"Мирний план" Китаю вигідний тільки Росії, - Байден
Запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії.
Про це заявив президент США Джо Байден в телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо Путін це підтримує, то як це може бути добре? Я не бачив у цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідним комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний", - заявив Байден.
Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори зі сторони Китаю у війні, назвавши це ірраціональним.
"Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", - сказав Байден.
У інтерв’ю він також розповів про свою розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася влітку 2022 року, під час якої він попередив його про економічні наслідки допомоги Росії.
А наш Величніший на пагаваріть із сі зібрався.
Який облом! 😂
Кулеба, досить вагатись, бо тобі вже відповіли)
Порахуй кількість пусків Кидалова та кількість взльотів літака
Із цими тревогами з гіпер-пупер Кидаловим треба припиняти
психологія споживача: куплю дешевшу рибку на поганішу юшку,
по науковому "зачем платіть больше", але
"Скупий завжди платить двічі... за дешевий китайський непотріб"
"Краще жувати свою миску рису, ніж патякати" 😂
У Китаю є тільки "посібники як ловити рибу у каламутній воді".
Тим більше задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт...