На Луганщині окупанти перераховуватимуть пенсії тільки власникам паспортів Росії
На перерахунок пенсій від загарбників на тимчасово захоплених територіях Луганської області можуть претендувати тільки власники паспортів Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Луганська обласна військова адміністрація повідомила в телеграмі.
"Продовжується примусова паспортизація жителів Луганщини. Так, із 1 березня право на звернення за перерахунком пенсії для районів міста Луганська та регіону мають виключно громадяни РФ, які мають позначку в паспорті громадянина про реєстрацію за місцем проживання станом на 30 вересня, або евакуювалися вглиб РФ і мають відповідну відмітку", – ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що у 2023 році вирішено продовжити скандальні медичні огляди дітей російськими лікарями. Для цього виділено майже 1,5 млрд руб. на огляд щонайменше 220 тис. дітей.
"Загалом цього року з РФ планується направити 35 медичних бригад із лікарями-фахівцями. Після рекомендацій щодо подальшого лікування дітей спрямовують на "довгострокове оздоровлення", після чого їх розшукують батьки", – інформують в ОВА.
