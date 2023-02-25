Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів, - британська розвідка

РФ від 15 лютого не запускала ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва по Україні, що може говорити про вичерпання їх запасів.

Про це повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів односторонньої дії в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року. До цього українські збройні сили повідомляли про те, що у період з кінця січня до початку лютого 2023р. було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 і десятки були знищені у перші кілька днів року. Відсутність розгортання OWA-БПЛА, ймовірно, говорить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси", - йдеться у повідомленні.

При цьому у розвідці припустили, що РФ швидше за все шукатиме поповнення запасів ударних безпілотників.

"Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні запланованих цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет", - додають у британській розвідці.

