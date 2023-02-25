УКР
На Луганщині окупанти перераховуватимуть пенсії тільки власникам паспортів Росії

На перерахунок пенсій від загарбників на тимчасово захоплених територіях Луганської області можуть претендувати тільки власники паспортів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Луганська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі.

"Продовжується примусова паспортизація жителів Луганщини. Так, із 1 березня право на звернення за перерахунком пенсії для районів міста Луганська та регіону мають виключно громадяни РФ, які мають позначку в паспорті громадянина про реєстрацію за місцем проживання станом на 30 вересня, або евакуювалися вглиб РФ і мають відповідну відмітку", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що у 2023 році вирішено продовжити скандальні медичні огляди дітей російськими лікарями. Для цього виділено майже 1,5 млрд руб. на огляд щонайменше 220 тис. дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Херсонщині власників російських паспортів вербують до російської армії, - Центр національного спротиву

"Загалом цього року з РФ планується направити 35 медичних бригад із лікарями-фахівцями. Після рекомендацій щодо подальшого лікування дітей спрямовують на "довгострокове оздоровлення", після чого їх розшукують батьки", – інформують в ОВА.

А може вже досить дві пенсії отримувати? Наші люди всі вдома сидять, а не по Луганськам шастають.
25.02.2023 08:10 Відповісти
А крысиный яд только членам Единой России.
25.02.2023 11:03 Відповісти
А може вже досить дві пенсії отримувати? Наші люди всі вдома сидять, а не по Луганськам шастають.
25.02.2023 08:10 Відповісти
Хитро...і завжди знайдуться
25.02.2023 08:18 Відповісти
3,ещё одна от Республики.Продают специальные трусы для поездок за пенсией в Украину.
25.02.2023 08:58 Відповісти
там головне про завододіння нерухомістю українців...
досвід в комуняк є і багатий...
25.02.2023 08:33 Відповісти
И шо.... Это логично...
25.02.2023 09:24 Відповісти
Є чому повчитись.
25.02.2023 10:24 Відповісти
А крысиный яд только членам Единой России.
25.02.2023 11:03 Відповісти
Так це практично всім. Лугандонці ті паспорти отримували із задоволенням. Треба припинити платити їм пенсії з ПФУ.
25.02.2023 11:12 Відповісти
Взять аусвайс и получать из ихнего бюджета, главное украинский себе оставить. Вон во Второй мировой все на оккупированных территориях аусвайсы имели и их даже Сралин зрадниками по этому поводу не называл
25.02.2023 11:12 Відповісти
 
 