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Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку. ДОКУМЕНТ

міноборони

Міноборони оприлюднило документи із цінами на послуги з організації харчування Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики. Ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що закуповують не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає в себе: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання обʼєктів продовольчої служби (їдалень, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених в заявках місцях.

"Всі ці витрати закладено у вартість, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь яких інших доплат за логістику тощо. Зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради України та відповідними центральними органами виконавчої влади, як крок для забезпечення безперебійного процесу харчування ЗСУ", - додали в міністерстві.

В опублікованих додатках до договорів йдеться, що, зокрема, яйця для військовослужбовців закуповуються за ціною 8-9 гривень за штуку в залежності від сорту.

Також читайте: Шмигаль про скандал довкола закупівель Міноборони: В Україні немає системної корупції, з поодинокими випадками негайно борються

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Також читайте: Рада ухвалила закон про прозорість в закупівлях Міноборони

Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 01
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 02
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 03
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 04
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 05
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 06
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 07
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 08
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ: Тепер яйця купують по 8-9 грн за штуку 09

Автор: 

Міноборони (7452) закупівлі (3416) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+60
Це перемога…В магазині за яйце 5-40.
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28.02.2023 15:12
+48
и магазин умеет на нем прибыль,а закупочная цена для магазина еще ниже 5-40
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28.02.2023 15:13
+37
Це як в анекдоті. В ресторані підходить офіціант з розрахунком.
- Закуска 600 рублєй, салат 200, водка 700. Ітого получілось 2300.
- Подождітє... Как єто получілось 2300? Всего 1500!
- Ну, нє получілось, так нє получілось...
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28.02.2023 15:16
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Сторінка 3 з 3
4 грами горошку зеленого консервованого 90 грн за кілограм чи за штуку? Вони знову обізвали всіх дебілами. Витрати на логістику, приготування, зберігання враховуються тільки в калькуляції готової страви згідно затверджених меню. Калькуляція враховує закупочну ціну, усушку, утруску, уварку, логістику, електроенергію, зарплату персоналу і т.д. все до кпійки включаючи орендну плату за приміщення, амортизацію обладнання і відсотки прибутку. Логістика і зберігання це накладні видатки, які розподіляються у вигляді відсотків націнки на готову продукцію, в даному випадку готову страву доставлену в окоп або ні.
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28.02.2023 21:21 Відповісти
ну це зашквар опять, ковтайте знову зелене лайно не подавіться
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28.02.2023 21:30 Відповісти
це перемога: не вкрадуть
10млрд, а всього 5 ...
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28.02.2023 21:32 Відповісти
яйця бриті - 17гр/ шт, не бриті - 9гр/шт..
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28.02.2023 21:34 Відповісти
продам дорогому міністерству всі продукти по списку вдвічі дешевше!
а за другу половину грошей - дрони продам!
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28.02.2023 21:55 Відповісти
Яйця мабуть домашні закупляють на базарі.
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28.02.2023 22:08 Відповісти
Ми власні кошти перераховуємо на дрони й іншу допомогу, а бариги собі в кишеню кладуть мільйони, на які можна було би купити багато чого, що би врятувало життя воїнів. А це очкасте чмо піариться на чому тільки може. Щоб ви повиздихали, чума на ваші голови!
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28.02.2023 22:13 Відповісти
Цікаво би взнати за скільки Україні продають кулі і снаряди та за скільки Україна їх купляє. То не може бути військовою таємницею, бо запитання не кількість закупленого і скільки за одиницю. Думаю що там можуть бути добрі справи, бо яйця віддали рєзнікову а опа займається серіозним .
Уявіть скільки того вистрілюється на добу
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28.02.2023 22:47 Відповісти
я дико извиняюсь, но цены очень завышены! гдеони видели яйца, сахар, олию, яблоки по таким ценам? и это если бегло посмотреть!!!
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28.02.2023 23:16 Відповісти
І вже не в кілограмах? То чому рєзніков ще не на нарах?
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28.02.2023 23:51 Відповісти
ну вот на не присылали яйца по 17 грн, а теперь не дадут яйца по 8.
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01.03.2023 00:33 Відповісти
Во Клоуны, я знал что от этой кормушки они не откажутся даже после палива со спилом 150 млн долларов, Янукович с Порохом нервно курят в сторонке. Хмельницкий и Шаповалов не сядут так как ОП в доле
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01.03.2023 03:45 Відповісти
Так а где обещанные контракты Резникова? Все... спили 150 млн у.е ни контрактов ни посадок ОП в доле
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01.03.2023 05:03 Відповісти
Нет слов
А можно яйца закупить прямо у птицефабрики
по цене 4-4,5 грв
Слабо??????
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01.03.2023 08:19 Відповісти
Все-одно дорого. Зараз 6-7 грн за штуку, а тут по 8-9, і це з урахуванням опту...
"Як не з'їм - то понадкусюю" - новий девіз МОУ
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01.03.2023 08:23 Відповісти
"Пипл схавает",да Резников( Ермак)?
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01.03.2023 09:22 Відповісти
Хтось розуміє ,чому одиниця виміру в грамах ?
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01.03.2023 09:24 Відповісти
поки існує корупція про перемогу мови бути не може , ніяких коштів заходу не вистарчить на яйця резнікова та зеленої команди боневтіків
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02.03.2023 10:13 Відповісти
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