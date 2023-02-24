Россияне пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивают количество солдат, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 24 февраля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста шестьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Основные усилия Российская Федерация сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

В течение суток противник нанес 18 авиационных ударов, из них 4 – баражирующими боеприпасами типа "Ланцет". Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения россией ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 146 820 человек (+970 за сутки), 3363 танка, 2363 артсистемы, 6600 бронированных машин.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Сеньковка, Елино и Леоновка Черниговской области; Искриковщина, Волфино, Запсолье и Мирополье Сумской области, а также подверг огневому влиянию 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них - Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населённых пунктов Верхнекаменское и Раздольевка Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов. Среди которых – Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области и Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Берховка и Железнянское. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка – успеха не имел. Артиллерийские обстрелы зафиксированы около 16 населенных пунктов. В частности, это - Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение претерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 27 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр, включая Дудчаны, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновку и Херсон.

В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления оборонной линии.

В городе Новая Каховка Херсонской области противник проводит обход жилья местных жителей. В ходе проверки сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье. В случае их отсутствия жителей в течение недели выселяют, а туда расквартируют военнослужащих российских оккупационных войск.

Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПлА "Ланцет".

