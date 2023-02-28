Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку. ДОКУМЕНТ

Міноборони оприлюднило документи із цінами на послуги з організації харчування Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики. Ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що закуповують не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає в себе: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання обʼєктів продовольчої служби (їдалень, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених в заявках місцях.

"Всі ці витрати закладено у вартість, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь яких інших доплат за логістику тощо. Зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради України та відповідними центральними органами виконавчої влади, як крок для забезпечення безперебійного процесу харчування ЗСУ", - додали в міністерстві.

В опублікованих додатках до договорів йдеться, що, зокрема, яйця для військовослужбовців закуповуються за ціною 8-9 гривень за штуку в залежності від сорту.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

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