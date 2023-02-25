Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России

Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России – это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Санкции предусматривают, среди прочего, более жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

"Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.