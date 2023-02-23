На Київщині сили ППО знищили розвідувальний БПЛА росіян, - Повітряні сили

Росіяни запустили розвідувальний безпілотник в напрямку Київщини, сили ППО знищили повітряну ціль.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотник розвідувальний навідався на Київщину. Відпрацювали успішно, приземлили його. Дивитимуться вже на суходолі, що це за БПЛА, якого типу. Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати, можливо якісь нові для себе речі", - сказав він.

За словами Ігната, на східному напрямку - повітряна тривога, оскільки є загроза застосування балістичних ракет.

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