Країни G7 вживатимуть заходів проти третіх країн, які допомагають Росії, - заява

Країни Групи семи (G7) зобов’язалися посилювати тиск на Росію, яка продовжує свою агресію проти України, а також вжити заходів проти третіх країн та суб’єтків, які намагаються допомогти кремлю обійти міжнародні санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві лідерів G7, оприлюдненій у п’ятницю, передає Укрінформ.

"Ми закликаємо треті країни чи інші міжнародні суб’єкти, які намагаються обійти наші обмеження або підірвати їх, припинити надавати матеріальну підтримку війні рф, інакше це призведе до серйозних наслідків", – зазначається в документі.

У цьому зв’язку лідери G7 зобов’язалися вживати заходів проти всіх, хто допомагає росії.

"Ми також беремо на себе зобов’язання щодо подальшого узгодження заходів, таких як заборона транзиту чи послуг, у тому числі для запобігання обходу (санкцій – ред.) з боку рф", – наголошується в документі.

Крім того, в заяві висловлюється "непохитна підтримка" України, допоки вона потребуватиме її, а також заклик до кремля припинити агресію й "негайно, повною мірою та беззастережно вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України".

