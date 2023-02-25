УКР
У боях на Донбасі загинув ветеран американської армії Ендрю Пітерс

Ветеран американської армії Ендрю Пітерс з Маршфілда, що в штаті Вісконсин, загинув 16 лютого в Україні під час боїв з російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє CNN з посиланням на Держдепартамент США та родину Пітерсів.

"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу", — сказав речник Держдепу.

28-річний Ендрю Пітерс вступив до Інтернаціонального легіону оборони України, який створив президент Володимир Зеленський, щоб дозволити іноземним громадянам долучатися до боротьби з російськими окупантами.

Батьки полеглого добровольця розповіли, що Ендрю "добре розумів, що є правильним, а що неправильним", тож відчував потребу застосувати свої попередні бойові навички, "щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну".

"Ендрю був надзвичайно близький зі своїми побратимами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою", — заявили батьки Пітерса.

Зазначається, що раніше американець служив в Афганістані у 2014 році.

