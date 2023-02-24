Истребители F-16 не являются ключевой необходимостью для Украины, - советник Байдена Салливан
Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
"F-16 - это не вопрос для краткосрочной борьбы. F-16 - это вопрос для долгосрочной обороны Украины, и именно об этом говорили президент Байден и президент Зеленский", - сказал Салливан.
Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.
США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.
Є причини в НАТО, є причини і у нас…
На жаль , вплив Саллівана на президента Байдена - визначальний ,, це якщо вірити ікспердам , звичайно .
Дадуть літаки, просто не треба хайп розганяти.
А ще вчора сміявся - майже всі наші «ньюз-мейкери» писали про 5-те покоління, ще й вказували, що це ф22 або ф35, хача в інтерв'ю Нуланд запитували си надасть США літаки 4го або 5-го покоління.
F-16 43 - 55 млн
Тобто десь один до десяти, дійсно.
Але F-16 на додачу потребує інфраструктури, якої в нас нема і створення якої додатково вимагає мілярдних вливань та далеко не один рік часу.
ну і, надіюсь, що ми розуміємо що один літак (без обслуговуючого персоналу, пілотів, запчастин, обладнання для тестування та ремонту) нічого не вартій
ще важливий момент - щоб їх присутність на фронті була помітною - їх має бути принаймні 20
виникає питання де їх паркувати щоб найближчим ракетнім ударом не перетворилися на металобрухт і т.д (зате всі кричать не своїм голосом - дай літаки)
Обучайте летчиков, не теряйте время и готовьте базы!
У путлеровцев современная армия напичканная оружием.Путлер 20 лет его копил и развивал вооружение и технику.Рашка милитаристкая страна.Они наверно мыслят что как в афганистане с советским вторжением надо воевать-с рпг и автоматами.Не работает так уже.
ТАК, ДЛЯ УКРАЇНИ КРАЩЕ F 15 АБО A-10 Thunderbolt II І НЕ ***** ЯНКІ ЩО НЕ ТРЕБА, БО ТРЕБА БУЛИ ЩЕ РІК ТОМУ
А Ф-16 - то для Чехії, Словенії, Монако і Андорри.