"Починаючи з 2020 року ми нищили російську агентуру", - Данілов

В Україні російську агентуру, зокрема пропанадистів почали знищувати ще у 2020 році.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час марафону "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Війна почалася, коли Путін вдерся на Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України він не отримав й пішов далі", - зазначив посадовець.

Данілов вказав, що "перші дзвіночки" щодо повномасштабного вторгнення РФ "почалися 30 жовтня 2021 року".

"Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Наше суспільство було готове до війни, - секретар РНБО Данілов