В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)

Утром 25 февраля в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Что явилось причиной объявления тревоги, на данный момент не отмечается.

По состоянию на 9.24 Сумская область также покраснела.

По данным телеграм-каналов, зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС России с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

По состоянию на 9:53 пошли отбои тревоги по регионам.