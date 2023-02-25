РУС
"Начиная с 2020 года мы уничтожали российскую агентуру", - Данилов

данілов

В Украине российскую агентуру, в частности, пропагандистов начали уничтожать еще в 2020 году.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время марафона "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Война началась, когда Путин ворвался на Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины он не получил и пошел дальше", - отметил чиновник.

Данилов указал, что "первые звоночки" по поводу полномасштабного вторжения РФ "начались 30 октября 2021 года".

"Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне", - добавил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов упрекнул Борреля: Позиция "Россия – великий народ" является приглашением продолжать убийства.

Данилов Алексей (1066) пропаганда (3723) россия (96910) шпионаж (1442)
Топ комментарии
+58
Ага, розпихаючи по владних кабінетах та в ОПу. Хоч би брехав більш правдоподібно!
показать весь комментарий
25.02.2023 08:08 Ответить
+46
показать весь комментарий
25.02.2023 08:10 Ответить
+43
73%дегенератів, як вам локшина на вухах, не заважає, чи навіть личить?
показать весь комментарий
25.02.2023 08:13 Ответить
Страница 2 из 2
Этот совецкий мужик такое же брехло как его шеф.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:28 Ответить
Совецкий мужик - оксиморон
показать весь комментарий
25.02.2023 09:43 Ответить
Ахахаха, данілов ще той клоун. татаров, дєрьмак, баканов, наумов, кулінич... кого ви там довпойопи нищили? Вся кацапська агентура неушкоджена.
показать весь комментарий
25.02.2023 09:44 Ответить
Ещё один брехливый Дегенерат, где баканов, портной, татаров, фсбэшник Елдак, демченко, деркач, пальчевский и т.д
показать весь комментарий
25.02.2023 09:55 Ответить
та це просто смішно.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:00 Ответить
Ну хоч би одне слово правди. Все з точністю до навпаки.
показать весь комментарий
25.02.2023 10:01 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 10:13 Ответить
Шо там Портнов? Той який відкрито не приховуючись при Зе робив знамениті списки геноциду по яких потім рф страчувала людей на окупованих територіях. Коли він там покинув Україну? Через скільки місяців після повномасштабного вторгнення вільно виїхав?
показать весь комментарий
25.02.2023 10:27 Ответить
Всё я выдумал сам,
Потому что был слеп , непроглядный туман,
Непроглядный туман, и не выпавший снег.
Фантазёр, ты меня называла....
Чомусь завжди, коли я читаю чи слухаю слухаю пана Данілова, на пам'ять приходить ця пісня!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:07 Ответить
Навіщо тріпатися! Ви підтримували всіх більш-менш проросійських типів на території України!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:16 Ответить
Іпоть твою.... А кого ж тоді майже кожні декілька днів оголошують пійманими як агентів Кремля???
показать весь комментарий
25.02.2023 11:28 Ответить
Das ist aber eine Frage !
показать весь комментарий
25.02.2023 12:02 Ответить
Это баканов нищив??смешно....
показать весь комментарий
25.02.2023 11:28 Ответить
******
показать весь комментарий
25.02.2023 11:39 Ответить
...і в результаті ми маємо захоплену ЗАЕС, розмінований Чонгар, колаборантів, зрадників що здали південь України
показать весь комментарий
25.02.2023 11:57 Ответить
...а потім згадав про 5 Канал, Єрмака, Портнова, і заплакав.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 