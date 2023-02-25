РУС
6 497 85

Наше общество было готово к войне, - секретарь СНБО Данилов

олексій,данілов

Первые "звоночки" обострения войны были еще в октябре 2021 года,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время марафона Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас было несколько сценариев относительно начала войны. После вторжения мы получили трофейную карту псковских десантников одной из частей, которая непосредственно должна была заходить по маршруту на этой карте и там были даты, когда выдавали карты. По этим картам мы поняли, что она должна быть выдана 20 числа. Там была дата "20.02". Такие карты выдаются за день до начала войны, до активных боевых действий. Это было перечеркнуто. И потом была вторая дата: 22 февраля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большое наступление" продолжается десятый день, никаких успехов у оккупантов нет, - Данилов

Алексей Данилов подчеркнул, что война началась не 24 февраля, а с момента, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров, а перед полномасштабным вторжением 23 февраля по всей стране ввели чрезвычайное положение.

"Первые колокольчики начались 30 октября 2021 года. Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а действительно были пропагандой. Мы готовили страну к войне. Наше общество было готово к войне. Оно было едино. И когда пришло время 24 февраля, я осознаю, что происходило в каждом городе нашей страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Начиная с 2020 года мы уничтожали российскую агентуру", - Данилов

вторжение (508) Данилов Алексей (1066)
Топ комментарии
+60
Господи, нашо ти в таку важку годину дав нам дебілів-керунів?
25.02.2023 01:17 Ответить
25.02.2023 01:17 Ответить
+49
шо оно несет и зачем ?
25.02.2023 01:15 Ответить
25.02.2023 01:15 Ответить
+43
Пан Данілов вважає, що люди страждають на склероз і забули, як були готові до війни більшість їх колг та знайомих (та й вони самі)? Особливо, після заяв представників влади, яка поширювала відверту брехню. Краще б вже помовчав.
25.02.2023 01:22 Ответить
25.02.2023 01:22 Ответить
шо оно несет и зачем ?
25.02.2023 01:15 Ответить
25.02.2023 01:15 Ответить
бо він просто *********** підор,який уже чує сракою,що за цю сраку можуть взятись і до закінчення війни...
25.02.2023 01:49 Ответить
25.02.2023 01:49 Ответить
припиніть нарешті "годувати" данілова! 👿
25.02.2023 10:02 Ответить
25.02.2023 10:02 Ответить
Господи, нашо ти в таку важку годину дав нам дебілів-керунів?
25.02.2023 01:17 Ответить
25.02.2023 01:17 Ответить
Ніхто не давав. Це "мудрий" вибір любителів "чіста паржать". Тепер так "весело", що далі вже нікуди...
25.02.2023 01:26 Ответить
25.02.2023 01:26 Ответить
Господь тут ні до чого, коли дебіли сходили на вибори в 2019 році.
25.02.2023 03:24 Ответить
25.02.2023 03:24 Ответить
Суспільство так,а влада готувалась до шашликів😭
25.02.2023 09:03 Ответить
25.02.2023 09:03 Ответить
Данілов-ти ж "тіпа офіцер", за такі проїби застрелься, а краще ще главклоуна з собою забери.
25.02.2023 01:21 Ответить
25.02.2023 01:21 Ответить
та ні. він ветеринар який косить "під офіцера".
25.02.2023 03:25 Ответить
25.02.2023 03:25 Ответить
У зеленых лицемеров день вешанья лапши на уши?
25.02.2023 01:21 Ответить
25.02.2023 01:21 Ответить
Пан Данілов вважає, що люди страждають на склероз і забули, як були готові до війни більшість їх колг та знайомих (та й вони самі)? Особливо, після заяв представників влади, яка поширювала відверту брехню. Краще б вже помовчав.
25.02.2023 01:22 Ответить
25.02.2023 01:22 Ответить
Він такий пан, як я тракторист.
25.02.2023 03:25 Ответить
25.02.2023 03:25 Ответить
І це ми чуємо через всього рік. Важко уявити що вони будуть співати через 2...
25.02.2023 01:23 Ответить
25.02.2023 01:23 Ответить
25.02.2023 01:23 Ответить
25.02.2023 01:23 Ответить
Вони були готові, бо домовились з ворогом здати Донбас і Південь. Але плани поламав путін, бо зайшов занадто далеко
25.02.2023 01:24 Ответить
25.02.2023 01:24 Ответить
-''Видання The Times розповіло, в яких умовах довелося жити президенту Володимиру Зеленському кілька місяців війни===========Як стало відомо журналістам, у бункері президента було зовсім темно, ліхтар мала лише охорона, а секретність була «безпрецедентною». ====Через ДВА МІСЯЦІ , коли російські війська були змушені відступити, а Київ поступово почали відкривати, оточення президента ВТОМИЛОСЯ ВІД ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ЗЕМЛЕЮ.==========якби не втомилося, то й не вийшло. Та ще й скучили за ресторанною їжею.

