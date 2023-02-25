РУС
Нидерланды провозгласили независимость от российского газа

Полномасштабное вторжение РФ в Украину вынудило Нидерланды стать независимыми от российского газа.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды больше не зависят от импорта российского трубопроводного газа. К сожалению, именно война заставила нас по-настоящему осознать нежелание зависимости от России относительно газа и неотложность преодоления этой зависимости. Поэтому мы приняли различные меры, направленные на диверсификацию наших источников импорта. Я рад, что могу сказать – нам это удалось", - отметил Гукстра.

Он также подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и чего бы это ни стоило.

"Поддержка Украины в Нидерландах остается высокой. И наше правительство говорит об этом очень ясно, что нет альтернативы победе Украины на поле боя, победе Украины в этой войне. Вот почему мы так решительно поддерживаем Украину. Мы будем продолжать стоять с вами, поддерживать вас столько. , сколько это потребуется, чего бы это ни стоило", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Газ (10253) Нидерланды (1632) россия (96910) энергетика (2592) Хукстра Вопке (12)
+16
Кацапи, шо с ******?
25.02.2023 11:28 Ответить
+13
обов'язково надішліть вітальну листівку сучці меркель.
25.02.2023 11:31 Ответить
+11
Так всєхпєрєігровОчнік всєх пєрєіграл.
25.02.2023 11:30 Ответить
Кацапи, шо с ******?
25.02.2023 11:28 Ответить
Так всєхпєрєігровОчнік всєх пєрєіграл.
25.02.2023 11:30 Ответить
обов'язково надішліть вітальну листівку сучці меркель.
25.02.2023 11:31 Ответить
дык тож свое, закончится когда-нибудь, лучше купить у кого-то за фантики
25.02.2023 11:40 Ответить
Нидерланды как мало кто заботятся о своей природе. Им выгоднее не разрабатывать шельф со всеми рисками, а покупать на стороне. До недавних пор...
25.02.2023 11:46 Ответить
Прекрасно. Все оказалось проще, чем казалось
25.02.2023 11:38 Ответить
Нарешті кацапи отримали по заслузі 👍🏼👍🏼👍🏼😠
25.02.2023 11:45 Ответить
Там де в уряді спеціалісти, а не прихильники 95 кварталу, там і здатність справлятися з викликами, які виникають!
25.02.2023 11:45 Ответить
Странно. Читал у голландцев бюджет на 50% наполняется за счет экспорта добываемого газа.
25.02.2023 11:53 Ответить
Для себя покупали дешевый газ, свой продавали. Такое часто бывает.
25.02.2023 11:59 Ответить
Все из-за порта Роттердама. Там безумное количество торговли, поэтому так и кажется.
25.02.2023 20:49 Ответить
Значит Ху.ло на велике с газовым балоном сегодня в другое место торговать поедет.Базарный день.
25.02.2023 12:23 Ответить
👍
25.02.2023 12:33 Ответить
Все накрилося валізкою.
25.02.2023 13:32 Ответить
Кацапы потеряли рынок нефти и газа в Европе навсегда
25.02.2023 21:48 Ответить
 
 