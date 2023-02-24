УКР
Санкції проти Росії
Євросоюз схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п’ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії - це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються Росією у війні, а також заходи протидії російської дезінформації.

"Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслили у шведському головуванні в ЄС.

В БНР знову ППО працює, збиває москальскі ракети!

Чи то знову Вейшнорія розійшлась?
24.02.2023 23:50 Відповісти
Прочитала тільки що на джерелі інформації, що Україна розглядає з зацікавленням пропозиції Китаю і не погоджується тільки з пунктом односторонніх санкцій. А припинення вогню виходить Кулебу задовольняє. Дивно,я думала,що виведення військ орків з України має бути основою,а не стрелять
24.02.2023 23:59 Відповісти
25.02.2023 00:09 Відповісти
Боже мой. Я хотелa бы спросить, когда Украина ввела свои санкции?
Со стороны ЕС, это ответ на серый импорт России. С другой стороны, постоянное усиление давления с целью ослабить русских.
25.02.2023 13:18 Відповісти
Кілька тижнів тому у нашій електронній пресі спливла цифра дотримання західними бізнесменами антимосковських санкцій: 6 (ШІСТЬ) відсотків. Щоправда, потім деякі незалежні оглядачі збільшили її до 20%. То чи не краще концентрувати наші зусилля на домаганнях поставки зброї від США, Франції та Німеччини, аніж розпилятись на такий сізіфів труд?
25.02.2023 09:36 Відповісти
 
 