Казахстан офіційно підтримує позицію Китаю стосовно війни в Україні, - МЗС

казахстан

Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Казахстану.

"Вважаємо, що безальтернативне, мирне розв'язання цієї проблеми - на основі міжнародного права та принципів статуту ООН. Ми виступаємо за те, щоб сторони, які беруть участь у військовому конфлікті, продемонстрували доброзичливість, припинили бойові дії та скоріше сідали за стіл переговорів, а світова спільнота всіляко сприяла дипломатичному рішенню ситуації. Казахстан також підкреслює схожість підходів наших країн для розв'язання нагальних проблем сучасності, викладених у концепції ініціативи глобальної безпеки Китайської Республіки", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" Китаю вигідний тільки Росії, - Байден

Автор: 

Казахстан (886) Китай (4822)
+84
Желаю казахам полностью разоружиться а вместо армии держать хлеб и соль и стол для переговоров.
25.02.2023 22:58 Відповісти
25.02.2023 22:58 Відповісти
+74
Короче, монголы опять собираются в кучу и будут помогать московитам воевать с Киевской Русью.
25.02.2023 22:58 Відповісти
25.02.2023 22:58 Відповісти
+64
військовий конфлікт???? доброзичливість...? да пійшли ви на йух з звоїм кітаем...
25.02.2023 22:59 Відповісти
25.02.2023 22:59 Відповісти
26.02.2023 17:14 Відповісти
26.02.2023 17:14 Відповісти
Казахи та білоруси вирішили нас хоча б на Цензорі перемогти.

Ви - маленькі гвинтики великих механізмів і вас використають та викинуть. Кацапи над цим вже працюють.

Особисто мені байдуже, що думають про нас казахи та білоруси, бо я про них взагалі не думаю, тому що ці країни на стороні агресора-терориста. Уявіть, якщо зараз на Цензорі вилізе якийсь кацап та почне вимагати поваги до расєян, лише тому, що він скаже, що проти ***** та расєйськоі влади.
26.02.2023 10:54 Відповісти
26.02.2023 10:54 Відповісти
Казахстан зусиллями Токаєва повний васал Китаю! Від Росії втік, прибився до китайців...
26.02.2023 10:59 Відповісти
26.02.2023 10:59 Відповісти
Панове, що ми хочемо від Казахстану ? Там степ та степ, плюс пустелі ... Як вони свою територію будуть обороняти ?

В усякому випадку ... північну частину.
26.02.2023 11:10 Відповісти
26.02.2023 11:10 Відповісти
І населення мало, як для такої території.
Якщо кацапи захочуть - вони вільно зайдуть. Тільки китайози врятують.
Георгафія диктує політику.
26.02.2023 11:19 Відповісти
26.02.2023 11:19 Відповісти
Казахи - це справжні воїни ! Якщо захочуть - обороняти будуть.
26.02.2023 11:56 Відповісти
26.02.2023 11:56 Відповісти
можемо сподіватися
26.02.2023 13:12 Відповісти
26.02.2023 13:12 Відповісти
От власне!
А ще слід враховувати, що Казахстан розташований акурат між Китаєм та роZZією. В цьому контексті нагадалася фраза про молот і наковальню.
26.02.2023 17:46 Відповісти
26.02.2023 17:46 Відповісти
Не обращайте внимания. У Казахстана нет и не может быть своего мнения по таким вопросам. По крайней мере сейчас. Тем более в Казахстане власть, которую народ не выбирал.
26.02.2023 12:31 Відповісти
26.02.2023 12:31 Відповісти
Угу ... А мы выбрали ... на свою голову. Вернее, уже 30 лет выбираем - семь Президентов.
И вот где очутились.
26.02.2023 13:14 Відповісти
26.02.2023 13:14 Відповісти
Сфальсифіковані вибори чи вибори без допуску до них опозиційних учасників це не вибори, як вияв демократії. Теж саме було в Білорусії і Україні
26.02.2023 14:03 Відповісти
26.02.2023 14:03 Відповісти
У 2019 р. було 19 кандидатів. На кожні вибори в Україні аналогічно.

Фальсифікації вилізли боком масштабно тільки у 2004 р.
27.02.2023 02:07 Відповісти
27.02.2023 02:07 Відповісти
І що, технічні кандидати олігархату є демократією?
У 2004 фальсифікації вилізли, бо був запит на це, підтримка суспільством свого кандидата і їх оприлюднили. Де ви зараз бачите реальну опозицію узурпаторам у владі і суспільну підтримку? Як не пересовуй ліжка в борделі, а шльондри все одно тіж самі.
27.02.2023 02:58 Відповісти
27.02.2023 02:58 Відповісти
У бюлетенях були усі, хто висувався.
27.02.2023 11:32 Відповісти
27.02.2023 11:32 Відповісти
Я часто смотрю в ютюбе новости о Казахстане. Очень много адекватных комментов. Нас поддерживают, спасибо выше по ветке.
26.02.2023 13:53 Відповісти
26.02.2023 13:53 Відповісти
Люди - підтримують, але не влада.
26.02.2023 15:06 Відповісти
26.02.2023 15:06 Відповісти
Китайський план це замиритись, поки росія підкопить сил, зніме санкції, наробить ракет і знову двине, забирати решту України? Хай йдуть в дупу з тим китайським планом і китай, і його приспішники
26.02.2023 15:05 Відповісти
26.02.2023 15:05 Відповісти
Складається враження, що зовнішня політика Казахстану формується по принципу Мойше Рабіновича, який коливався разом з лінією партії.
26.02.2023 15:41 Відповісти
26.02.2023 15:41 Відповісти
казахстана вже біля росії НЕМАЄ.а цей китайський план,це ПРОПОЗИЦІЯ для розподілу росії==росія дійсно забрала уйму історичних земель від китаю-і їх з лихвою хочуть повернути нащадки ХУНВІЙБІНІВ-червоні охоронці в перекладі-
26.02.2023 15:50 Відповісти
26.02.2023 15:50 Відповісти
Мені цікаво чому Казахстан і казахи не допомагають уйгурам і іншим мусульманам яких винищують в конц таборах в Китаї, що за така терпільська позиція ваших ж вбивають
26.02.2023 15:59 Відповісти
26.02.2023 15:59 Відповісти
Тому що, пишуть, у тих таборах 40 млн людей.
27.02.2023 02:08 Відповісти
27.02.2023 02:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 