РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10616 посетителей онлайн
Новости Война
3 469 58

Истребители F-16 не являются ключевой необходимостью для Украины, - советник Байдена Салливан

джейк,салліван

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"F-16 - это не вопрос для краткосрочной борьбы. F-16 - это вопрос для долгосрочной обороны Украины, и именно об этом говорили президент Байден и президент Зеленский", - сказал Салливан.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно обстрелял 3 района Харьковщины, - ОВА. ФОТО

США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.

самолет (3672) США (27706) Салливан Джейк (259) F-16 (578)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А підтримка з повітря? А знищення росіянських літаків?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:08 Ответить
+8
Люди з передової кажуть, що нестача гранатометів та мінометів дуже заважае вбивати русняве м'ясо на полі бою...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:18 Ответить
+5
Тут в ОПе уже про подводные лодки говорят, а вы самолеты какие-то зажали....ничего вы не понимаете...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А підтримка з повітря? А знищення росіянських літаків?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:08 Ответить
очевидно мається на увазі що є більш нагальні потреби - а розмір допомоги не резиновий
показать весь комментарий
24.02.2023 10:11 Ответить
F-16 не придатний для підтримки з повітря - особливо проти натовпів чмобіків і зеків
показать весь комментарий
24.02.2023 10:15 Ответить
не розумію чого не піднімають питання про штурмовики Тандерболти
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
Ну почему не поднимают? Вот вам инфа к размышлению. Читать "между строк" и делать выводы умеете?
Hundreds of A-10 Thunderbolt II are ready to deploy to the Ukraine border.
(Сотни А-10 -2 готовы к размещению на границе с Украиной.)

https://www.youtube.com/watch?v=_gL5OTD04Aw
показать весь комментарий
24.02.2023 10:36 Ответить
Тут в ОПе уже про подводные лодки говорят, а вы самолеты какие-то зажали....ничего вы не понимаете...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:08 Ответить
Все вірно, зараз треба більше арти, снарядів, мінометів, ракет.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:09 Ответить
Зараз потрібно все. А класика сухопутного бою це завжди підтримка з повітря. Гелікоптери та винищувачі.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:10 Ответить
Оце і вся причина затягування постачань нам танків і літаків - Салліван . І там таких як він " міротворців " , в оточенні Президента Байдена , ще вистачає .
показать весь комментарий
24.02.2023 10:12 Ответить
Там причини не тільки «миротворці» в адміністрації, там є їм противага.
Є причини в НАТО, є причини і у нас…
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
Згоден ,, тоді трішки зміню формулювання - " міротворці " в оточенні Байдена , це - головна причина .
На жаль , вплив Саллівана на президента Байдена - визначальний ,, це якщо вірити ікспердам , звичайно .
показать весь комментарий
24.02.2023 10:31 Ответить
Та то таке є ще Блінкен, Остін та ін., головне справи, Байден як і рік тому, за підтримку України до переможного кінця, а серйозну роботу вони почали ще в кінці 21го, згадайте візити його в ЄС, до саудитів і так далі. Послідовність.
Дадуть літаки, просто не треба хайп розганяти.
А ще вчора сміявся - майже всі наші «ньюз-мейкери» писали про 5-те покоління, ще й вказували, що це ф22 або ф35, хача в інтерв'ю Нуланд запитували си надасть США літаки 4го або 5-го покоління.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:44 Ответить
Не міротворці , а продавцы Украины
показать весь комментарий
24.02.2023 11:02 Ответить
Сам Байден такой - прежде всего
показать весь комментарий
24.02.2023 10:59 Ответить
зараз винирнуть диванні вояки які краще знають за Пентагон що потрібно на полі бою
показать весь комментарий
24.02.2023 10:12 Ответить
ні , не маю звички радити командувачам армії і радникам з питань безпеки США
показать весь комментарий
24.02.2023 10:21 Ответить
от про що я написав в першому пості !!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:23 Ответить
Краще знає Залужний.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:20 Ответить
та ні вже повилізала диванна соросятина яка буде писати що в Україні забагато зброї
показать весь комментарий
24.02.2023 10:25 Ответить
На війні зброї забагато не буває.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:27 Ответить
пора войну кончать.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:15 Ответить
Люди з передової кажуть, що нестача гранатометів та мінометів дуже заважае вбивати русняве м'ясо на полі бою...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:18 Ответить
1 ф16 вартує 10 хімарсів,за вогневою потужністю.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:31 Ответить
а тридцяти вартує вартує ? бо коштує як тридцять
показать весь комментарий
24.02.2023 10:52 Ответить
Himars 4 - 5 млн
F-16 43 - 55 млн

Тобто десь один до десяти, дійсно.
Але F-16 на додачу потребує інфраструктури, якої в нас нема і створення якої додатково вимагає мілярдних вливань та далеко не один рік часу.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:04 Ответить
ціни 55 давно вже немає пошукайте іфну про контракти на купівлю цих літаків - навіть по 155 там велика черга