Один з чиновників розповів журналісту про ніч, коли він вперше вирішив залишити бомбосховище, щоб насолодитися їжею в ресторані, який нещодавно знову відкрили''.==================Перші два місяці боронили від ворога Україну військові та патріоти .-----------А влада сховалася і чекала чим все закінчиться. А якби ми не встояли?---вийшли б і підписали капітуляцію?
25.02.2023 07:35 Ответить
25.02.2023 07:35 Ответить
25.02.2023 01:24 Ответить
25.02.2023 01:24 Ответить
нашим - да! несмотря на все ваши усилия.....
25.02.2023 01:26 Ответить
25.02.2023 01:26 Ответить
хз, вчора на банку кидав і сьогодні в 9:59 пройшло,хоча сумма на банці з учорашньго вечора не змінилась
25.02.2023 10:19 Ответить
25.02.2023 10:19 Ответить
У нашему"Маркет-опт"обидві скринькі збору грошей для ЗСУ завжди поповнюються покупцями..Порожними іх ніколи не бачив..
25.02.2023 16:00 Ответить
25.02.2023 16:00 Ответить
"Добре" підготували, бездіяльность, залежно від контексту - злочин
25.02.2023 01:27 Ответить
25.02.2023 01:27 Ответить
Ну он может и прав. Тут стоит уточнить кого он имеет ввиду под "нашим обществом"...Если он имеет ввиду тех кто спрятался в бункере и "разводили мивину теплой водой", то да, это "общество" было готово к войне.
25.02.2023 01:44 Ответить
25.02.2023 01:44 Ответить
ооо... мы услышим еще много "интересных" историй, и чем ближе их задницы будут придвигаться к скамье подсудимых международного трибунала в Гааге, тем их истории будут еще более сюрреалистическими и абсурдными.
25.02.2023 01:45 Ответить
25.02.2023 01:45 Ответить
про вашу підготовку поговоримо після війни . суши сухарі ...
25.02.2023 01:47 Ответить
25.02.2023 01:47 Ответить
очередные перлы найвеличнийвшивого......
25.02.2023 01:48 Ответить
25.02.2023 01:48 Ответить
То й я каду - кокс був якісний
25.02.2023 02:37 Ответить
25.02.2023 02:37 Ответить
Ветеринар примазується до Ветеранів.
25.02.2023 01:59 Ответить
25.02.2023 01:59 Ответить
Ольга Василевська-Смаглюк , її виборчий округ № 96.Це Буча, Бородянка, Славутич і довколишні села
25.02.2023 02:00 Ответить
25.02.2023 02:00 Ответить
Як ми готувались до війни:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
25.02.2023 02:00 Ответить
25.02.2023 02:00 Ответить
З цією владою у нас немає майбутнього, КРАПКА.
25.02.2023 02:05 Ответить
25.02.2023 02:05 Ответить
Та ну... Не переймайтесь - будь яка влада тимчасова.
25.02.2023 03:29 Ответить
25.02.2023 03:29 Ответить
з цією владою нема майбутнього це так, але тимчасово? з мудрим нарідом?
25.02.2023 09:52 Ответить
25.02.2023 09:52 Ответить
Народ в масі у нас тупий - цим професійно займаються Мінкульт, Мінінформатики, Міносвіти ... , а сімейне виховання здійснюють "бабушкі і дєдушкі". А що ж батьки? Та немає вже інституту батьківства - одиначки пропивають дитячі виплати, а батьки на заробітках... От і результат - "вихованці" животіли в найкорумпованішій і найбіднішій країні Європи, а тут "раптом" війна і "розбіглися мов мишенята..."
25.02.2023 14:23 Ответить
25.02.2023 14:23 Ответить
зэ-Иуды готовились но к другому
25.02.2023 02:24 Ответить
25.02.2023 02:24 Ответить
25.02.2023 02:26 Ответить
25.02.2023 02:26 Ответить
Да, прорыв коллон из Крыма через узкий перешеек(Чонгар), без сопротивления,когда можно было еще там остановить,ну или нанести большой урон противнику, в будущем будет предметом расследования.
25.02.2023 10:10 Ответить
25.02.2023 10:10 Ответить
как только у рахи начинатся проблемы,в бой идут ЗЕ и его команда.Хочу напомнить,когда не получилось взять Киев за 3 дня,а еда у кацапов была на исходе,Верещук их кормила типа гуманитарка в окупированные города,которую забирали орки
25.02.2023 02:26 Ответить
25.02.2023 02:26 Ответить
Она их и щас кормит,одевает,медикаменты даёт.
А как по другому туда гуманитарка попадёт и там ведь "наши люди."
25.02.2023 07:34 Ответить
25.02.2023 07:34 Ответить
Ще одне дурне.. Готове суспільство??? Ну може батальон Монако й був готовий, але ж та сама Буча наврядчи..
25.02.2023 02:40 Ответить
25.02.2023 02:40 Ответить
..за " дурного " данілова не маю

