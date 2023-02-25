В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

О 15.55 25 лютого в усіх областях України вдруге за день оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Пабліки повідомляють про зліт МіГ-31К в РФ, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

За півгодини тривогу скасували.