РУС
2 453 10

Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов, - британская разведка

дрони

РФ от 15 февраля не запускала ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства по Украине, что может говорить о истощении их запасов.

Об этом сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованном в твиттере Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

Сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года. и десятки были уничтожены в первые несколько дней. Отсутствие развертывания OWA-БПЛА, вероятно, говорит о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы", - говорится в сообщении.

При этом в разведке предположили, что РФ, скорее всего, будет искать пополнение запасов ударных беспилотников.

"Хотя оружие не имеет хороших результатов в уничтожении запланированных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - добавляют в британской разведке.

Топ комментарии
+6
После обстрела завода в иране по производству шахедов, росийский завод по производству гераний выразил свою солидарность с ираном и приостановил выпуск беспилотников
25.02.2023 10:39 Ответить
+2
Не дочекаєшся.
25.02.2023 10:40 Ответить
+1
Нічого зараз краснопузі жовтороті підгон зроблять.
25.02.2023 10:37 Ответить
Ти друже не зрозумів цей сарказм. Я про те що ***** зіпіньйом ведут переговори про зброю.
25.02.2023 10:42 Ответить
І Іранських снарядів теж - ні те ні інше не допомоголо Ху#лу
25.02.2023 10:45 Ответить
Це гадання на кавовій гущі.
25.02.2023 10:47 Ответить
Скоріш, це результат не вичерпання "мопедів", а розуміння рашистами безперспективності атак через ефективність української системи їхнього знищення.
25.02.2023 11:49 Ответить
Якщо не вичерпали, то кудись в Африку повезуть. Там прокатить.
25.02.2023 13:58 Ответить
Мабуть "одноразової", а не "односторонньої".
25.02.2023 12:46 Ответить
 
 