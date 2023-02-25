УКР
Нідерланди проголосили незалежність від російського газу

газ

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну змусило Нідерланди стати незалежними від російського газу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нідерланди більше не залежать від імпорту російського трубопровідного газу. На жаль, саме війна змусила нас по-справжньому усвідомити небажання залежності від росії щодо газу та невідкладність подолання цієї залежності. Тому ми вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати - нам це вдалося", - зазначив Гукстра.

Читайте: Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року, - голова "Нафтогазу" Чернишов

Він також наголосив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, і чого б це не коштувало.

"Підтримка України в Нідерландах залишається високою. І наш уряд говорить про це дуже чітко, що немає альтернативи перемозі України на полі бою, перемозі України у цій війні. Ось чому ми так рішуче підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати стояти з вами, підтримувати вас стільки, скільки це буде потрібно, чого б це не коштувало", - наголосив глава МЗС Нідерландів.

Також читайте: Бракує грошей на війну: Російська Дума підвищила податки для нафтових компаній

Автор: 

газ (10594) Нідерланди (1621) росія (67242) енергетика (2660) Гукстра Вопке (16)
+16
Кацапи, шо с ******?
показати весь коментар
25.02.2023 11:28 Відповісти
+13
обов'язково надішліть вітальну листівку сучці меркель.
показати весь коментар
25.02.2023 11:31 Відповісти
+11
Так всєхпєрєігровОчнік всєх пєрєіграл.
показати весь коментар
25.02.2023 11:30 Відповісти
дык тож свое, закончится когда-нибудь, лучше купить у кого-то за фантики
показати весь коментар
25.02.2023 11:40 Відповісти
Нидерланды как мало кто заботятся о своей природе. Им выгоднее не разрабатывать шельф со всеми рисками, а покупать на стороне. До недавних пор...
показати весь коментар
25.02.2023 11:46 Відповісти
Прекрасно. Все оказалось проще, чем казалось
показати весь коментар
25.02.2023 11:38 Відповісти
Нарешті кацапи отримали по заслузі 👍🏼👍🏼👍🏼😠
показати весь коментар
25.02.2023 11:45 Відповісти
Там де в уряді спеціалісти, а не прихильники 95 кварталу, там і здатність справлятися з викликами, які виникають!
показати весь коментар
25.02.2023 11:45 Відповісти
Странно. Читал у голландцев бюджет на 50% наполняется за счет экспорта добываемого газа.
показати весь коментар
25.02.2023 11:53 Відповісти
Для себя покупали дешевый газ, свой продавали. Такое часто бывает.
показати весь коментар
25.02.2023 11:59 Відповісти
Все из-за порта Роттердама. Там безумное количество торговли, поэтому так и кажется.
показати весь коментар
25.02.2023 20:49 Відповісти
Значит Ху.ло на велике с газовым балоном сегодня в другое место торговать поедет.Базарный день.
показати весь коментар
25.02.2023 12:23 Відповісти
👍
показати весь коментар
25.02.2023 12:33 Відповісти
Все накрилося валізкою.
показати весь коментар
25.02.2023 13:32 Відповісти
Кацапы потеряли рынок нефти и газа в Европе навсегда
показати весь коментар
25.02.2023 21:48 Відповісти
 
 