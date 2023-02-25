УКР
У Росії 24 лютого на антивоєнних протестах затримали 54 активісти

У 14 містах Росії на акціях протесту до річниці повномасштабного вторгнення в Україну було затримано щонайменше 54 особи.

Про це повідомляє російське правозахисне видання "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

До відділків людей доправляли за пікети, покладання квітів та навіть напис на снігу.

От яка кількість росіян була затримана в різних містах:

  • Санкт-Петербург - 18 людей;
  • Єкатеринбург - 11;
  • Москва - 7;
  • Нижній Новгород - 4;
  • Барнаул - 4.

Решту 10 протестувальників затримали в інших містах.

За даними "ОВД-Инфо", з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023-го у Росії зафіксовано 19 586 випадків затримань учасників антивоєнних акцій.

+23
54 людини на весь багатомільйонний оркостан
25.02.2023 11:26 Відповісти
+13
СьоГодні в Маріуполі знова бавовна

25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад ***********, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ.

Знищені кадирівці , скоріш за все, які туди прибули день тому назад 👍🏼👍🏼👍🏼
25.02.2023 11:27 Відповісти
+7
Виходить в рашці всього 54 людей з 140 мільонів.
25.02.2023 11:30 Відповісти
54 людини на весь багатомільйонний оркостан
25.02.2023 11:26 Відповісти
Так, це вже не смішно 😠
25.02.2023 11:29 Відповісти
якраз навпаки. це сміх. 54 людини на 140 милионів скота
25.02.2023 12:28 Відповісти
СьоГодні в Маріуполі знова бавовна

25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад ***********, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ.

Знищені кадирівці , скоріш за все, які туди прибули день тому назад 👍🏼👍🏼👍🏼
25.02.2023 11:27 Відповісти
На снігу чим писали? Жовтим?
25.02.2023 11:28 Відповісти
на всю паРашу 54 людини. дуже дивно, я думав там менше людей.
25.02.2023 11:29 Відповісти
Виходить в рашці всього 54 людей з 140 мільонів.
25.02.2023 11:30 Відповісти
Важливо, що все ж виходять люди і не бояться при такому режимі.
25.02.2023 11:32 Відповісти
та нема там ніякого режиму. там вони всі одинакові. і такий стан речей - це звичайне середовище їхнього існування. вони навіть слово демократія зневажають, називають "дєрьмократієй". таке бидло ніколи не буде вільним, бидлу потрібен сцарь. а тих 54, що вийшли на вулиці, для всіх остальних, хто не вийшов - це іноагенти і прідатєлі родіни.
25.02.2023 12:35 Відповісти
Масштаби вражають!))))
25.02.2023 11:37 Відповісти
25.02.2023 11:49 Відповісти
Не буде вам прощення.
25.02.2023 11:50 Відповісти
На подив , вчора пройшли багатолюдні мітинги на підтримку України навіть в Будапешті , і в Бєлграді . Шось із скрєпами - не то , починають ламатись , чи з чим це ще пов'язано . ?
25.02.2023 11:54 Відповісти
Як колись віщували темні особи із РСДРП - Із Іскри возгорітся пламя. Правда, в топку кидали німецькі гроші, але то нічого-розгорілось славно - навіть "вибили" до одного.
А ще один классик від лаптей і сохи теж прорік - в Росії бунт безпощадний і.... безсмисленний.
Стадо є стадо.
25.02.2023 13:24 Відповісти
Ну теперь всьо конец войне.
25.02.2023 13:45 Відповісти
Враховуючи кількість етнічних українців на болотах, це менше ніж статистична похибка.
25.02.2023 13:56 Відповісти
пусть их единицы но я горжусь что есть такие россияне готовые сесть в тюрьму и положить жизнь ради своих праведных убеждений!они мои бывшие соотечественники,их единицы,но они есть!
25.02.2023 15:32 Відповісти
 
 