В боях на Донбассе погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс

Ветеран американской армии Эндрю Питерс из Маршфилда в штате Висконсин погиб 16 февраля в Украине во время боев с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на Госдепартамент США и семью Питерсов.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сказал представитель Госдепа.

28-летний Эндрю Питерс вступил в Интернациональный легион обороны Украины, который создал президент Владимир Зеленский, чтобы позволить иностранным гражданам присоединяться к борьбе с российскими оккупантами.

Родители павшего добровольца рассказали, что Эндрю "хорошо понимал, что правильно, а что неправильно", поэтому чувствовал потребность применить свои предыдущие боевые навыки, "чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну".

"Эндрю был чрезвычайно близок со своими побратимами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", — заявили родители Питерса.

Ранее американец служил в Афганистане в 2014 году.

