РУС
Новости Санкции против России
5 463 5

Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России

рф,росія,обмеження,санкції

Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России – это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Санкции предусматривают, среди прочего, более жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

Также читайте: Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ и семьи Медведева, - Трюдо

"Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.

россия (96910) санкции (11765) Евросоюз (17490)
В БНР знову ППО працює, збиває москальскі ракети!

Чи то знову Вейшнорія розійшлась?
24.02.2023 23:50 Ответить
Прочитала тільки що на джерелі інформації, що Україна розглядає з зацікавленням пропозиції Китаю і не погоджується тільки з пунктом односторонніх санкцій. А припинення вогню виходить Кулебу задовольняє. Дивно,я думала,що виведення військ орків з України має бути основою,а не стрелять
24.02.2023 23:59 Ответить
25.02.2023 00:09 Ответить
Боже мой. Я хотелa бы спросить, когда Украина ввела свои санкции?
Со стороны ЕС, это ответ на серый импорт России. С другой стороны, постоянное усиление давления с целью ослабить русских.
25.02.2023 13:18 Ответить
Кілька тижнів тому у нашій електронній пресі спливла цифра дотримання західними бізнесменами антимосковських санкцій: 6 (ШІСТЬ) відсотків. Щоправда, потім деякі незалежні оглядачі збільшили її до 20%. То чи не краще концентрувати наші зусилля на домаганнях поставки зброї від США, Франції та Німеччини, аніж розпилятись на такий сізіфів труд?
25.02.2023 09:36 Ответить
 
 