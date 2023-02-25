Оккупанты обыскивают дома на Херсонщине. Изымают лодки, - Генштаб

На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Также сообщается, что уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города.

"Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья", - добавляют в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе вечером 24 февраля, - Андрющенко