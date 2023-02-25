Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов, - британская разведка

РФ от 15 февраля не запускала ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства по Украине, что может говорить о истощении их запасов.

Об этом сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованном в твиттере Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

Сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года. и десятки были уничтожены в первые несколько дней. Отсутствие развертывания OWA-БПЛА, вероятно, говорит о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы", - говорится в сообщении.

При этом в разведке предположили, что РФ, скорее всего, будет искать пополнение запасов ударных беспилотников.

"Хотя оружие не имеет хороших результатов в уничтожении запланированных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - добавляют в британской разведке.

