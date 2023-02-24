Истребители F-16 не являются ключевой необходимостью для Украины, - советник Байдена Салливан

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"F-16 - это не вопрос для краткосрочной борьбы. F-16 - это вопрос для долгосрочной обороны Украины, и именно об этом говорили президент Байден и президент Зеленский", - сказал Салливан.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.

США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.