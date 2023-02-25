В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)
О 15.55 25 лютого в усіх областях України вдруге за день оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
О 15.55 в усіх областях України оголошено повітряну тривогу.
Пабліки повідомляють про зліт МіГ-31К в РФ, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
За півгодини тривогу скасували.
Топ коментарі
+10 Tierre
показати весь коментар25.02.2023 16:25 Відповісти Посилання
+8 Сергій Коркмен #551705
показати весь коментар25.02.2023 16:07 Відповісти Посилання
+7 Василий Лещ #551982
показати весь коментар25.02.2023 16:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Рівень - "злетів МІГ31". Не потрібно зачиняти банки, магазини і держустанови та бігти до сховищ. Засоби ППО переводяться у повну готовність.
2. Рівень - реальний ракетний напад - застосовуються ВСІ необхідні засоби безпеки.
Тому, що ці фейкові тривоги (коли десь там літає МіГ31) саме визивають у населення байдужість до тривог.
Якщо Міг-31 не на курсі в напрямку України і не на надзвуковій швидкості - не запустить ракету!
Але наші генерали на то і генерали що не можуть думати!!!! Звання очікують позачергове!
По-друге - все одно НІХТО не йде до сховищ під час цих фейкових тривог. Що стається, коли ці фейкові тривоги? Банківське відділення зачиняється, але всі співробітники сидять каву п'ють всередині, а всі клієнти стирчать у черзі під банком на вулиці і чекають на відкриття відділення. Як це сприяє безпеці? Ніяк.
"Якщо банк знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки ? Скільки клієнтів вціліє, якщо будинок від ракети складеться ?"
Скільки клієнтів банку вціліє при цьому у черзі на вулиці під банком? Чи ви справді думаєте, що на вулиці під банком люди у більшій безпеці, ніж всередині?
110% краще
Ти, гніда, працюєш проти України, бо під час війни займаєшся чорним піаром проти української влади! Ти, нікчемо, що не здатнє знайти собі достойну Людини професію і займаєшся непотрібом під час війни!
Отже, щодо сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які зробили детективи НАБУ, можна сказати таке: посадові особи розкрадали у промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі «АТБ» і «Сільпо», - повідомив агент НАБУ.
Посадових осіб підозрюють у тому, що за пів року вони розкрали:
22 морські контейнери;
389 залізничних вагонів;
220 вантажних автомобілів.
«Ця допомога була для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться, - мільйони доларів!!!
САП відкрила кримінальне провадження за фактом виділення на будівництво доріг 1,5 мільярда гривень фірмі, засновницею якої є подруга голови Дніпропетровської ОВА.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постоюк.
За її словами, прокурори після опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістських розслідуваннях, порушили кримінальну справу за ст. 364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) і ст. 209 ч. 2 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі) ККУ.
Вони роблять свою справу і правильно роблять, а ти, шмат лайна, займаєшся не справою, а політичним піаром. Твоя професія під час війни сама нікчемна з усіх існуючих в світі. Був би ти людиною, а не шматом лайна - зайнявся би чимось корисним, але ж ти ні на що корисне не здатен, тільки лити лайно на конкурентів свого шефа.
Ні, мерзота, ти - ворог України, що під час війни займається непотрібом, ЗА ГРОШІ роздмухуючи ворожнечі всеердині країни. Ти - та сама ГНІДА, про яку писав Петлюра.
Суд ліквідував компанію Коломойського і списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком 5 липня 2022 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував юрособу ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм".
«Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучені клістрони ЗРК С-300 через 100 днів війни нарешті повернули військовим.
По українським містам за цей час рашисти випустили понад 2500 ракет. Через відсутність системи ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки, промислові підприємства, з-під уламків споруд рятувальники дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих». Посилання: http://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
Гіперзвукові?
Напишіть як є - балістичною ракетою Іскандер, повітряного базування.
Бо Іскандер стартує з 0 швидкості і йому потрібно ще піднятися у повітря, а Кинжал вже у повітрі і стартує вже із надзвукової швидкості винищувача.
На вашу думку має значення тільки вертикальна швидкість? Горизонтальна значення не має?
У Іскандера вказана у ТТХ максимальна швидкість у 2100м/c, у Кинжала - 4080м/c - майже вдвічі швидше. Це досить сутьтєва різниця.