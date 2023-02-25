УКР
6 497 85

Наше суспільство було готове до війни, - секретар РНБО Данілов

олексій,данілов

Перші "дзвіночки" загострення війни були ще у жовтні 2021 року,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час марафону Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас було декілька сценаріїв відносно початку війни. Після вторгнення ми отримали трофейну карту псковських десантників одної з частин, яка безпосередньо мала заходити по маршруту на цій мапі і там були дати, коли видавали мапи. По цих мапах ми зрозуміли, що вона мала бути видана 20 числа. Там була дата "20.02". Такі мапи видаються за день до початку війни, до активних бойових дій. Це було перекресленою. І потім була друга дата: 22 лютого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Великий наступ" триває десятий день, жодних успіхів в окупантів немає, - Данілов

Олексій Данілов наголосив, що війна розпочалася не 24 лютого, а з моменту, коли Путін вдерся на український Кримський півострів, а перед повномасштабним вторгненням 23 лютого по всій країні запровадили надзвичайний стан.

"Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року. Починаючи з 2020 року ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни. Наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине. І коли настав час 24 лютого, я свідомий того, що відбувалося в кожному місті нашої країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, - ГУР

вторгнення (380) Данілов Олексій (1259)
+60
Господи, нашо ти в таку важку годину дав нам дебілів-керунів?
25.02.2023 01:17
+49
шо оно несет и зачем ?
25.02.2023 01:15
+43
Пан Данілов вважає, що люди страждають на склероз і забули, як були готові до війни більшість їх колг та знайомих (та й вони самі)? Особливо, після заяв представників влади, яка поширювала відверту брехню. Краще б вже помовчав.
25.02.2023 01:22
шо оно несет и зачем ?
25.02.2023 01:15
бо він просто *********** підор,який уже чує сракою,що за цю сраку можуть взятись і до закінчення війни...
25.02.2023 01:49
припиніть нарешті "годувати" данілова! 👿
25.02.2023 10:02
Господи, нашо ти в таку важку годину дав нам дебілів-керунів?
25.02.2023 01:17
Ніхто не давав. Це "мудрий" вибір любителів "чіста паржать". Тепер так "весело", що далі вже нікуди...
25.02.2023 01:26
Господь тут ні до чого, коли дебіли сходили на вибори в 2019 році.
25.02.2023 03:24
Суспільство так,а влада готувалась до шашликів😭
25.02.2023 09:03
Данілов-ти ж "тіпа офіцер", за такі проїби застрелься, а краще ще главклоуна з собою забери.
25.02.2023 01:21
та ні. він ветеринар який косить "під офіцера".
25.02.2023 03:25
У зеленых лицемеров день вешанья лапши на уши?
25.02.2023 01:21
Пан Данілов вважає, що люди страждають на склероз і забули, як були готові до війни більшість їх колг та знайомих (та й вони самі)? Особливо, після заяв представників влади, яка поширювала відверту брехню. Краще б вже помовчав.
25.02.2023 01:22
Він такий пан, як я тракторист.
25.02.2023 03:25
І це ми чуємо через всього рік. Важко уявити що вони будуть співати через 2...
25.02.2023 01:23
25.02.2023 01:23
Вони були готові, бо домовились з ворогом здати Донбас і Південь. Але плани поламав путін, бо зайшов занадто далеко
25.02.2023 01:24
-''Видання The Times розповіло, в яких умовах довелося жити президенту Володимиру Зеленському кілька місяців війни===========Як стало відомо журналістам, у бункері президента було зовсім темно, ліхтар мала лише охорона, а секретність була «безпрецедентною». ====Через ДВА МІСЯЦІ , коли російські війська були змушені відступити, а Київ поступово почали відкривати, оточення президента ВТОМИЛОСЯ ВІД ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ЗЕМЛЕЮ.==========якби не втомилося, то й не вийшло. Та ще й скучили за ресторанною їжею.

Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
25.02.2023 07:35
25.02.2023 01:24
нашим - да! несмотря на все ваши усилия.....
25.02.2023 01:26
хз, вчора на банку кидав і сьогодні в 9:59 пройшло,хоча сумма на банці з учорашньго вечора не змінилась
25.02.2023 10:19
У нашему"Маркет-опт"обидві скринькі збору грошей для ЗСУ завжди поповнюються покупцями..Порожними іх ніколи не бачив..
25.02.2023 16:00
"Добре" підготували, бездіяльность, залежно від контексту - злочин
25.02.2023 01:27
Ну он может и прав. Тут стоит уточнить кого он имеет ввиду под "нашим обществом"...Если он имеет ввиду тех кто спрятался в бункере и "разводили мивину теплой водой", то да, это "общество" было готово к войне.
25.02.2023 01:44
ооо... мы услышим еще много "интересных" историй, и чем ближе их задницы будут придвигаться к скамье подсудимых международного трибунала в Гааге, тем их истории будут еще более сюрреалистическими и абсурдными.
25.02.2023 01:45
про вашу підготовку поговоримо після війни . суши сухарі ...
25.02.2023 01:47
очередные перлы найвеличнийвшивого......
25.02.2023 01:48
То й я каду - кокс був якісний
25.02.2023 02:37
Ветеринар примазується до Ветеранів.
25.02.2023 01:59
Ольга Василевська-Смаглюк , її виборчий округ № 96.Це Буча, Бородянка, Славутич і довколишні села
25.02.2023 02:00
Як ми готувались до війни:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
25.02.2023 02:00
З цією владою у нас немає майбутнього, КРАПКА.
25.02.2023 02:05
Та ну... Не переймайтесь - будь яка влада тимчасова.
25.02.2023 03:29
з цією владою нема майбутнього це так, але тимчасово? з мудрим нарідом?
25.02.2023 09:52
Народ в масі у нас тупий - цим професійно займаються Мінкульт, Мінінформатики, Міносвіти ... , а сімейне виховання здійснюють "бабушкі і дєдушкі". А що ж батьки? Та немає вже інституту батьківства - одиначки пропивають дитячі виплати, а батьки на заробітках... От і результат - "вихованці" животіли в найкорумпованішій і найбіднішій країні Європи, а тут "раптом" війна і "розбіглися мов мишенята..."
25.02.2023 14:23
зэ-Иуды готовились но к другому
25.02.2023 02:24
25.02.2023 02:26
Да, прорыв коллон из Крыма через узкий перешеек(Чонгар), без сопротивления,когда можно было еще там остановить,ну или нанести большой урон противнику, в будущем будет предметом расследования.
25.02.2023 10:10
как только у рахи начинатся проблемы,в бой идут ЗЕ и его команда.Хочу напомнить,когда не получилось взять Киев за 3 дня,а еда у кацапов была на исходе,Верещук их кормила типа гуманитарка в окупированные города,которую забирали орки
25.02.2023 02:26
Она их и щас кормит,одевает,медикаменты даёт.
А как по другому туда гуманитарка попадёт и там ведь "наши люди."
25.02.2023 07:34
Ще одне дурне.. Готове суспільство??? Ну може батальон Монако й був готовий, але ж та сама Буча наврядчи..
25.02.2023 02:40
..за " дурного " данілова не маю

А от за хитрюгу - то це вірно

Треба ж якось викручуатись вужем аби і не визнати свою нікчемність в самостійності ( змозі протирічити " верховному .....бо хочеться бути в "обоймі" ), і одночасом показати свою значимість ...

То усе робота " наперед".. Бо таки доведеться відповісти за бездійство в організації спротиву ДО ПОЧАТКУ навали .

Підправлю вищесказане :

Доведеться відповідати якщо наш " нарід" знову не приведе цих хлопаків у вищі м'які крісла...