А от за хитрюгу - то це вірно

Треба ж якось викручуатись вужем аби і не визнати свою нікчемність в самостійності ( змозі протирічити " верховному .....бо хочеться бути в "обоймі" ), і одночасом показати свою значимість ...

То усе робота " наперед".. Бо таки доведеться відповісти за бездійство в організації спротиву ДО ПОЧАТКУ навали .

Підправлю вищесказане :

Доведеться відповідати якщо наш " нарід" знову не приведе цих хлопаків у вищі м'які крісла...

А БАШТАНЦЯМ -СЛАВА і ЧЕСТЬ !
25.02.2023 11:24 Ответить
25.02.2023 11:24 Ответить
Деколи здається що Данілов з Кулебою змагаються хто скаже щось більш дибільне. Якто люди відсталі від реальності і настроїв суспільства.
25.02.2023 03:22 Ответить
25.02.2023 03:22 Ответить
Данілова понесло! Як суспільство могло бути готовим до війни, коли люди навіть не здогадувались,
чому він одягав чорну сорочку?
25.02.2023 03:25 Ответить
25.02.2023 03:25 Ответить
Щоб не прати часто.
25.02.2023 04:34 Ответить
25.02.2023 04:34 Ответить
Поки зелені тварі при владі у України немає майбутнього. А я так розумію, що зелені нікуди виходить не збираються. Тому Україні ...
25.02.2023 03:31 Ответить
25.02.2023 03:31 Ответить
Так це була карта чи мапа? Я просто конфьюзд.
25.02.2023 04:12 Ответить
25.02.2023 04:12 Ответить
Готуватись до війни потрібно було з 91 року. Те, що вона буде, було ясно, як божий день. Питання стояло-коли. Але всі президенти займались окозамилюваням.
25.02.2023 04:33 Ответить
25.02.2023 04:33 Ответить
Я ще з літа 2021 року знав і розумів ..Трамп дав джавеліни і казли почали решітки на баштах танків наварювати ..Зрозуміло що не для війни з США або НАТО.А в грудні коли почали танки біля вокзалів курської області скирдувати і пересувати техніку ..
25.02.2023 04:37 Ответить
25.02.2023 04:37 Ответить
А вот почему оно вывезло из страны сыновей призывного возраста, готовились видно.
25.02.2023 07:14 Ответить
25.02.2023 07:14 Ответить
шо ви куме куме ******* шо ви не жонаті!
25.02.2023 07:16 Ответить
25.02.2023 07:16 Ответить
Только шампуров не хватило. На каждого орка нужен минимум один шампур, и вот тут выяснилось, что шампуры съели мыши.
ПЫСЫ: интересна история с портновыми. Они, видимо, оказались готовыми куда больше, чем все остальные и дали деру не дожидаясь, пока и для них приготовят шампур. Теперь ждут, чтобы вернуться. Опять.
25.02.2023 07:18 Ответить
25.02.2023 07:18 Ответить
Казочки дідуся Панаса. Уявляю який буде стук пятками в груди після перемоги.
25.02.2023 07:21 Ответить
25.02.2023 07:21 Ответить
Кацы такую чушь хоть через 75 лет после окончания войны несут,когда все свидетели уже дуба дали ,а эти в наглую на чёрное говорят белое.
