Наше общество было готово к войне, - секретарь СНБО Данилов

Первые "звоночки" обострения войны были еще в октябре 2021 года,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время марафона Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас было несколько сценариев относительно начала войны. После вторжения мы получили трофейную карту псковских десантников одной из частей, которая непосредственно должна была заходить по маршруту на этой карте и там были даты, когда выдавали карты. По этим картам мы поняли, что она должна быть выдана 20 числа. Там была дата "20.02". Такие карты выдаются за день до начала войны, до активных боевых действий. Это было перечеркнуто. И потом была вторая дата: 22 февраля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большое наступление" продолжается десятый день, никаких успехов у оккупантов нет, - Данилов

Алексей Данилов подчеркнул, что война началась не 24 февраля, а с момента, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров, а перед полномасштабным вторжением 23 февраля по всей стране ввели чрезвычайное положение.

"Первые колокольчики начались 30 октября 2021 года. Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а действительно были пропагандой. Мы готовили страну к войне. Наше общество было готово к войне. Оно было едино. И когда пришло время 24 февраля, я осознаю, что происходило в каждом городе нашей страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Начиная с 2020 года мы уничтожали российскую агентуру", - Данилов