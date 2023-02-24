Страны G7 будут принимать меры против третьих стран, помогающих России, - заявление

Страны Группы семи (G7) обязались усиливать давление на Россию, которая продолжает свою агрессию против Украины, а также принять меры против третьих стран и субъектов, пытающихся помочь кремлю обойти международные санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении лидеров G7, обнародованном в пятницу, передает Укринформ.

"Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, которые пытаются обойти наши ограничения или взорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне России, иначе это приведет к серьезным последствиям", – отмечается в документе.

В этой связи лидеры G7 обязались принимать меры против всех, кто помогает России.

"Мы также берем на себя обязательства по дальнейшему согласованию мер, таких как запрет транзита или услуг, в том числе для предотвращения обхода (санкций – ред.) со стороны России", – отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении выражается "непреклонная поддержка" Украины, пока она будет нуждаться в ней, а также призыв к кремлю прекратить агрессию и "немедленно, в полной мере и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины".

