"Мирний план" Китаю вигідний тільки Росії, - Байден

Запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден в телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо Путін це підтримує, то як це може бути добре? Я не бачив у цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідним комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний", - заявив Байден.

Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори зі сторони Китаю у війні, назвавши це ірраціональним.

"Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", - сказав Байден.

У інтерв’ю він також розповів про свою розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася влітку 2022 року, під час якої він попередив його про економічні наслідки допомоги Росії.

