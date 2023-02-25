Наше общество было готово к войне, - секретарь СНБО Данилов
Первые "звоночки" обострения войны были еще в октябре 2021 года,
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время марафона Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас было несколько сценариев относительно начала войны. После вторжения мы получили трофейную карту псковских десантников одной из частей, которая непосредственно должна была заходить по маршруту на этой карте и там были даты, когда выдавали карты. По этим картам мы поняли, что она должна быть выдана 20 числа. Там была дата "20.02". Такие карты выдаются за день до начала войны, до активных боевых действий. Это было перечеркнуто. И потом была вторая дата: 22 февраля".
Алексей Данилов подчеркнул, что война началась не 24 февраля, а с момента, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров, а перед полномасштабным вторжением 23 февраля по всей стране ввели чрезвычайное положение.
"Первые колокольчики начались 30 октября 2021 года. Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а действительно были пропагандой. Мы готовили страну к войне. Наше общество было готово к войне. Оно было едино. И когда пришло время 24 февраля, я осознаю, что происходило в каждом городе нашей страны".
Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
А как по другому туда гуманитарка попадёт и там ведь "наши люди."
А от за хитрюгу - то це вірно
Треба ж якось викручуатись вужем аби і не визнати свою нікчемність в самостійності ( змозі протирічити " верховному .....бо хочеться бути в "обоймі" ), і одночасом показати свою значимість ...
То усе робота " наперед".. Бо таки доведеться відповісти за бездійство в організації спротиву ДО ПОЧАТКУ навали .
Підправлю вищесказане :
Доведеться відповідати якщо наш " нарід" знову не приведе цих хлопаків у вищі м'які крісла...
А БАШТАНЦЯМ -СЛАВА і ЧЕСТЬ !
чому він одягав чорну сорочку?
ПЫСЫ: интересна история с портновыми. Они, видимо, оказались готовыми куда больше, чем все остальные и дали деру не дожидаясь, пока и для них приготовят шампур. Теперь ждут, чтобы вернуться. Опять.
Не було суспільство готове, бо ви підери його не попередили і із за цього загинули десятки тисяч цивільних, якщо б не був розмінований Чонгар і ви пили окопи замість шашликів, то втрати були б в рази менші😡😡😡