У Росії 24 лютого на антивоєнних протестах затримали 54 активісти

У 14 містах Росії на акціях протесту до річниці повномасштабного вторгнення в Україну було затримано щонайменше 54 особи.

Про це повідомляє російське правозахисне видання "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

До відділків людей доправляли за пікети, покладання квітів та навіть напис на снігу.

От яка кількість росіян була затримана в різних містах:

Санкт-Петербург - 18 людей;

Єкатеринбург - 11;

Москва - 7;

Нижній Новгород - 4;

Барнаул - 4.

Решту 10 протестувальників затримали в інших містах.

За даними "ОВД-Инфо", з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023-го у Росії зафіксовано 19 586 випадків затримань учасників антивоєнних акцій.

