Нідерланди проголосили незалежність від російського газу
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну змусило Нідерланди стати незалежними від російського газу.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нідерланди більше не залежать від імпорту російського трубопровідного газу. На жаль, саме війна змусила нас по-справжньому усвідомити небажання залежності від росії щодо газу та невідкладність подолання цієї залежності. Тому ми вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати - нам це вдалося", - зазначив Гукстра.
Він також наголосив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, і чого б це не коштувало.
"Підтримка України в Нідерландах залишається високою. І наш уряд говорить про це дуже чітко, що немає альтернативи перемозі України на полі бою, перемозі України у цій війні. Ось чому ми так рішуче підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати стояти з вами, підтримувати вас стільки, скільки це буде потрібно, чого б це не коштувало", - наголосив глава МЗС Нідерландів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль