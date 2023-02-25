Окупанти обшукують будинки на Херсонщині. Вилучають човни, - Генштаб

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

Також повідомляється, що знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста.

"Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла", - додають у Генштабі.

