"Мирный план" Китая выгоден только России, - Байден

китай

Предложенный Китаем "мирный план" по окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.

Об этом заявил президент США Джо Байден у телеканала ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если Путин это поддерживает, то как это может быть хорошо? Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен" , – заявил Байден.

Кроме критики мирного плана Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне, назвав это иррациональным.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.

В интервью он также рассказал о своем разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся летом 2022 года, во время которого он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не соглашается минимум с одним пунктом "мирного плана", который предложил Китай, - Кулеба

+26
Ось і відповідь Кулебі. Пан Бутусов починає раунд не хороших питань до чиновника на посаді президента. Юра, бережіть себе, бо карлики мають велике его, мстиві і підлі. Підтримую усі ваші публікації, бо не хочу,щоб українці на питання,чому відкрили Чонгар, відповіли,а ми ж перемогли. Ваші запитання це тези для трибуналу над діями оп
25.02.2023 09:28
+16
що ми можемо, кожний з нас, зробити - не купляти китайське за жодних обставин. я вже так рік роблю - ніхто не вмер в сім*ї
25.02.2023 09:27
+16
Ось як треба було відповідати на китайські вимоги капітуляції, а не млямлити про товарообіг та економіку, добо**б вже наробив справ переживаючи за економіку в якій він такий же експерт як і юрист.
25.02.2023 09:28
І точка!
А наш Величніший на пагаваріть із сі зібрався.
Який облом! 😂
25.02.2023 09:24
Китайський план такий хитрий, такий хитрий... що вони перехитрили самих себе 😂
25.02.2023 09:56
Україна не погоджується мінімум з одним пунктом "мирного плану", який запропонував Китай, - Кулеба
Кулеба, досить вагатись, бо тобі вже відповіли)
25.02.2023 09:25
Точніше, за нього 😂
25.02.2023 09:30
а там взалагі є з чим погоджуватися, як на мене один набір загальних фраз, які потім можна трактувати порізному, типу "ми за усе хороше - проти усього поганого" ??? дуже ******* червовим "мінськом" - що за маячня ??? так званий "китайській план" - це план повільної капітуляції України перед агресором, написаний в мацкві !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
25.02.2023 09:46
ВСЕОБЩАЯ ТРЕВОГА ВСЯ УКРАИНА ПРИЧИНА ВЗЛЕТ КУКУРУЗНИКА В РФ 31 С КИДАЛОВЫМ
25.02.2023 09:27
А що тут смішного, чі ти безсмерний?
25.02.2023 09:39
Кажуть що Кидалово під літаком із пап'є-маше, щоб зайвий каросін не палити.
Порахуй кількість пусків Кидалова та кількість взльотів літака
Із цими тревогами з гіпер-пупер Кидаловим треба припиняти
25.02.2023 09:49
По-перше, вимагати у продавців маркировку країни-виробника, щоб можна було вибрати
25.02.2023 09:33
А мене тут переконували що китайські товари якісні. Нехай згадають як Крюківський вагонобудівний завод закупив китайські рами для вагонів і як вони лопались.
25.02.2023 09:48
Китайцям вигідно робити неякісний товар -
психологія споживача: куплю дешевшу рибку на поганішу юшку,
по науковому "зачем платіть больше", але

