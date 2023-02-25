УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6173 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 579 4

Окупанти обшукують будинки на Херсонщині. Вилучають човни, - Генштаб

херсон,херсонщина,острови

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

Також повідомляється, що знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста.

"Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла", - додають у Генштабі.

Також читайте: Росіяни намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшують кількість солдатів, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18483) Генштаб ЗС (7118) житло (1117) Маріуполь (3261) обшук (2016) Херсонська область (6113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи з усього, мабуть будуть намагатися форсувати Дніпро.
Тому і човни вилучають і солдат нагнали в Каховку і Нову Каховку.
показати весь коментар
25.02.2023 07:45 Відповісти
Так может это они наступать хотят или под гадить ? Об этом не думали? Чем дольше смотрю нашу пропаганду и читаю тупые статьи, тем более разочаровываюсь в нашей прессе и тв.... Особенно прлвластной. По идиотизму недалеко от рашка тв ушли. Грустно и обидно...
показати весь коментар
25.02.2023 09:30 Відповісти
Согласен....
показати весь коментар
25.02.2023 10:11 Відповісти
Убаюкивающие нарративы от арестовичей и разных гордонов - это для идиотов. Об истинном положении дел на фронте известно кому положено, так что "не переймайтесь". Слава Україні!
показати весь коментар
25.02.2023 11:19 Відповісти
 
 