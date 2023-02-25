"Мирный план" Китая выгоден только России, - Байден

Предложенный Китаем "мирный план" по окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.

Об этом заявил президент США Джо Байден у телеканала ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если Путин это поддерживает, то как это может быть хорошо? Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен" , – заявил Байден.

Кроме критики мирного плана Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне, назвав это иррациональным.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.

В интервью он также рассказал о своем разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся летом 2022 года, во время которого он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

