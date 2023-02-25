У Росії 24 лютого на антивоєнних протестах затримали 54 активісти
У 14 містах Росії на акціях протесту до річниці повномасштабного вторгнення в Україну було затримано щонайменше 54 особи.
Про це повідомляє російське правозахисне видання "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.
До відділків людей доправляли за пікети, покладання квітів та навіть напис на снігу.
От яка кількість росіян була затримана в різних містах:
- Санкт-Петербург - 18 людей;
- Єкатеринбург - 11;
- Москва - 7;
- Нижній Новгород - 4;
- Барнаул - 4.
Решту 10 протестувальників затримали в інших містах.
За даними "ОВД-Инфо", з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023-го у Росії зафіксовано 19 586 випадків затримань учасників антивоєнних акцій.
25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад ***********, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ.
Знищені кадирівці , скоріш за все, які туди прибули день тому назад 👍🏼👍🏼👍🏼
А ще один классик від лаптей і сохи теж прорік - в Росії бунт безпощадний і.... безсмисленний.
Стадо є стадо.