Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів, - британська розвідка

дрони

РФ від 15 лютого не запускала ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва по Україні, що може говорити про вичерпання їх запасів.

Про це повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів односторонньої дії в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року. До цього українські збройні сили повідомляли про те, що у період з кінця січня до початку лютого 2023р. було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 і десятки були знищені у перші кілька днів року. Відсутність розгортання OWA-БПЛА, ймовірно, говорить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси", - йдеться у повідомленні.

При цьому у розвідці припустили, що РФ швидше за все шукатиме поповнення запасів ударних безпілотників.

"Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні запланованих цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет", - додають у британській розвідці.

+6
После обстрела завода в иране по производству шахедов, росийский завод по производству гераний выразил свою солидарность с ираном и приостановил выпуск беспилотников
показати весь коментар
25.02.2023 10:39 Відповісти
+2
Не дочекаєшся.
показати весь коментар
25.02.2023 10:40 Відповісти
+1
Нічого зараз краснопузі жовтороті підгон зроблять.
показати весь коментар
25.02.2023 10:37 Відповісти
Ти друже не зрозумів цей сарказм. Я про те що ***** зіпіньйом ведут переговори про зброю.
показати весь коментар
25.02.2023 10:42 Відповісти
І Іранських снарядів теж - ні те ні інше не допомоголо Ху#лу
показати весь коментар
25.02.2023 10:45 Відповісти
Це гадання на кавовій гущі.
показати весь коментар
25.02.2023 10:47 Відповісти
Скоріш, це результат не вичерпання "мопедів", а розуміння рашистами безперспективності атак через ефективність української системи їхнього знищення.
показати весь коментар
25.02.2023 11:49 Відповісти
Якщо не вичерпали, то кудись в Африку повезуть. Там прокатить.
показати весь коментар
25.02.2023 13:58 Відповісти
Мабуть "одноразової", а не "односторонньої".
показати весь коментар
25.02.2023 12:46 Відповісти
 
 