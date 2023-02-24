УКР
Країни G7 вживатимуть заходів проти третіх країн, які допомагають Росії, - заява

g-7

Країни Групи семи (G7) зобов’язалися посилювати тиск на Росію, яка продовжує свою агресію проти України, а також вжити заходів проти третіх країн та суб’єтків, які намагаються допомогти кремлю обійти міжнародні санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві лідерів G7, оприлюдненій у п'ятницю, передає Укрінформ.

"Ми закликаємо треті країни чи інші міжнародні суб’єкти, які намагаються обійти наші обмеження або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку війні рф, інакше це призведе до серйозних наслідків", – зазначається в документі.

У цьому зв’язку лідери G7 зобов’язалися вживати заходів проти всіх, хто допомагає росії.

"Ми також беремо на себе зобов’язання щодо подальшого узгодження заходів, таких як заборона транзиту чи послуг, у тому числі для запобігання обходу (санкцій – ред.) з боку рф", – наголошується в документі.

Крім того, в заяві висловлюється "непохитна підтримка" України, допоки вона потребуватиме її, а також заклик до кремля припинити агресію й "негайно, повною мірою та беззастережно вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України".

Неужели Турцию поставят на место?
24.02.2023 19:50 Відповісти
Правильно. Скільки вже можна толерувати вбивць.
24.02.2023 19:51 Відповісти
Медленно чухаетесь господа.
24.02.2023 20:17 Відповісти
армяшки напряглись, у них "неожиданно" в 2022 спрос на товары которые для кацапов под санкциями, вырос на 140-200%))) ещё одна нация хитрожопых, на чужой крови погреться
24.02.2023 20:50 Відповісти
Ну вот и доходят руки и до "вторичных" санкций, и это радует.
25.02.2023 00:14 Відповісти
 
 