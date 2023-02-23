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Новости Война
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На Киевщине силы ПВО уничтожили разведывательный БПЛА россиян, - Воздушные силы

ппо

Россияне запустили разведывательный беспилотник в направлении Киевщины, силы ПВО уничтожили воздушную цель.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотник разведывательный посетил Киевщину. Отработали успешно, приземлили его. Будут смотреть уже на суше, что это за БПЛА, какого типа. Очевидно, что это разведчик, пытавшийся что-то выведать, возможно какие-то новые для себя вещи", - сказал он.

По словам Игната, на восточном направлении – воздушная тревога, поскольку есть угроза применения баллистических ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО работают в Киевской области

Киевская область (4155) Воздушные силы (2339) Игнат Юрий (594) воздушная тревога (796)


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Видивлявся чи не повернувся Байден знов до України.
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23.02.2023 13:19 Ответить
тобто він пролетів з півтисячи км,а потім його тільки збили...
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23.02.2023 13:47 Ответить
похоже зеленгские и тут отличились. сняли все ограничения на ввоз дронов, вот и привезли. понятно для кого это всё
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23.02.2023 13:47 Ответить
 
 