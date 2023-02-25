УКР
"Починаючи з 2020 року ми нищили російську агентуру", - Данілов

данілов

В Україні російську агентуру, зокрема пропанадистів почали знищувати ще у 2020 році.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час марафону "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Війна почалася, коли Путін вдерся на Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України він не отримав й пішов далі", - зазначив посадовець.

Данілов вказав, що "перші дзвіночки" щодо повномасштабного вторгнення РФ "почалися 30 жовтня 2021 року".

"Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни", - додав секретар РНБО.

+58
Ага, розпихаючи по владних кабінетах та в ОПу. Хоч би брехав більш правдоподібно!
25.02.2023 08:08 Відповісти
+46
25.02.2023 08:10 Відповісти
+43
73%дегенератів, як вам локшина на вухах, не заважає, чи навіть личить?
25.02.2023 08:13 Відповісти
Этот совецкий мужик такое же брехло как его шеф.
25.02.2023 09:28 Відповісти
Совецкий мужик - оксиморон
25.02.2023 09:43 Відповісти
Ахахаха, данілов ще той клоун. татаров, дєрьмак, баканов, наумов, кулінич... кого ви там довпойопи нищили? Вся кацапська агентура неушкоджена.
25.02.2023 09:44 Відповісти
Ещё один брехливый Дегенерат, где баканов, портной, татаров, фсбэшник Елдак, демченко, деркач, пальчевский и т.д
25.02.2023 09:55 Відповісти
та це просто смішно.
25.02.2023 10:00 Відповісти
Ну хоч би одне слово правди. Все з точністю до навпаки.
25.02.2023 10:01 Відповісти
25.02.2023 10:13 Відповісти
Шо там Портнов? Той який відкрито не приховуючись при Зе робив знамениті списки геноциду по яких потім рф страчувала людей на окупованих територіях. Коли він там покинув Україну? Через скільки місяців після повномасштабного вторгнення вільно виїхав?
25.02.2023 10:27 Відповісти
Всё я выдумал сам,
Потому что был слеп , непроглядный туман,
Непроглядный туман, и не выпавший снег.
Фантазёр, ты меня называла....
Чомусь завжди, коли я читаю чи слухаю слухаю пана Данілова, на пам'ять приходить ця пісня!
25.02.2023 11:07 Відповісти
Навіщо тріпатися! Ви підтримували всіх більш-менш проросійських типів на території України!
25.02.2023 11:16 Відповісти
Іпоть твою.... А кого ж тоді майже кожні декілька днів оголошують пійманими як агентів Кремля???
25.02.2023 11:28 Відповісти
Das ist aber eine Frage !
25.02.2023 12:02 Відповісти
Это баканов нищив??смешно....
25.02.2023 11:28 Відповісти
******
25.02.2023 11:39 Відповісти
...і в результаті ми маємо захоплену ЗАЕС, розмінований Чонгар, колаборантів, зрадників що здали південь України
25.02.2023 11:57 Відповісти
...а потім згадав про 5 Канал, Єрмака, Портнова, і заплакав.
25.02.2023 13:09 Відповісти
