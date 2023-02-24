РУС
Страны G7 будут принимать меры против третьих стран, помогающих России, - заявление

g-7

Страны Группы семи (G7) обязались усиливать давление на Россию, которая продолжает свою агрессию против Украины, а также принять меры против третьих стран и субъектов, пытающихся помочь кремлю обойти международные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении лидеров G7, обнародованном в пятницу, передает Укринформ.

"Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, которые пытаются обойти наши ограничения или взорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне России, иначе это приведет к серьезным последствиям", – отмечается в документе.

В этой связи лидеры G7 обязались принимать меры против всех, кто помогает России.

"Мы также берем на себя обязательства по дальнейшему согласованию мер, таких как запрет транзита или услуг, в том числе для предотвращения обхода (санкций – ред.) со стороны России", – отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении выражается "непреклонная поддержка" Украины, пока она будет нуждаться в ней, а также призыв к кремлю прекратить агрессию и "немедленно, в полной мере и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности и ускорить военную помощь

Неужели Турцию поставят на место?
24.02.2023 19:50 Ответить
Правильно. Скільки вже можна толерувати вбивць.
24.02.2023 19:51 Ответить
Медленно чухаетесь господа.
24.02.2023 20:17 Ответить
армяшки напряглись, у них "неожиданно" в 2022 спрос на товары которые для кацапов под санкциями, вырос на 140-200%))) ещё одна нация хитрожопых, на чужой крови погреться
24.02.2023 20:50 Ответить
Ну вот и доходят руки и до "вторичных" санкций, и это радует.
25.02.2023 00:14 Ответить
 
 