В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

Зранку 25 лютого у більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог така:

Що стало причиною оголошення тривоги, на цей момент не зазначається.

Станом на 9.24 Сумська область також "почервоніла".

За даними телеграм-каналів, зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС Росії з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ.

Станом на 9.53 пішли відбої тривоги по регіонах.