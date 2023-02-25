Нидерланды провозгласили независимость от российского газа

Полномасштабное вторжение РФ в Украину вынудило Нидерланды стать независимыми от российского газа.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды больше не зависят от импорта российского трубопроводного газа. К сожалению, именно война заставила нас по-настоящему осознать нежелание зависимости от России относительно газа и неотложность преодоления этой зависимости. Поэтому мы приняли различные меры, направленные на диверсификацию наших источников импорта. Я рад, что могу сказать – нам это удалось", - отметил Гукстра.

Он также подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и чего бы это ни стоило.

"Поддержка Украины в Нидерландах остается высокой. И наше правительство говорит об этом очень ясно, что нет альтернативы победе Украины на поле боя, победе Украины в этой войне. Вот почему мы так решительно поддерживаем Украину. Мы будем продолжать стоять с вами, поддерживать вас столько. , сколько это потребуется, чего бы это ни стоило", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

