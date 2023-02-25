УКР
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

Зранку 25 лютого у більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог  така:

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 01

Що стало причиною оголошення тривоги, на цей момент не зазначається.

Також читайте: На Київщині сили ППО знищили розвідувальний БПЛА росіян, - Повітряні сили

Станом на 9.24 Сумська область також "почервоніла".

За даними телеграм-каналів, зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС Росії з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ.

Станом на 9.53 пішли відбої тривоги по регіонах. 

Сцуки, коли ви здохнете вже всі?
показати весь коментар
25.02.2023 09:30 Відповісти
Будун прошел после "праzдничка"..
показати весь коментар
25.02.2023 09:33 Відповісти
Сьогодні зранку одна суцільна тривога.
показати весь коментар
25.02.2023 09:39 Відповісти
Кошмарять .
показати весь коментар
25.02.2023 09:47 Відповісти
Відбій тнивоги
показати весь коментар
25.02.2023 09:57 Відповісти
Це не відміняє бажання, щоб вони здохли всі.
показати весь коментар
25.02.2023 10:12 Відповісти
 
 