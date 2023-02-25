Казахстан офіційно підтримує позицію Китаю стосовно війни в Україні, - МЗС
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю стосовно політичного врегулювання війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Казахстану.
"Вважаємо, що безальтернативне, мирне розв'язання цієї проблеми - на основі міжнародного права та принципів статуту ООН. Ми виступаємо за те, щоб сторони, які беруть участь у військовому конфлікті, продемонстрували доброзичливість, припинили бойові дії та скоріше сідали за стіл переговорів, а світова спільнота всіляко сприяла дипломатичному рішенню ситуації. Казахстан також підкреслює схожість підходів наших країн для розв'язання нагальних проблем сучасності, викладених у концепції ініціативи глобальної безпеки Китайської Республіки", - йдеться у заяві.
Ви - маленькі гвинтики великих механізмів і вас використають та викинуть. Кацапи над цим вже працюють.
Особисто мені байдуже, що думають про нас казахи та білоруси, бо я про них взагалі не думаю, тому що ці країни на стороні агресора-терориста. Уявіть, якщо зараз на Цензорі вилізе якийсь кацап та почне вимагати поваги до расєян, лише тому, що він скаже, що проти ***** та расєйськоі влади.
В усякому випадку ... північну частину.
Якщо кацапи захочуть - вони вільно зайдуть. Тільки китайози врятують.
Георгафія диктує політику.
А ще слід враховувати, що Казахстан розташований акурат між Китаєм та роZZією. В цьому контексті нагадалася фраза про молот і наковальню.
И вот где очутились.
Фальсифікації вилізли боком масштабно тільки у 2004 р.
У 2004 фальсифікації вилізли, бо був запит на це, підтримка суспільством свого кандидата і їх оприлюднили. Де ви зараз бачите реальну опозицію узурпаторам у владі і суспільну підтримку? Як не пересовуй ліжка в борделі, а шльондри все одно тіж самі.