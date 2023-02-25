Наше суспільство було готове до війни, - секретар РНБО Данілов
Перші "дзвіночки" загострення війни були ще у жовтні 2021 року,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час марафону Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"У нас було декілька сценаріїв відносно початку війни. Після вторгнення ми отримали трофейну карту псковських десантників одної з частин, яка безпосередньо мала заходити по маршруту на цій мапі і там були дати, коли видавали мапи. По цих мапах ми зрозуміли, що вона мала бути видана 20 числа. Там була дата "20.02". Такі мапи видаються за день до початку війни, до активних бойових дій. Це було перекресленою. І потім була друга дата: 22 лютого".
Олексій Данілов наголосив, що війна розпочалася не 24 лютого, а з моменту, коли Путін вдерся на український Кримський півострів, а перед повномасштабним вторгненням 23 лютого по всій країні запровадили надзвичайний стан.
"Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року. Починаючи з 2020 року ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни. Наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине. І коли настав час 24 лютого, я свідомий того, що відбувалося в кожному місті нашої країни".
Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
А как по другому туда гуманитарка попадёт и там ведь "наши люди."
А от за хитрюгу - то це вірно
Треба ж якось викручуатись вужем аби і не визнати свою нікчемність в самостійності ( змозі протирічити " верховному .....бо хочеться бути в "обоймі" ), і одночасом показати свою значимість ...
То усе робота " наперед".. Бо таки доведеться відповісти за бездійство в організації спротиву ДО ПОЧАТКУ навали .
Підправлю вищесказане :
Доведеться відповідати якщо наш " нарід" знову не приведе цих хлопаків у вищі м'які крісла...
А БАШТАНЦЯМ -СЛАВА і ЧЕСТЬ !
чому він одягав чорну сорочку?
ПЫСЫ: интересна история с портновыми. Они, видимо, оказались готовыми куда больше, чем все остальные и дали деру не дожидаясь, пока и для них приготовят шампур. Теперь ждут, чтобы вернуться. Опять.
Не було суспільство готове, бо ви підери його не попередили і із за цього загинули десятки тисяч цивільних, якщо б не був розмінований Чонгар і ви пили окопи замість шашликів, то втрати були б в рази менші😡😡😡