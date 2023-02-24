Росіяни намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшують кількість солдатів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 24 лютого 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває триста шістдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.

Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них 4 - баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання росією ракетних ударів залишається значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Сеоед яких - Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

В Чаплинці Херсонської області окупанти введи цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони.

В місті Нова Каховка Херсонської області противник проводить обхід помешкань місцевих жителів. В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ.

Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА "Ланцет"".