ну і, надіюсь, що ми розуміємо що один літак (без обслуговуючого персоналу, пілотів, запчастин, обладнання для тестування та ремонту) нічого не вартій

ще важливий момент - щоб їх присутність на фронті була помітною - їх має бути принаймні 20

виникає питання де їх паркувати щоб найближчим ракетнім ударом не перетворилися на металобрухт і т.д (зате всі кричать не своїм голосом - дай літаки)
показать весь комментарий
24.02.2023 13:34 Ответить
беня тоже не особая необходимость для Украины. Но он же у нас есть.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
А це тут до чого?
показать весь комментарий
24.02.2023 10:24 Ответить
Я бы сказал, что это сарказм. Но к сожалению это реальность. У нас есть то, чего быть не должно. А что должно быть, мы если и получим, то очень нескоро.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:25 Ответить
А в цьому сенсі?... Тоди так. А то я спочатку не вкурив.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:26 Ответить
Дуже цікаво, а чому ударних гвинтокрилів не дають Україні. Нещодавно ГУР похвастали тим, що у них на озброєнні є один black hawk, однак це крапля в морі і він більше для висадки десанту. А ось для вогневого ураження щось ******* також було б непогано, особливо дивлячись на кадри з фронту, де літають на завдання переважно старі і жахливі мі8, навіть не корокодили.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:28 Ответить
UH-60 Black Hawk никогда не был ударным вертолётом. Так что пусть хвастаются.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:44 Ответить
Салліван - кацапська консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манагера з ОПи...
показать весь комментарий
24.02.2023 10:31 Ответить
100%
показать весь комментарий
24.02.2023 10:36 Ответить
Ключовою необхідністю для України є ATACMS. Але ж ця **** продовжує нашіптавати в вушко діду, що цього не можна давати
показать весь комментарий
24.02.2023 10:43 Ответить
F-16 нам понадобятся через пару месяцев, а не сейчас! Так вот, что бы ими можно было воспользоваться, они нам нужны сейчас!
Обучайте летчиков, не теряйте время и готовьте базы!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:50 Ответить
Зеля зараз зробить такі кроки, що питання про F-16 саме відпаде.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:52 Ответить
Воюющая армия лучше знает что ей нужно.
У путлеровцев современная армия напичканная оружием.Путлер 20 лет его копил и развивал вооружение и технику.Рашка милитаристкая страна.Они наверно мыслят что как в афганистане с советским вторжением надо воевать-с рпг и автоматами.Не работает так уже.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:00 Ответить
Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України, - радник Байдена Салліван Джерело:
ТАК, ДЛЯ УКРАЇНИ КРАЩЕ F 15 АБО A-10 Thunderbolt II І НЕ ***** ЯНКІ ЩО НЕ ТРЕБА, БО ТРЕБА БУЛИ ЩЕ РІК ТОМУ

показать весь комментарий
24.02.2023 11:05 Ответить
Все вірно, ще можуть бути тайфуни та інші 4 покоління з бойовим радіусом від 1000 км.
А Ф-16 - то для Чехії, Словенії, Монако і Андорри.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:58 Ответить
Радник має рацію бо на цей час ключовою необхідністю для України являється відсторонення від управління некомпетентної влади, викорінення колоборантів і корупції на свіх рівнях, масмедіа потім все по замовленню F-16? F35, авіаносці, підводні човни і т.д.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:06 Ответить
Я согласен но только в случае если ВСУ получат Атакмс на 300 км и планирующие ракеты-бомбы на 150 км+ полное насыщение всего Украинского неба современными системами ПВО/ПРО
показать весь комментарий
24.02.2023 11:06 Ответить
Згоден з Саліваном. Ключовою необхідністю для України є ядерна зброя, яку ми віддали за обіцянку військової допомоги від США (у тому числі) при нападі на нас. Або кидайте в бій з кацапнею американські корпуси або поверніть ядерку. F16 піде бонусом.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:13 Ответить
Не розумію одного - чому НІХТО не говрить про поставку найкращих у світв американських ударних дронів? Тих, наприклад, які за хвилини позхєрячили сотні вагнерівців у Сирії. Ладно америкаці, чому наші говоруни про це взагалі - ані слова?
показать весь комментарий
24.02.2023 11:19 Ответить
тому що їх легше збити чим літак ))
показать весь комментарий
24.02.2023 13:21 Ответить
салліван -- головний лобіст путіна в уряді США.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:51 Ответить
Ключовими є бомбери для остаточного заспокоєння дикого ведмедя.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:51 Ответить
Європа ще не усі МІГи передала. То нащо ті Ф-16 ?? Аби було і треба буде ховати ...
показать весь комментарий
24.02.2023 12:24 Ответить
так... є і інші латками... він привий. нам треба більше літаків...
показать весь комментарий
24.02.2023 12:52 Ответить
Ты уж определись - ты сало, или и ты Иван?
показать весь комментарий
24.02.2023 12:59 Ответить
 
 