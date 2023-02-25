В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)
Зранку 25 лютого у більшості областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог така:
Що стало причиною оголошення тривоги, на цей момент не зазначається.
Станом на 9.24 Сумська область також "почервоніла".
За даними телеграм-каналів, зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС Росії з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ.
Станом на 9.53 пішли відбої тривоги по регіонах.
