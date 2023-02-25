Наше суспільство було готове до війни, - секретар РНБО Данілов

Перші "дзвіночки" загострення війни були ще у жовтні 2021 року,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час марафону Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас було декілька сценаріїв відносно початку війни. Після вторгнення ми отримали трофейну карту псковських десантників одної з частин, яка безпосередньо мала заходити по маршруту на цій мапі і там були дати, коли видавали мапи. По цих мапах ми зрозуміли, що вона мала бути видана 20 числа. Там була дата "20.02". Такі мапи видаються за день до початку війни, до активних бойових дій. Це було перекресленою. І потім була друга дата: 22 лютого".

Олексій Данілов наголосив, що війна розпочалася не 24 лютого, а з моменту, коли Путін вдерся на український Кримський півострів, а перед повномасштабним вторгненням 23 лютого по всій країні запровадили надзвичайний стан.

"Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року. Починаючи з 2020 року ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни. Наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине. І коли настав час 24 лютого, я свідомий того, що відбувалося в кожному місті нашої країни".

