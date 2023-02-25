РУС
В России 24 февраля на антивоенных протестах задержали 54 активиста

В 14 городах России на акциях протеста к годовщине полномасштабного вторжения в Украину было задержано по меньшей мере 54 человека.

Об этом сообщает российское правозащитное издание "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

В отделения людей доставляли за пикеты, возложение цветов и даже надпись на снегу.

Вот какое количество россиян было задержано в разных городах:

  • Санкт-Петербург – 18 человек;
  • Екатеринбург – 11;
  • Москва – 7;
  • Нижний Новгород – 4;
  • Барнаул – 4.

Остальные 10 протестующих задержаны в других городах.

По данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023-го в России зафиксировано 19 586 случаев задержаний участников антивоенных акций.

Топ комментарии
+23
54 людини на весь багатомільйонний оркостан
показать весь комментарий
25.02.2023 11:26 Ответить
+13
СьоГодні в Маріуполі знова бавовна

25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад ***********, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ.

Знищені кадирівці , скоріш за все, які туди прибули день тому назад 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
25.02.2023 11:27 Ответить
+7
Виходить в рашці всього 54 людей з 140 мільонів.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Так, це вже не смішно 😠
показать весь комментарий
25.02.2023 11:29 Ответить
якраз навпаки. це сміх. 54 людини на 140 милионів скота
показать весь комментарий
25.02.2023 12:28 Ответить
На снігу чим писали? Жовтим?
показать весь комментарий
25.02.2023 11:28 Ответить
на всю паРашу 54 людини. дуже дивно, я думав там менше людей.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:29 Ответить
Важливо, що все ж виходять люди і не бояться при такому режимі.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:32 Ответить
та нема там ніякого режиму. там вони всі одинакові. і такий стан речей - це звичайне середовище їхнього існування. вони навіть слово демократія зневажають, називають "дєрьмократієй". таке бидло ніколи не буде вільним, бидлу потрібен сцарь. а тих 54, що вийшли на вулиці, для всіх остальних, хто не вийшов - це іноагенти і прідатєлі родіни.
показать весь комментарий
25.02.2023 12:35 Ответить
Масштаби вражають!))))
показать весь комментарий
25.02.2023 11:37 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 11:49 Ответить
Не буде вам прощення.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:50 Ответить
На подив , вчора пройшли багатолюдні мітинги на підтримку України навіть в Будапешті , і в Бєлграді . Шось із скрєпами - не то , починають ламатись , чи з чим це ще пов'язано . ?
показать весь комментарий
25.02.2023 11:54 Ответить
Як колись віщували темні особи із РСДРП - Із Іскри возгорітся пламя. Правда, в топку кидали німецькі гроші, але то нічого-розгорілось славно - навіть "вибили" до одного.
А ще один классик від лаптей і сохи теж прорік - в Росії бунт безпощадний і.... безсмисленний.
Стадо є стадо.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:24 Ответить
Ну теперь всьо конец войне.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:45 Ответить
Враховуючи кількість етнічних українців на болотах, це менше ніж статистична похибка.
показать весь комментарий
25.02.2023 13:56 Ответить
пусть их единицы но я горжусь что есть такие россияне готовые сесть в тюрьму и положить жизнь ради своих праведных убеждений!они мои бывшие соотечественники,их единицы,но они есть!
показать весь комментарий
25.02.2023 15:32 Ответить
 
 