Оккупанты обыскивают дома на Херсонщине. Изымают лодки, - Генштаб

На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Также сообщается, что уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города.

"Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья", - добавляют в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе вечером 24 февраля, - Андрющенко

Судячи з усього, мабуть будуть намагатися форсувати Дніпро.
Тому і човни вилучають і солдат нагнали в Каховку і Нову Каховку.
25.02.2023 07:45 Ответить
Так может это они наступать хотят или под гадить ? Об этом не думали? Чем дольше смотрю нашу пропаганду и читаю тупые статьи, тем более разочаровываюсь в нашей прессе и тв.... Особенно прлвластной. По идиотизму недалеко от рашка тв ушли. Грустно и обидно...
25.02.2023 09:30 Ответить
Согласен....
25.02.2023 10:11 Ответить
Убаюкивающие нарративы от арестовичей и разных гордонов - это для идиотов. Об истинном положении дел на фронте известно кому положено, так что "не переймайтесь". Слава Україні!
25.02.2023 11:19 Ответить
 
 