РУС
13 948 6

В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)

Утром 25 февраля в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине масштабная воздушная тревога 01

Что явилось причиной объявления тревоги, на данный момент не отмечается.

Также читайте: Россия вывела в Черное море носитель "Калибров" и вдвое увеличила количество кораблей

По состоянию на 9.24 Сумская область также покраснела.

По данным телеграм-каналов, зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС России с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

По состоянию на 9:53 пошли отбои тревоги по регионам.

ракеты (3684) самолет (3672) воздушная тревога (834)
Сцуки, коли ви здохнете вже всі?
25.02.2023 09:30 Ответить
Будун прошел после "праzдничка"..
25.02.2023 09:33 Ответить
Сьогодні зранку одна суцільна тривога.
25.02.2023 09:39 Ответить
Кошмарять .
25.02.2023 09:47 Ответить
Відбій тнивоги
25.02.2023 09:57 Ответить
Це не відміняє бажання, щоб вони здохли всі.
25.02.2023 10:12 Ответить
 
 