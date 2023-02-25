Фиксируем активность вражеской беспилотной разведки и авиации, - ОК "Юг"

Российские войска активизировали использование разведывательных беспилотников и авиации. Также не исключено, что враг намерен увеличить корабельную группировку в Черном море.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, ситуация остается достаточно стабильной. В настоящее время в Черном море находится 9 кораблей, из которых один ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

"Они со вчера увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки. Уже сегодня дважды звучала воздушная тревога, в том числе по всей территории Украины, и по южным регионам. Пока не зафиксирована активность ракетоносителей, но мы пристально за ними следим. Сейчас активность беспилотной разведки и авиации", - рассказала Гуменюк.

Напомним, сегодня уже объявлялась воздушная тревога по всей Украине из-за активности российской авиации.

