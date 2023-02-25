В России 24 февраля на антивоенных протестах задержали 54 активиста

В 14 городах России на акциях протеста к годовщине полномасштабного вторжения в Украину было задержано по меньшей мере 54 человека.

Об этом сообщает российское правозащитное издание "ОВД-Инфо".

В отделения людей доставляли за пикеты, возложение цветов и даже надпись на снегу.

Вот какое количество россиян было задержано в разных городах:

Санкт-Петербург – 18 человек;

Екатеринбург – 11;

Москва – 7;

Нижний Новгород – 4;

Барнаул – 4.

Остальные 10 протестующих задержаны в других городах.

По данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023-го в России зафиксировано 19 586 случаев задержаний участников антивоенных акций.

