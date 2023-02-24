Повітряні сили набирають курсантів для опанування системами NASAMS і Patriot

Повітряні сили України оголошують набір курсантів для навчання на зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили повідомляють у Телеграмі.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки.

"Саме тому Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль", - йдеться у повідомленні.

Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. В період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.

"Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні", - зазначили в ПС ЗСУ.

Детальну інформацію про набір в ХНУПС можна отримати за телефонами, що зазначені на офіційній сторінці військового вишу: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