"Скупий завжди платить двічі... за дешевий китайський непотріб"
25.02.2023 09:53
Як би ж це було щось на кшталт сірника, або одноразової запальнички. Використав і викинув.
25.02.2023 09:57
Так в наc сто відсотків побутової техніки - Made in China !
25.02.2023 09:57
Я вже писав що техніку там роблять автоматизовані виробничі лінії розташовані там, а китайози лише пакуть і відвозять на склад.
25.02.2023 10:01
А комплектуючі хіба не китайські ?
25.02.2023 11:33
Комплектуючи виробляють теж роботи, і теж там.
25.02.2023 11:36
Можете тоді докладно описати, на які товари ви перейшли?
25.02.2023 12:03
Перший день миру стане останнім днем ЗЄлєнського на посаді президента
25.02.2023 09:35
Уинстон Черчиль то же потерял кресло премьера после победы во ВМВ. и трагедии в этом не произошло. но в истории Англии он остался а не вляпался как некоторые у нас ...
25.02.2023 10:07
А щє додом що Черчіль ніколи не називав себе "найвеличнішим" і не писав під час війни книжок на кшталт "перший (і так далі) місяць війни"....
25.02.2023 12:39
Так і повинно бути.
25.02.2023 10:09
Ви, на превеликий жаль, дуже помиляєтеся...
25.02.2023 10:27
Це ти про що?
25.02.2023 12:04
Китайцы, смотрите, чтобы такие "мирные" инициативы вашего вечного царька не превратились в кровопролитную войну на самоуничтожение народа Китая. Цзинь-цзинь-цзинь.
25.02.2023 09:30
Байден китайцям:
"Краще жувати свою миску рису, ніж патякати" 😂
25.02.2023 09:36
У Китаю нема і ніколи небуде ніяких "мирних планів"...
У Китаю є тільки "посібники як ловити рибу у каламутній воді".
25.02.2023 09:39
Ето не мирный план. А план окупации Украины. Тоесть *минск-3*, который рашисты почти 10 лет нам пропихивают.
25.02.2023 09:40
На ютуб каналі "Останній капіталіст" є дуже чудова аналітична теле розповідь "про економічне диво китаю", всім раджу подивитися заради розширення кругозору. Після перегляду зовсім не буде іллюзій з приводу економічної могутності цієї комуняцької гівноімперії.
25.02.2023 09:41
"Мирний" план, вигідний лише одній стороні, не вартий того папірця, на якому він написаний. Навіть школяр не написав би такий план, бо його знань з підручника історії достатньо, щоб зрозуміти, що це нісенітниця. Китай підіграє Росії у безглуздих спробах відволікти світ від справжного мирного плану України, але це йому так не минеться, бо валяючи дурня на світовому рівні, Китай то особисто СІ втрачає свій авторитет та політичну вагу на світовій арені. Цей план, як ті г@ндони, які китайці запустили до США і в ХХІ столітті навіть розвідку не можуть вести, відволікаючи Захід від допомоги України на початку весняного наступу. Надувачи ці г@ндони та такими папірцями, якими можна лише ср@ку підтерти, Китай перетворюється на країну-г@ндон, г@ндон для Ху#ла
25.02.2023 09:45
китайсько -рашистська куйня вигідна і "зеленим рашистським слугам в Україні на чолі із "зе лідором" .котрий впереді паровоза просвистів-"У нас з Китаєм великий товарообіг, питання не тільки у війні, питання в тому, що ми країни, які зацікавлені в збереженні економічних відносин." доплюсувати те,що наговорив "зелений кулібін" і всі ""зелені чоловічки куйла при владі України" смердять прорашистським духом
25.02.2023 10:03
Незадовго перед повномасштабною війною, обираючи ноутбук для покупки між леново і HP тепер задоволений, що купив HP і підтримав економіку США, а не Китаю.

Тим більше задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт...
25.02.2023 10:08
А бачив Байден план України в березні 2022 року, який возиди наші представники в Турцію? Влада не бажає його надрукувати?
25.02.2023 10:11
Мирний план Китаю= мирний план *****. Обидва- нах!
25.02.2023 10:26
Надо снимать зависимость от Китая в поставках. Там миллиарды мяса готового сдохнуть за компартию.
25.02.2023 10:29
Та прям таки готові. Навіть у часи Мао добраче ім наваляли і вони не рипалися далі. А Сі до авторитету Мао як до Москви рачки
25.02.2023 15:02
Как неожиданно!😂
25.02.2023 11:57
це й коню зрозуміло, що вигода лише для кремля. китайці візитували в москву, їм потрібно було чимось задобрити кацапів, показать свою "заклопотаність"й підмогу... допомогли так, що насмішили весь Світ й Україна поміж сточок нах. послала з тим планом.
25.02.2023 12:17
В задницю! Засуньте собі свій план...
25.02.2023 12:53
 
 