Казахстан офіційно підтримує позицію Китаю стосовно війни в Україні, - МЗС

Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Казахстану.

"Вважаємо, що безальтернативне, мирне розв'язання цієї проблеми - на основі міжнародного права та принципів статуту ООН. Ми виступаємо за те, щоб сторони, які беруть участь у військовому конфлікті, продемонстрували доброзичливість, припинили бойові дії та скоріше сідали за стіл переговорів, а світова спільнота всіляко сприяла дипломатичному рішенню ситуації. Казахстан також підкреслює схожість підходів наших країн для розв'язання нагальних проблем сучасності, викладених у концепції ініціативи глобальної безпеки Китайської Республіки", - йдеться у заяві.

