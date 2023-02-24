Європарламент закликає до створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ, - Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у річницю великої війни повторила заклик створити спецтрибунал для притягнення Росії до відповідальності, та наголошує, що після 2022 року повернення до звичної співпраці з РФ неприпустиме.

"Без свободи та без справедливості взагалі не може бути миру…. Ось чому Європейський парламент закликає до створення Спеціального трибуналу, який зможе притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах – злочинах, які не мають терміну давності. Злочинах, на які ми не можемо закрити очі.

Ось чому Європейський Союз повинен просувати санкції проти Росії, фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконну війну Путіна. І ось чому ми повинні чинити тиск на інші країни та приватні компанії, які все ще ведуть справи з Кремлем. Не може бути звичного ведення справ з Росією", - наголосила вона.

