На Киевщине силы ПВО уничтожили разведывательный БПЛА россиян, - Воздушные силы
Россияне запустили разведывательный беспилотник в направлении Киевщины, силы ПВО уничтожили воздушную цель.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Беспилотник разведывательный посетил Киевщину. Отработали успешно, приземлили его. Будут смотреть уже на суше, что это за БПЛА, какого типа. Очевидно, что это разведчик, пытавшийся что-то выведать, возможно какие-то новые для себя вещи", - сказал он.
По словам Игната, на восточном направлении – воздушная тревога, поскольку есть угроза применения баллистических ракет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий23.02.2023 13:19 Ответить Мне нравится 3
Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий23.02.2023 13:47 Ответить Мне нравится 0
Vi Wa
показать весь комментарий23.02.2023 13:47 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль