Новини
Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України, - радник Байдена Салліван

джейк,салліван

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, які запросила Україна, "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб країни - контрнаступу проти сил РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"F-16 - це не питання для короткострокової боротьби. F-16 - це питання для довгострокової оборони України, і саме про це говорили президент Байден і президент Зеленський", - сказав Салліван.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати ведуть діалог із Україною стосовно її військових потреб, і в ньому також фігурує питання постачання винищувачів західного зразка.

Читайте: Захід непублічно обговорює постачання Україні авіації - глава МЗС Нідерландів Гукстра

США, як відомо, наразі не планують передавати Україні власні винищувачі, та висловлювали готовність підтримати відповідне рішення інших країн.

+11
А підтримка з повітря? А знищення росіянських літаків?
24.02.2023 10:08 Відповісти
+8
Люди з передової кажуть, що нестача гранатометів та мінометів дуже заважае вбивати русняве м'ясо на полі бою...
24.02.2023 10:18 Відповісти
+5
Тут в ОПе уже про подводные лодки говорят, а вы самолеты какие-то зажали....ничего вы не понимаете...
24.02.2023 10:08 Відповісти
А підтримка з повітря? А знищення росіянських літаків?
24.02.2023 10:08 Відповісти
очевидно мається на увазі що є більш нагальні потреби - а розмір допомоги не резиновий
24.02.2023 10:11 Відповісти
F-16 не придатний для підтримки з повітря - особливо проти натовпів чмобіків і зеків
24.02.2023 10:15 Відповісти
не розумію чого не піднімають питання про штурмовики Тандерболти
24.02.2023 10:19 Відповісти
Ну почему не поднимают? Вот вам инфа к размышлению. Читать "между строк" и делать выводы умеете?
Hundreds of A-10 Thunderbolt II are ready to deploy to the Ukraine border.
(Сотни А-10 -2 готовы к размещению на границе с Украиной.)

https://www.youtube.com/watch?v=_gL5OTD04Aw
24.02.2023 10:36 Відповісти
Тут в ОПе уже про подводные лодки говорят, а вы самолеты какие-то зажали....ничего вы не понимаете...
24.02.2023 10:08 Відповісти
Все вірно, зараз треба більше арти, снарядів, мінометів, ракет.
24.02.2023 10:09 Відповісти
Зараз потрібно все. А класика сухопутного бою це завжди підтримка з повітря. Гелікоптери та винищувачі.
24.02.2023 10:10 Відповісти
Оце і вся причина затягування постачань нам танків і літаків - Салліван . І там таких як він " міротворців " , в оточенні Президента Байдена , ще вистачає .
24.02.2023 10:12 Відповісти
Там причини не тільки «миротворці» в адміністрації, там є їм противага.
Є причини в НАТО, є причини і у нас…
24.02.2023 10:19 Відповісти
Згоден ,, тоді трішки зміню формулювання - " міротворці " в оточенні Байдена , це - головна причина .
На жаль , вплив Саллівана на президента Байдена - визначальний ,, це якщо вірити ікспердам , звичайно .
24.02.2023 10:31 Відповісти
Та то таке є ще Блінкен, Остін та ін., головне справи, Байден як і рік тому, за підтримку України до переможного кінця, а серйозну роботу вони почали ще в кінці 21го, згадайте візити його в ЄС, до саудитів і так далі. Послідовність.
Дадуть літаки, просто не треба хайп розганяти.
А ще вчора сміявся - майже всі наші «ньюз-мейкери» писали про 5-те покоління, ще й вказували, що це ф22 або ф35, хача в інтерв'ю Нуланд запитували си надасть США літаки 4го або 5-го покоління.
24.02.2023 10:44 Відповісти
Не міротворці , а продавцы Украины
24.02.2023 11:02 Відповісти
Сам Байден такой - прежде всего
24.02.2023 10:59 Відповісти
зараз винирнуть диванні вояки які краще знають за Пентагон що потрібно на полі бою
24.02.2023 10:12 Відповісти
ні , не маю звички радити командувачам армії і радникам з питань безпеки США
24.02.2023 10:21 Відповісти
от про що я написав в першому пості !!!!
24.02.2023 10:23 Відповісти
Краще знає Залужний.
24.02.2023 10:20 Відповісти
та ні вже повилізала диванна соросятина яка буде писати що в Україні забагато зброї
24.02.2023 10:25 Відповісти
На війні зброї забагато не буває.
24.02.2023 10:27 Відповісти
пора войну кончать.
24.02.2023 10:15 Відповісти
Люди з передової кажуть, що нестача гранатометів та мінометів дуже заважае вбивати русняве м'ясо на полі бою...
24.02.2023 10:18 Відповісти
1 ф16 вартує 10 хімарсів,за вогневою потужністю.
24.02.2023 10:31 Відповісти
а тридцяти вартує вартує ? бо коштує як тридцять
24.02.2023 10:52 Відповісти
Himars 4 - 5 млн
F-16 43 - 55 млн

Тобто десь один до десяти, дійсно.
Але F-16 на додачу потребує інфраструктури, якої в нас нема і створення якої додатково вимагає мілярдних вливань та далеко не один рік часу.
24.02.2023 12:04 Відповісти
ціни 55 давно вже немає пошукайте іфну про контракти на купівлю цих літаків - навіть по 155 там велика черга

