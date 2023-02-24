Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за злочини, - президент Румунії Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Україна повинна виграти цю битву, а Росія - відповісти за скоєні злочини й знищені людські життя. Румунія продовжуватиме підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Заяву румунського лідера цитує Romania Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна дала нам ще один урок – солідарності та єдності. Разом ми показали, що ми сильні та протистоїмо російській агресії. Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за скоєні злочини та знищені життя", - сказав Йоганніс.

Звертаючись до українців, він наголосив: "Ви не самі! У вас є надійний друг у Румунії, який підтримує вас у цій боротьбі! Наш обов'язок зробити внесок у перемогу та побудову кращого, мирного майбутнього!"

Президент запевнив, що Румунія продовжуватиме допомагати Україні, скільки буде потрібно.

Він також відзначив мужність і рішучість українського народу у захисті своєї країни та свободи, які вражають увесь світ.