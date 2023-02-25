Протягом 25 лютого росіяни тричі обстріляли Сумщину - зафіксовано 36 "прильотів", - ОВА
За день, 25 лютого, на території Сумської області зафіксовано 36 прильотів внаслідок російських обстрілів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
Росіяни обстріляли 3 територіальних громад Сумської області: Шалигинську, Білопільську та Свеську.
Об 11:40 росіяни били з артилерії по Шалигинській громаді. Близько 12:00 терористи використали міномети - 10 прильотів.
Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти -14 мін ворог скинув на територію громади.
По Свеській громаді також відбувся мінометний обстріл. З 12:48 відомо про 4 прильоти.
В усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань. Було зафіксовано 36 прильотів, з яких 28 - з мінометів, 8 − з артилерії.
+1 Urs
+1 Urs
+1 Urs
А щоденні транскордонні обстріли будуть весь час, поки ми маємо "внєзапніє" фронти від Харкова і до Херсона. Через рік (але це не точно), коли з фронтів звільняться контрбатарейні радари та пару сотень М119 з б\к, та "Фурії" з "Лелеками", то тоді ми зможемо надати ДПСУ контрбатарейні розрахунки та навчений персонал радарів, будемо їм платити хорошу з\п замість будівництва прикордонних доріг, ведучих у расію, і ось тоді прилітатиме відповідь через 20 секунд у вигляді одного снаряда прямо у вантажівку з з мінометом та удмуртськими калмиками в кузові. Тому що ми - не вони, і ******* аби куди поцілити, або щоб поцілити у школу в колотилівці або в сільмаг у гоптарівці ми не будемо.
А поки що місцеве населення прикордонних областей житиме в такому лоторейному режимі.
Нагадаю ще раз українську народну прикмету: спочатку ти голосуєш за клоуна у косоворотці, а потім шукаєш бомбосховище.
Відсотки щодо результатів голосування в Сумській області підказати, чи самі знайдете?
До этого еще далеко; теперь российская нация проникнута каленым империализмом, больше, чем когда-нибудь."
Бачте, пройшло сімдесят років, як це було написано, і як ще далеко до того, щоби кацапи вилікувалися від своєї імперськості. На це підуть сотні років, поки московити не згинуть, як спільність істот (бо їх не можно назівати нацією).
Тому наша мета в майбутньому - ментальний паркан з фізичною п'ятиметровою стіною з "єгози" та датчиками руху.