А БАШТАНЦЯМ -СЛАВА і ЧЕСТЬ !
25.02.2023 11:24
Деколи здається що Данілов з Кулебою змагаються хто скаже щось більш дибільне. Якто люди відсталі від реальності і настроїв суспільства.
25.02.2023 03:22
Данілова понесло! Як суспільство могло бути готовим до війни, коли люди навіть не здогадувались,
чому він одягав чорну сорочку?
25.02.2023 03:25
Щоб не прати часто.
25.02.2023 04:34
Поки зелені тварі при владі у України немає майбутнього. А я так розумію, що зелені нікуди виходить не збираються. Тому Україні ...
25.02.2023 03:31
Так це була карта чи мапа? Я просто конфьюзд.
25.02.2023 04:12
Готуватись до війни потрібно було з 91 року. Те, що вона буде, було ясно, як божий день. Питання стояло-коли. Але всі президенти займались окозамилюваням.
25.02.2023 04:33
Я ще з літа 2021 року знав і розумів ..Трамп дав джавеліни і казли почали решітки на баштах танків наварювати ..Зрозуміло що не для війни з США або НАТО.А в грудні коли почали танки біля вокзалів курської області скирдувати і пересувати техніку ..
25.02.2023 04:37
А вот почему оно вывезло из страны сыновей призывного возраста, готовились видно.
25.02.2023 07:14
шо ви куме куме ******* шо ви не жонаті!
25.02.2023 07:16
Только шампуров не хватило. На каждого орка нужен минимум один шампур, и вот тут выяснилось, что шампуры съели мыши.
ПЫСЫ: интересна история с портновыми. Они, видимо, оказались готовыми куда больше, чем все остальные и дали деру не дожидаясь, пока и для них приготовят шампур. Теперь ждут, чтобы вернуться. Опять.
25.02.2023 07:18
Казочки дідуся Панаса. Уявляю який буде стук пятками в груди після перемоги.
25.02.2023 07:21
Кацы такую чушь хоть через 75 лет после окончания войны несут,когда все свидетели уже дуба дали ,а эти в наглую на чёрное говорят белое.
25.02.2023 07:30
батальйон паяц
25.02.2023 08:01
Це ганебне кодло має відповісти за "готовність" до війни
25.02.2023 08:10
А нафіга ж ви тоді брехали суспільству про вторгнення?
25.02.2023 08:31
Цей індивід забув, що він патякав перед вторгненням? Чи воно думає, що його базікання про відсутність загрози наступу, не збереглось, наприклад, на YouTube?
25.02.2023 08:36
Так хто тоді бреше данілов чи валодя-боневтік-оманський ???
25.02.2023 08:47
Зелених тварин понесло....що вони мелють?
25.02.2023 09:06
Він сподіваєься, що хтось ще не знає що вони зрадники !
25.02.2023 12:07
Не дивлячись на всі потуги ЗЄрмаків, суспільство зламало всі їх плани. Ще необхідно щоб після перемоги суспільство «віддячило» шоблу за спробу здачі України кацапам
25.02.2023 09:11
ага, было
25.02.2023 09:18
обществу вы твердили-НИКАКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ, потому общество было не готово к войне, а иначе, сдесь бы никого не оказалось
25.02.2023 09:19
Головне, що діти Данілова були готові до війни за кордоном, а на інших чхати
25.02.2023 09:32
Абдристович 2:0
Не було суспільство готове, бо ви підери його не попередили і із за цього загинули десятки тисяч цивільних, якщо б не був розмінований Чонгар і ви пили окопи замість шашликів, то втрати були б в рази менші😡😡😡
25.02.2023 09:32
...ный позор. Суки, сколько вы ещё будете изворачиваться?
25.02.2023 09:46
Вперше чую. Повна нісенітниця.
25.02.2023 09:53
Данилов, перестаньбе брехати. Ваша стратегія була - дороги і шашлики! Нам не потрібна "псковська карта", нам було це відомо із подій, які проходили з 2019 року і до початку російського вторгнення під своїми прапорами 24 лютого 2022 року.
25.02.2023 09:54
а ми й не знали...
25.02.2023 10:08
Еще один пистабол из параллельной вселенной...А что же тогда столько людей погибло в Мариуполе,если были готовы..Идиот клинический,мелет черт знает что...Команда зеленых прип...здков
25.02.2023 16:04
ДАУН!!!!
25.02.2023 17:54
 
 