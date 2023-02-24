УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6495 відвідувачів онлайн
Новини
20 939 33

Повітряні сили набирають курсантів для опанування системами NASAMS і Patriot

ппо,sampt/t

Повітряні сили України оголошують набір курсантів для навчання на зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили повідомляють у Телеграмі.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки.

"Саме тому Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль", - йдеться у повідомленні.

Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. В період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.

"Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні", - зазначили в ПС ЗСУ.

Детальну інформацію про набір в ХНУПС можна отримати за телефонами, що зазначені на офіційній сторінці військового вишу: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки сотнями літаків не буде, ППО підсилена сучасними західними комплексами, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3473) навчання (613) Повітряні сили (2949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Почему ответственность рашистов за свои преступления перед украинским народом не в меньшей мере необходимая процедура для победы.

Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.

Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.

Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.

Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.

Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?

Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.

Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
показати весь коментар
24.02.2023 20:40 Відповісти
+14
ФСБешники вже пишуть заяви на вступ.
показати весь коментар
24.02.2023 20:46 Відповісти
+9
Такі ж самі, як у Гвардію наступу, не візьмуть в ППО, то підете в штурмовий батальон.
показати весь коментар
24.02.2023 21:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему ответственность рашистов за свои преступления перед украинским народом не в меньшей мере необходимая процедура для победы.

Ни для кого из высших руководителей стран союзников Украины не секрет что рашисты используют не только военное насилие физическим путем, а и психологическое насилие которое не в меньшей мере опасно для физического здоровья и даже жизни чем снаряды и пули.

Каждому украинцу известно это чувство злости в отношении рашистов и обиды что преступники живут себе при поднятом настроении, ничего им не угрожает и еще и угрожают украинскому народу. Оккупанты используют психологическое давление давно опробованное ОПГ группировками.

Представьте себе - не дай Бог конечно; что ночью в дом вашего близкого человека ворвался маньяк, долгое время насиловал, колол, резал по кускам и убил в конечном итоге...
У Вас конечно же будет ярко выраженное желание мести и неудержимая злость. Но полиция оказывается бессильна и не может поймать маньяка.

Мало этого - он ежедневно звонит Вам и сообщает что скоро он придет за вами... Со временем вы понимаете что он не шутит так как преступление с подобным почерком обнаружилось в соседнем доме, а маньяк продолжает вам звонить насмехаться с вашей беспомощности, слабости и угрожать.

Именно таким путем преступники ломают людей вгоняя их сначала в злость, потом в чувство бессилия и в конечном итоге в панический страх. Ничего подобного не заметили со стороны агрессора и его пропаганды?

Украина может выиграть войну физически но безнаказанный преступник будет вести себя подобно маньяку ломая украинский народ психологически. Именно поэтому, оккупант должен не просто проиграть, а и понести наказание.

Именно по этой причине Израиль создал Моссад чтобы израильский народ видел что преступники несут наказание. Именно поэтому Германия была уничтожена полностью в 1945 году чтобы жертвы нацистской агрессии видели что преступники наказаны. Именно по этой причине рашисты должны понести наказание и это должно быть основным запросом украинского общества вместе с вступлением в НАТО как дополнительные меры наказания для рашистов.
показати весь коментар
24.02.2023 20:40 Відповісти
Какие требования к кандидатам?
показати весь коментар
24.02.2023 20:42 Відповісти
Такі ж самі, як у Гвардію наступу, не візьмуть в ППО, то підете в штурмовий батальон.
показати весь коментар
24.02.2023 21:18 Відповісти
по гвардии - 50 лет и + шансов нет. куча документов на нормальные деньги, как на сегодня - за свой счет. говорят что принести, в результате приходит комбат и отсеивает. деньги никто не вернет. как то по дурному. физ испытания - такое себе - надо пробежать 3 км за 12 минут, не говоря уж о перекладине и ещё какой то хрени. кароч - не для всех. если нет чувства уверенности - то лучше и не пробовать.
показати весь коментар
24.02.2023 21:23 Відповісти
3 км за 12 хв?
Це якісь казки. 99,9% людей не вкладуться
показати весь коментар
25.02.2023 10:10 Відповісти
Згоден. Це 15 км. на годину...Одне коло на стадіоні с гарним покриттям пробігти з такою швидкістю вже нелегко...
показати весь коментар
25.02.2023 10:26 Відповісти
Якщо ви не треновані - так, важко, якщо ви регулярно (хоча б 2-3 рази на тиждень) бігаєте хоча б по 3-5 км - раз плюнути.
показати весь коментар
25.02.2023 20:32 Відповісти
ну не знаю, я в 20 років 1 км пробігав за 3 хв 15с, і в студентській групі з 28 хлопців то був результат топ 5
і я думаю що на ті роки я не зміг би пробігти 3 км за 12хв
показати весь коментар
25.02.2023 22:07 Відповісти
У 20 років я ходив на секцію спортивного туризму. Ми бігали до 24 км на тренуваннях (після інших вправ). На короткі дистанції (до 10 км) норматив був - 3 хвилини на кілометр.
показати весь коментар
25.02.2023 23:03 Відповісти
теж студентом памʼятаю на залік пробіг 1 км за 3:08 серце з рота вистрибувало а 3 км за 12 просто вмер би по дорозі
показати весь коментар
26.02.2023 03:11 Відповісти
да какие проблемы? есть номера телефонов - узнайте сами.
показати весь коментар
25.02.2023 11:01 Відповісти
3 км за 12 хвилин - це нормальна швидкість для тих, хто хоч трохи займається легкою атлетикою.
На скільки я пам'ятаю, в КПІ був такий норматив на "відмінно" для студенів по фізкультурі.
Я бігав значно швидше за норматив, бо займався легкою атлетикою.
Тому про 99,9% - це ви просто гоните.
показати весь коментар
25.02.2023 20:31 Відповісти
Не смішіть. В школі у мужиків на пять балів норматив 12:20. І то його бігали далеко не всі. А у 11 класі ще ж всі молоді, не пропиті, без зайвої ваги. Це дуже пристойний час.
Я колись пробіг 10:57, але трохи бігав у баскет.
Легкоатлетам звісно це єрундовий час. Так легкоатлетів якраз і є 0,01% від населення))
показати весь коментар
25.02.2023 22:35 Відповісти
" В школі у мужиків на пять балів норматив 12:20. "
Ну так? А у ВУЗі трохи швидше - 12 хвилин. У 20 я бігав значно швидше, ніж у 15.

