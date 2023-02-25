"Начиная с 2020 года мы уничтожали российскую агентуру", - Данилов

В Украине российскую агентуру, в частности, пропагандистов начали уничтожать еще в 2020 году.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время марафона "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Война началась, когда Путин ворвался на Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины он не получил и пошел дальше", - отметил чиновник.

Данилов указал, что "первые звоночки" по поводу полномасштабного вторжения РФ "начались 30 октября 2021 года".

"Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне", - добавил секретарь СНБО.

