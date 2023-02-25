В боях на Донбассе погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс
Ветеран американской армии Эндрю Питерс из Маршфилда в штате Висконсин погиб 16 февраля в Украине во время боев с российскими оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на Госдепартамент США и семью Питерсов.
"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сказал представитель Госдепа.
28-летний Эндрю Питерс вступил в Интернациональный легион обороны Украины, который создал президент Владимир Зеленский, чтобы позволить иностранным гражданам присоединяться к борьбе с российскими оккупантами.
Родители павшего добровольца рассказали, что Эндрю "хорошо понимал, что правильно, а что неправильно", поэтому чувствовал потребность применить свои предыдущие боевые навыки, "чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну".
"Эндрю был чрезвычайно близок со своими побратимами и его все любили. Мы все очень гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", — заявили родители Питерса.
Ранее американец служил в Афганистане в 2014 году.
RIP воїне
Твоя жертва не була пустою. Цінуємо і схиляємо голови.
Твоя родина втратила сина, але здобула мільйони синів і дочок з України. Пухнастої хмарки тобі, солдате
Niz'kiy Uklin Bat'kam ...
Svitla Pam'yat'...
Що тут можна додати? Нашу пам'ять і вдячність!
Герою Слава!
Слава Україні!
Співчуття рідним
Спочивай з миром, Герою! Вічна память!..
R.I.P.
