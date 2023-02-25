"Мирный план" Китая выгоден только России, - Байден
Предложенный Китаем "мирный план" по окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.
Об этом заявил президент США Джо Байден у телеканала ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если Путин это поддерживает, то как это может быть хорошо? Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен" , – заявил Байден.
Кроме критики мирного плана Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне, назвав это иррациональным.
"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.
В интервью он также рассказал о своем разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся летом 2022 года, во время которого он предупредил его об экономических последствиях помощи России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А наш Величніший на пагаваріть із сі зібрався.
Який облом! 😂
Кулеба, досить вагатись, бо тобі вже відповіли)
Порахуй кількість пусків Кидалова та кількість взльотів літака
Із цими тревогами з гіпер-пупер Кидаловим треба припиняти
психологія споживача: куплю дешевшу рибку на поганішу юшку,
по науковому "зачем платіть больше", але
"Скупий завжди платить двічі... за дешевий китайський непотріб"
"Краще жувати свою миску рису, ніж патякати" 😂
У Китаю є тільки "посібники як ловити рибу у каламутній воді".
Тим більше задоволений його роботою і параметрами. Швидкий, аж літає. Притому бере від мережі супермалу потужність. При прогляді новин в інтернеті всього 5,5 Вт...