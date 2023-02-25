В России 24 февраля на антивоенных протестах задержали 54 активиста
В 14 городах России на акциях протеста к годовщине полномасштабного вторжения в Украину было задержано по меньшей мере 54 человека.
Об этом сообщает российское правозащитное издание "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.
В отделения людей доставляли за пикеты, возложение цветов и даже надпись на снегу.
Вот какое количество россиян было задержано в разных городах:
- Санкт-Петербург – 18 человек;
- Екатеринбург – 11;
- Москва – 7;
- Нижний Новгород – 4;
- Барнаул – 4.
Остальные 10 протестующих задержаны в других городах.
По данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023-го в России зафиксировано 19 586 случаев задержаний участников антивоенных акций.
25 лютого стало відомо, що в результаті вибухів, які прогриміли ввечері 24 лютого у Маріуполі, знищено ворожий склад ***********, ліквідовано близько 50 окупантів, танк, два БМ і САУ.
Знищені кадирівці , скоріш за все, які туди прибули день тому назад 👍🏼👍🏼👍🏼
А ще один классик від лаптей і сохи теж прорік - в Росії бунт безпощадний і.... безсмисленний.
Стадо є стадо.