25.02.2023 07:30 Ответить
25.02.2023 07:30 Ответить
батальйон паяц
25.02.2023 08:01 Ответить
25.02.2023 08:01 Ответить
Це ганебне кодло має відповісти за "готовність" до війни
25.02.2023 08:10 Ответить
25.02.2023 08:10 Ответить
А нафіга ж ви тоді брехали суспільству про вторгнення?
25.02.2023 08:31 Ответить
25.02.2023 08:31 Ответить
Цей індивід забув, що він патякав перед вторгненням? Чи воно думає, що його базікання про відсутність загрози наступу, не збереглось, наприклад, на YouTube?
25.02.2023 08:36 Ответить
25.02.2023 08:36 Ответить
Так хто тоді бреше данілов чи валодя-боневтік-оманський ???
25.02.2023 08:47 Ответить
25.02.2023 08:47 Ответить
Зелених тварин понесло....що вони мелють?
25.02.2023 09:06 Ответить
25.02.2023 09:06 Ответить
Він сподіваєься, що хтось ще не знає що вони зрадники !
25.02.2023 12:07 Ответить
25.02.2023 12:07 Ответить
Не дивлячись на всі потуги ЗЄрмаків, суспільство зламало всі їх плани. Ще необхідно щоб після перемоги суспільство «віддячило» шоблу за спробу здачі України кацапам
25.02.2023 09:11 Ответить
25.02.2023 09:11 Ответить
ага, было
25.02.2023 09:18 Ответить
25.02.2023 09:18 Ответить
обществу вы твердили-НИКАКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ, потому общество было не готово к войне, а иначе, сдесь бы никого не оказалось
25.02.2023 09:19 Ответить
25.02.2023 09:19 Ответить
Головне, що діти Данілова були готові до війни за кордоном, а на інших чхати
25.02.2023 09:32 Ответить
25.02.2023 09:32 Ответить
Абдристович 2:0
Не було суспільство готове, бо ви підери його не попередили і із за цього загинули десятки тисяч цивільних, якщо б не був розмінований Чонгар і ви пили окопи замість шашликів, то втрати були б в рази менші😡😡😡
25.02.2023 09:32 Ответить
25.02.2023 09:32 Ответить
...ный позор. Суки, сколько вы ещё будете изворачиваться?
25.02.2023 09:46 Ответить
25.02.2023 09:46 Ответить
Вперше чую. Повна нісенітниця.
25.02.2023 09:53 Ответить
25.02.2023 09:53 Ответить
Данилов, перестаньбе брехати. Ваша стратегія була - дороги і шашлики! Нам не потрібна "псковська карта", нам було це відомо із подій, які проходили з 2019 року і до початку російського вторгнення під своїми прапорами 24 лютого 2022 року.
25.02.2023 09:54 Ответить
25.02.2023 09:54 Ответить
а ми й не знали...
25.02.2023 10:08 Ответить
25.02.2023 10:08 Ответить
Еще один пистабол из параллельной вселенной...А что же тогда столько людей погибло в Мариуполе,если были готовы..Идиот клинический,мелет черт знает что...Команда зеленых прип...здков
25.02.2023 16:04 Ответить
25.02.2023 16:04 Ответить
ДАУН!!!!
25.02.2023 17:54 Ответить
25.02.2023 17:54 Ответить
 
 