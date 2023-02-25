Фіксуємо активність ворожої безпілотної розвідки та авіації, - ОК "Південь"

Російські війська активізували використання розвідувальних безпілотників та авіації. Також не виключено, що ворог має намір збільшити корабельне угрупування в Чорному морі.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі перебуває 9 кораблів, з яких один ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Вони від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні вже оголошувалася повітряна тривога по всій Україні через активність російської авіації.

