Протягом 25 лютого росіяни тричі обстріляли Сумщину - зафіксовано 36 "прильотів", - ОВА

За день, 25 лютого, на території Сумської області зафіксовано 36 прильотів внаслідок російських обстрілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

Росіяни обстріляли 3 територіальних громад Сумської області: Шалигинську, Білопільську та Свеську.

Об 11:40 росіяни били з артилерії по Шалигинській громаді. Близько 12:00 терористи використали міномети - 10 прильотів.

Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти -14 мін ворог скинув на територію громади.

По Свеській громаді також відбувся мінометний обстріл. З 12:48 відомо про 4 прильоти.

В усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань. Було зафіксовано 36 прильотів, з яких 28 - з мінометів, 8 − з артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 2 громади на Сумщині, - ОВА