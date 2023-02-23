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Новини Війна
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На Київщині сили ППО знищили розвідувальний БПЛА росіян, - Повітряні сили

ппо

Росіяни запустили розвідувальний безпілотник в напрямку Київщини, сили ППО знищили повітряну ціль.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Безпілотник розвідувальний навідався на Київщину. Відпрацювали успішно, приземлили його. Дивитимуться вже на суходолі, що це за БПЛА, якого типу. Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати, можливо якісь нові для себе речі", - сказав він.

За словами Ігната, на східному напрямку - повітряна тривога, оскільки є загроза застосування балістичних ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО працюють на Київщині

Автор: 

Київська область (4047) Повітряні сили (2678) Ігнат Юрій (790) повітряна тривога (924)


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Видивлявся чи не повернувся Байден знов до України.
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23.02.2023 13:19 Відповісти
тобто він пролетів з півтисячи км,а потім його тільки збили...
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23.02.2023 13:47 Відповісти
похоже зеленгские и тут отличились. сняли все ограничения на ввоз дронов, вот и привезли. понятно для кого это всё
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23.02.2023 13:47 Відповісти
 
 