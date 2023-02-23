На Киевщине силы ПВО уничтожили разведывательный БПЛА россиян, - Воздушные силы

Россияне запустили разведывательный беспилотник в направлении Киевщины, силы ПВО уничтожили воздушную цель.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотник разведывательный посетил Киевщину. Отработали успешно, приземлили его. Будут смотреть уже на суше, что это за БПЛА, какого типа. Очевидно, что это разведчик, пытавшийся что-то выведать, возможно какие-то новые для себя вещи", - сказал он.

По словам Игната, на восточном направлении – воздушная тревога, поскольку есть угроза применения баллистических ракет.

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