паркувати щоб найближчим ракетнім ударом не перетворилися на металобрухт і т.д (зате всі кричать не своїм голосом - дай літаки)
Обучайте летчиков, не теряйте время и готовьте базы!
У путлеровцев современная армия напичканная оружием.Путлер 20 лет его копил и развивал вооружение и технику.Рашка милитаристкая страна.Они наверно мыслят что как в афганистане с советским вторжением надо воевать-с рпг и автоматами.Не работает так уже.
ТАК, ДЛЯ УКРАЇНИ КРАЩЕ F 15 АБО A-10 Thunderbolt II І НЕ ***** ЯНКІ ЩО НЕ ТРЕБА, БО ТРЕБА БУЛИ ЩЕ РІК ТОМУ
А Ф-16 - то для Чехії, Словенії, Монако і Андорри.