"Я колись пробіг 10:57, але трохи бігав у баскет."
Отож.
Я бігав норматив 3км у КПІ з баскетболістами - відставання найближчого від мене було на кілометр. Мій час був 9 з чимось хвилин, якщо я правильно пам'ятаю. Просто тому, що я на тренуваннях бігав до 24 км 2 рази на тиждень.
показати весь коментар
25.02.2023 22:43 Відповісти
Це багато для кого нормальний час. Якщо людина бігає по утрах - вона такий норматив і в 50 років легко здасть.
Це ж штурмові батальони - там потрібні спортивні і здорові.
показати весь коментар
25.02.2023 22:59 Відповісти
Бо ви займались легкою атлетикою.
Я ж намагаюся сказати, що для більшості людей- це захмарний час)
Якшо справді в штурмових бригадах є такий норматив- вони ніколи не заповняться кадрами.
Реально, імхо, норматив має складати хвилин 15 на 3 км. Це ознака здорового і в міру тренованого організму
показати весь коментар
25.02.2023 23:18 Відповісти
Я думав, що тільки я про це здогадався. Тут головне, щоб свої дані дав, а там... ну не будеш в ППО підеш в піхоту. А відмовитися вже нізззяяя)))
показати весь коментар
25.02.2023 00:31 Відповісти
Так для цього ж все це й було розраховано.
показати весь коментар
25.02.2023 11:49 Відповісти
ФСБешники вже пишуть заяви на вступ.
показати весь коментар
24.02.2023 20:46 Відповісти
То набір, чи конкурс?
показати весь коментар
24.02.2023 20:49 Відповісти
в спам, бот
показати весь коментар
24.02.2023 21:05 Відповісти
Це вже по темі. рашистським стервятникам приготуватись до польотів без катапульного крісла. Чекаємо наборів на навчання на пускові установки1000 км.+.
показати весь коментар
24.02.2023 21:16 Відповісти
Чи є обмеження за віком?
показати весь коментар
24.02.2023 21:20 Відповісти
всі вірно... а хто хоче жити як в Ірані, то подивіться на звичайних Іранців і їх розваги https://www.youtube.com/watch?v=wIMjNJUPjhE https://www.youtube.com/watch?v=wIMjNJUPjhE

ви будете в шоці від побаченого
показати весь коментар
24.02.2023 21:22 Відповісти
системи потрібні і корисні, але стратегічної переваги не дають, тому ні про що.....
показати весь коментар
24.02.2023 22:16 Відповісти
Ех ! Де мої молоді роки ? Якби я був молодим і мені не йшов 70-й рік , то я б уже давно записався курсантом - щоб захищати свою державу від московської червоної орди ! ! ! Слава ЗСУ і антипутінській коаліції ! .
показати весь коментар
25.02.2023 10:05 Відповісти
Скоріш за все замануха від зєлєнскіх, щоб молодь приходила, їх відбраковують ,або мість вже нема і тоді якщо зміг хоч пройти ті 3 км то в армаду.Всп по законам 95 кварталу.Не треба забувати що половина ахвіцерів ЗСУ голосували за зєлупу. Приблизно чверть від тої половини або зрадники або мародери.Згадайте всі ті склади що періодично горіли кожен рік.Ну і подивіться хто сидить зараз у воєнкоматах та на Західних кордонах, на митниці.
показати весь коментар
25.02.2023 10:50 Відповісти
Откуда вы такой сцикотный 🤔на нуле тоже ЛЮДИ живут ✌️
показати весь коментар
25.02.2023 12:29 Відповісти
И снова ОБЫЧНАЯ некомпетентность 😢
Разве так тяжело ЧЕСТНО делать свою работу 🤔
Хайп дороже правды👁️
Набирают ТОЛЬКО образованных 👆
показати весь коментар
25.02.2023 17:58 Відповісти
Я в шоке,3 км за 12 минут да многих кажется недостижимым.Я уволился из армии 43 года назад,и эта норма была лишь на 2 комплекс вск,т.е. без большого напряга.10 км на лыжах личный рекорд 36 минут.
показати весь коментар
25.02.2023 18:41 Відповісти
 
 