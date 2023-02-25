В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)
Утром 25 февраля в большинстве областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Что явилось причиной объявления тревоги, на данный момент не отмечается.
По состоянию на 9.24 Сумская область также покраснела.
По данным телеграм-каналов, зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС России с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.
По состоянию на 9:53 пошли отбои тревоги по регионам.
