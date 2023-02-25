РУС
В боях на Донбассе погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс

Ветеран американской армии Эндрю Питерс из Маршфилда в штате Висконсин погиб 16 февраля в Украине во время боев с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на Госдепартамент США и семью Питерсов.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сказал представитель Госдепа.

28-летний Эндрю Питерс вступил в Интернациональный легион обороны Украины, который создал президент Владимир Зеленский, чтобы позволить иностранным гражданам присоединяться к борьбе с российскими оккупантами.

Родители павшего добровольца рассказали, что Эндрю "хорошо понимал, что правильно, а что неправильно", поэтому чувствовал потребность применить свои предыдущие боевые навыки, "чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну".

"Эндрю был чрезвычайно близок со своими побратимами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", — заявили родители Питерса.

Ранее американец служил в Афганистане в 2014 году.

Смотрите также: Доброволец из США с позывным Red Eye: Я приехал защитить свободную страну, которая заслуживает свободы. ВИДЕО

Автор: 

США (27726) добровольцы (1201)
+83
25.02.2023 19:14 Ответить
+72
Мої співчуття рідним та близьким Героя.
25.02.2023 19:16 Ответить
+66
Слава герою.
25.02.2023 19:07 Ответить
Слава герою.
25.02.2023 19:07 Ответить
25.02.2023 19:14 Ответить
Мої співчуття рідним та близьким Героя.
25.02.2023 19:16 Ответить
R.I.P.
25.02.2023 19:17 Ответить
Сум..
25.02.2023 19:18 Ответить
Дякую Ендрю .
25.02.2023 19:18 Ответить
25.02.2023 19:19 Ответить
завжди дивувало як люди лишають нормальне життя і їдуть в омут який їх ніяк не зачіпає...
RIP воїне
25.02.2023 19:27 Ответить
28 лет. Моей дочери - 31. С каждым разом все тяжелее читать подобные некрологи, бо большинство там - вот такие , которые для меня - дети.
25.02.2023 19:34 Ответить
Земля пухом полеглим Героям України.
25.02.2023 19:20 Ответить
25.02.2023 19:20 Ответить
Дякую, Ендрю. Ми пам'ятатимемо тебе.
25.02.2023 19:26 Ответить
R.I.P.
25.02.2023 19:43 Ответить
R.I.P.
25.02.2023 19:44 Ответить
Дякую Ендрю.
Твоя жертва не була пустою. Цінуємо і схиляємо голови.

Твоя родина втратила сина, але здобула мільйони синів і дочок з України. Пухнастої хмарки тобі, солдате
25.02.2023 19:45 Ответить
Vi4na Slava Zagiblomu Voinu !
Niz'kiy Uklin Bat'kam ...
Svitla Pam'yat'...
25.02.2023 19:55 Ответить
"щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну"
Що тут можна додати? Нашу пам'ять і вдячність!
25.02.2023 19:56 Ответить
R.I.P. Воїну.
Герою Слава!
Слава Україні!

Співчуття рідним
25.02.2023 20:07 Ответить
Наши проф журналисты не могли даже фото героя найти?
25.02.2023 20:19 Ответить
НЕОБХОДИМО АМЕРИКАНЦАМ ОТОМСТИТЬ ЗА НЕГО !!! ХОТЯ БЫ ПРОРОССИЙСКИМ В США !!!
25.02.2023 20:39 Ответить
Слава Герою и Царствие Небесное!
25.02.2023 20:59 Ответить
Да, уж. Украина оказалась покруче Афганистана. R.I.P. brother.
25.02.2023 21:32 Ответить
R.I.P.
25.02.2023 22:02 Ответить
.

Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..

R.I.P.

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif
26.02.2023 07:11 Ответить
 
 