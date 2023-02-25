НАТО має розглянути членство України одразу після війни, - обраний президент Чехії Павел

Обраний президент Чехії, ексгенерал НАТО Петр Павел вважає, що Альянс має розглянути членство України одразу після завершення війни на її території.

Про це заявив Павел в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО.

І на цьому етапі я б підтримав його, оскільки вважаю, Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО — за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни", - розповів Павел.

Згадуючи Мюнхенську конференцію з безпеки, Павел зазначив, що більшість дискусій там "були надто оптимістичними" щодо війни в Україні.

"Відчувалося певне ігнорування можливих негативних впливів. Я згоден, потрібно мати добрі надії. Але набагато краще думати й про потенційні гірші результати. Тому я казав: зробімо усе, щоб Україна цього року здобула перемогу, але давайте також будемо готові до інших можливих результатів. Одним із них може бути більш тривала війна. Деякі сценарії можуть полягати в тому, що Україна — не лише люди, але й політичне керівництво, усвідомлять, що вигоди від повернення всієї території обійдуться надто непідйомною ціною, наприклад, у вигляді людських життів", - сказав він.

При цьому Павел підкреслив, що не закликає штовхати Україну на поступки.

"Значно простіше сказати вам: ви мусите дотримуватися принципів до останньої краплі крові. Звучить добре, але це не моя кров, а ваша. Тому я кажу, вирішувати вам. А з іншого боку, ми не повинні штовхати Україну на поступки, поки все ще є реальні шанси на перемогу. Тому я кажу: підтримуймо Україну усіма засобами, але давайте будемо реалістами та залишаймо рішення за українцями, щодо умов, за яких ви готові почати переговори", - пояснив він свою позицію.

Коментуючи мирний план президента Володимира Зеленського, що передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, Павел висловив думку, що у Зеленського "немає іншого вибору".

"Чи можете ви уявити собі лідера країни, яка зазнала агресії і який би сказав: "Ну гаразд, давайте примиримося із втратою території". Тож природно, що президент Зеленський ставить перед собою ціль звільнити всю територію. Це нормально. Але потім, звісно, коли раптом з'ясується, що реальність відрізняється від того, чого б нам хотілося, можливо, будуть якісь корективи. Але їх може внести лише український народ і ваш лідер, а не ми", - сказав він.