Оккупанты обыскивают дома на Херсонщине. Изымают лодки, - Генштаб
На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.
Также сообщается, что уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города.
"Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому і човни вилучають і солдат нагнали в Каховку і Нову Каховку.