ну і, надіюсь, що ми розуміємо що один літак (без обслуговуючого персоналу, пілотів, запчастин, обладнання для тестування та ремонту) нічого не вартій

ще важливий момент - щоб їх присутність на фронті була помітною - їх має бути принаймні 20

виникає питання де їх паркувати щоб найближчим ракетнім ударом не перетворилися на металобрухт і т.д (зате всі кричать не своїм голосом - дай літаки)
24.02.2023 13:34 Відповісти
беня тоже не особая необходимость для Украины. Но он же у нас есть.
24.02.2023 10:19 Відповісти
А це тут до чого?
24.02.2023 10:24 Відповісти
Я бы сказал, что это сарказм. Но к сожалению это реальность. У нас есть то, чего быть не должно. А что должно быть, мы если и получим, то очень нескоро.
24.02.2023 10:25 Відповісти
А в цьому сенсі?... Тоди так. А то я спочатку не вкурив.
24.02.2023 10:26 Відповісти
Дуже цікаво, а чому ударних гвинтокрилів не дають Україні. Нещодавно ГУР похвастали тим, що у них на озброєнні є один black hawk, однак це крапля в морі і він більше для висадки десанту. А ось для вогневого ураження щось ******* також було б непогано, особливо дивлячись на кадри з фронту, де літають на завдання переважно старі і жахливі мі8, навіть не корокодили.
24.02.2023 10:28 Відповісти
UH-60 Black Hawk никогда не был ударным вертолётом. Так что пусть хвастаются.
24.02.2023 10:44 Відповісти
Салліван - кацапська консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манагера з ОПи...
24.02.2023 10:31 Відповісти
100%
24.02.2023 10:36 Відповісти
Ключовою необхідністю для України є ATACMS. Але ж ця **** продовжує нашіптавати в вушко діду, що цього не можна давати
24.02.2023 10:43 Відповісти
F-16 нам понадобятся через пару месяцев, а не сейчас! Так вот, что бы ими можно было воспользоваться, они нам нужны сейчас!
Обучайте летчиков, не теряйте время и готовьте базы!
24.02.2023 10:50 Відповісти
Зеля зараз зробить такі кроки, що питання про F-16 саме відпаде.
24.02.2023 10:52 Відповісти
Воюющая армия лучше знает что ей нужно.
У путлеровцев современная армия напичканная оружием.Путлер 20 лет его копил и развивал вооружение и технику.Рашка милитаристкая страна.Они наверно мыслят что как в афганистане с советским вторжением надо воевать-с рпг и автоматами.Не работает так уже.
24.02.2023 11:00 Відповісти
Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України, - радник Байдена Салліван
ТАК, ДЛЯ УКРАЇНИ КРАЩЕ F 15 АБО A-10 Thunderbolt II І НЕ ***** ЯНКІ ЩО НЕ ТРЕБА, БО ТРЕБА БУЛИ ЩЕ РІК ТОМУ

24.02.2023 11:05 Відповісти
Все вірно, ще можуть бути тайфуни та інші 4 покоління з бойовим радіусом від 1000 км.
А Ф-16 - то для Чехії, Словенії, Монако і Андорри.
24.02.2023 11:58 Відповісти
Радник має рацію бо на цей час ключовою необхідністю для України являється відсторонення від управління некомпетентної влади, викорінення колоборантів і корупції на свіх рівнях, масмедіа потім все по замовленню F-16? F35, авіаносці, підводні човни і т.д.
24.02.2023 11:06 Відповісти
Я согласен но только в случае если ВСУ получат Атакмс на 300 км и планирующие ракеты-бомбы на 150 км+ полное насыщение всего Украинского неба современными системами ПВО/ПРО
24.02.2023 11:06 Відповісти
Згоден з Саліваном. Ключовою необхідністю для України є ядерна зброя, яку ми віддали за обіцянку військової допомоги від США (у тому числі) при нападі на нас. Або кидайте в бій з кацапнею американські корпуси або поверніть ядерку. F16 піде бонусом.
24.02.2023 11:13 Відповісти
Не розумію одного - чому НІХТО не говрить про поставку найкращих у світв американських ударних дронів? Тих, наприклад, які за хвилини позхєрячили сотні вагнерівців у Сирії. Ладно америкаці, чому наші говоруни про це взагалі - ані слова?
24.02.2023 11:19 Відповісти
тому що їх легше збити чим літак ))
24.02.2023 13:21 Відповісти
салліван -- головний лобіст путіна в уряді США.
24.02.2023 11:51 Відповісти
Ключовими є бомбери для остаточного заспокоєння дикого ведмедя.
24.02.2023 11:51 Відповісти
Європа ще не усі МІГи передала. То нащо ті Ф-16 ?? Аби було і треба буде ховати ...
24.02.2023 12:24 Відповісти
так... є і інші латками... він привий. нам треба більше літаків...
24.02.2023 12:52 Відповісти
Ты уж определись - ты сало, или и ты Иван?
24.02.2023 12:59 Відповісти
 
 